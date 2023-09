Cẩn trọng với tác hại của tia cực tím và nóng bức tại Trung Bộ

Từ 11 đến 13 giờ ngày 27/9, chỉ số tia cực tím tại một số thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao gồm: Huế (Thừa Thiên - Huế) 7.7; thành phố Đà Nẵng 7.9; Hội An (Quảng Nam) 7.9; thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) 8.7; Thành phố Hồ Chí Minh 8.1.

Dự báo từ ngày 28 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ có chỉ số tia cực tím cao nhất ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, Trung Bộ ở ngưỡng trung bình rất cao, Nam Bộ ở mức trung bình đến cao.

Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, từ 2.5 - 5.4 là trung bình, từ 5.5 - 7.4 là cao, từ 7.5 - 10.4 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp liên tục trong 25 phút. Chỉ số từ 10.5 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, gây nguy cơ làm tổn thương da, bỏng mắt nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.

Ngày 27/9, chỉ số nhiệt cực đại (HI - Heat Index) tại một số địa phương thuộc Trung Bộ ở mức 32 - 41, thuộc mức đặc biệt cẩn trọng. Điển hình là tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Đà Nẵng, Trường Sa (Khánh Hòa), thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Ở mức nhiệt này, người dân có khả năng bị chuột rút hoặc kiệt sức vì nóng khi tiếp xúc với nắng nóng ngoài trời hoặc hoạt động thể chất kéo dài.

Chỉ số nhiệt cực đại là một chỉ số kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong các khu vực bóng râm để ấn định nhiệt độ tương đương theo cảm nhận của con người.

Chỉ số nhiệt cực đại ở mức dưới 27 là an toàn; từ 27-32 là ở mức cẩn trọng, có thể gây mệt mỏi nếu duy trì tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài; từ 32-41 thuộc mức đặc biệt cẩn trọng, có khả năng chuột rút hoặc kiệt sức vì nóng khi tiếp xúc với nắng nóng ngoài trời hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Chỉ số nhiệt cực đại ở mức 41 - 54 là nguy hiểm, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài. Chỉ số nhiệt cực đại trên 54 là cực kỳ nguy hiểm, người dân rất dễ bị say nắng, sốc nhiệt ở ngoài trời.

Để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời cần trang bị đồ dùng chống nắng như: Quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính…; luôn đảm bảo đủ nước uống cho cơ thể.