Canada trải qua đợt giá lạnh đầu tiên của mùa Đông năm nay

Tại thành phố Vancouver và khu vực Tây Nam của tỉnh British Columbia (BC), tuyết bao phủ dày đặc, gây cản trở giao thông, làm mất điện trên diện rộng và khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Theo thống kê trong ngày 17/1, các trường phổ thông công lập ở Vancouver và vùng Fraser Valley đều phải đóng cửa và cho học sinh nghỉ học, trong khi một số trường đại học và trường cao đẳng ở vùng Lower Mainland, trong đó có Đại học British Columbia, Đại học Simon Fraser và Viện Công nghệ British Columbia cũng hủy các buổi lên lớp trực tiếp.

Cùng với việc đóng cửa nhiều trường học, Sở Điện lực British Columbia cũng báo cáo hàng nghìn khách hàng ở phía Tây Nam của tỉnh này bị mất điện do bão tuyết, trong đó có nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như Vịnh Salt Spring, Saturna và Galiano. Bão tuyết và thời tiết giá lạnh cũng khiến hơn 30 chuyến bay vào sáng sớm ở sân bay quốc tế Vancouver bị hủy bỏ. Nhiều hãng hàng không đã gửi thông báo tới khách hàng đề nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay thường xuyên qua tin nhắn hoặc thư điện tử trước khi quyết định di chuyển tới sân bay.

Thị trưởng thành phố Vancouver Ken Sim cho biết việc cảnh báo thời tiết cực đoan đã được áp dụng cho đến cuối tuần này, đồng thời thành phố cũng đã mở rộng không gian lưu trú tại 15 trung tâm sưởi ấm trên toàn khu vực cho người vô gia cư.

Theo thông báo của Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, tuyết có thể rời dày thêm khoảng 20 cm vào tối 17/1 đối với các khu vực chính của British Columbia như Vancouver, Victoria, Whistler và Sunshine Coast. Sở Giao thông British Columbia đã ban hành khuyến cáo đi lại trên nhiều tuyến đường ở Vancouver, Fraser Valley và đặc biệt là trên các đường cao tốc trong tỉnh này.

Ngoài British Columbia, tại tỉnh Alberta lân cận, tuyết cũng rơi dày đặc và bao phủ nhiều khu vực, với độ dày có nơi lên tới hơn 35 cm. Đặc biệt, nhiệt độ ở các khu vực phía Bắc của tỉnh này đã giảm xuống tới âm 40 độ C.

Ngoài khu vực miền Tây, một số khu vực miền Đông của Canada như tỉnh Newfoundland & Labrador (NL) hay tỉnh New Brunswick (NB) cũng chìm trong tuyết và mưa lạnh. Các trường học ở hai tỉnh này phải đóng cửa sau khi cơ quan khí tượng cảnh báo về tình trạng thời tiết hỗn loạn do gió to, tuyết và mưa lạnh đan xen nhau.

Tại tỉnh Ontario, nhiều khu vực nhiệt độ đã giảm rất sâu từ âm 20 độ C tới âm 30 độ C sau khi tuyết ngừng rơi và chuyển sang tình trạng băng giá kéo dài. Ở thủ đô Ottawa, từ nay tới cuối tuần, nhiệt độ sẽ vào khoảng âm 19 độ C, trong khi tại khu vực Windor hay thành phố Toronto đều ghi nhận nhiệt độ từ âm 20 độ đến âm 30 độ C.