Canada công bố gói viện trợ nhân đạo cho Cuba

PV
(Ngày Nay) - Ngày 25/2, Chính phủ Canada tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu CAD (6,7 triệu USD) nhằm hỗ trợ người dân Cuba ứng phó cuộc khủng hoảng kéo dài do thiếu lương thực và năng lượng.
Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Canada Anita Anand và Quốc vụ khanh phụ trách phát triển quốc tế Randeep Sarai cho biết khoản hỗ trợ sẽ được triển khai thông qua các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ), thay vì chuyển trực tiếp cho chính quyền Cuba. Theo Ottawa, cách thức này nhằm bảo đảm nguồn viện trợ đến đúng những nhóm đối tượng đang cần hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc gia Caribe ngày càng khó khăn.

Gói viện trợ tập trung chủ yếu vào cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Cuba hiện đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất, cung ứng hàng hóa cũng như hệ thống điện năng. Tình trạng này được cho là do nguồn cung dầu mỏ từ Venezuela và Mexico bị gián đoạn dưới tác động của các biện pháp gây sức ép từ Mỹ, dẫn tới mất điện kéo dài và làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo.

Hiện Cuba chỉ tự đáp ứng khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu trong nước và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu. Khi nguồn cung bị thu hẹp, giá thực phẩm và chi phí vận tải tăng mạnh, tác động sâu rộng đến đời sống người dân.

Trong bối cảnh đó, một số quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đã triển khai hỗ trợ. Mexico đã gửi hàng nghìn tấn lương thực và vật phẩm thiết yếu tới Cuba, trong khi LHQ nhiều lần kêu gọi chấm dứt các biện pháp phong tỏa kinh tế, đặc biệt là những biện pháp liên quan đến nhiên liệu, nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo.

Mỹ đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt đối với Cuba, trong đó có việc áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho quốc đảo Caribe. La Habana cáo buộc Washington đang tìm cách “bóp nghẹt” nền kinh tế nước này. Để đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng kéo dài do thiếu nhiên liệu, Cuba đã công bố hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu và sức sống của đất nước, đồng thời không từ bỏ mục tiêu phát triển.

(Ngày Nay) - Ngày 25/2, Chính phủ Canada tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu CAD (6,7 triệu USD) nhằm hỗ trợ người dân Cuba ứng phó cuộc khủng hoảng kéo dài do thiếu lương thực và năng lượng.
