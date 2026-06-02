Canon và Travellive khởi động chiến dịch Tell the Story of Vietnam

(Ngày Nay) -Canon Vietnam và Travellive Media Group chính thức khởi động chiến dịch Tell the Story of Vietnam vào mùa hè 2026. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu máy ảnh hàng đầu thế giới triển khai một chiến dịch đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực sản xuất nội dung video ngắn chân thực cho các đội ngũ inhouse tại doanh nghiệp du lịch.

Chiến dịch Tell Story of Vietnam là sáng kiến do Travellive và Canon Marketing Việt Nam phối hợp thực hiện với thông điệp: người hiểu Việt Nam nhất là những người đang làm việc trong ngành du lịch. Mục tiêu của chiến dịch là: chia sẻ thông tin, giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật giúp cho đội ngũ marketing của các tổ chức, doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực sản xuất nội dung tiếp thị, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam. Chiến dịch được thực hiện trên toàn quốc với các hoạt động gồm: chuỗi workshop The New Language of Travel, cuộc thi video ngắn The Insider Lens, và Happy Vietnam - hoạt động sáng tạo video từ trải nghiệm chân thực của du khách.

Nội dung chân thực đã và đang trở thành tài sản cạnh tranh

Thị trường du lịch Việt Nam đang trải qua một sự dịch chuyển sâu trong hành vi ra quyết định của du khách. Theo dữ liệu ngành, hơn 90% du khách trẻ tại Việt Nam lựa chọn điểm đến sau khi xem video trên mạng xã hội. Ở phạm vi toàn cầu, hơn 82% người tiêu dùng xác nhận video có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của họ. Nội dung chân thực không còn là một lợi thế phụ trợ mà đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi trong ngành du lịch.

Khảo sát cho thấy, phần lớn doanh nghiệp du lịch Việt Nam hiện tự sản xuất nội dung với đội ngũ rất mỏng, trong khi kỳ vọng thương hiệu ngày càng cao. Một chiếc điện thoại tốt không còn đủ để đáp ứng đòi hỏi về chất lượng kỹ thuật, tư duy kể chuyện và quy trình sản xuất hiệu quả cho một thương hiệu du lịch uy tín. Canon và Travellive nhận ra khoảng cách này và quyết định hành động theo cách thiết thực nhất.

Đại diện Ban Tổ chức, Bà Lê Minh Phượng, Founder/CEO Travellive chia sẻ: "Travellive đã đồng hành với ngành du lịch Việt Nam hơn hai thập kỷ. Chúng tôi hiểu rằng hiệu quả quảng bá du lịch Việt Nam có thể đến từ hàng nghìn thước phim chân thực được tạo ra bởi người trong ngành mỗi ngày. Chúng tôi cũng tin rằng cảm xúc chân thật được chia sẻ sẽ mang tới hiệu quả truyền thông lâu dài, bền vững."

Workshop về Video Marketing Du lịch

Canon và Travellive đồng tổ chức chuỗi workshop miễn phí với chủ đề The New Language of Travel dành cho marketers, content creators và đội ngũ sản xuất nội bộ tại các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc. Workshop được thiết kế theo hướng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia. Nội dung bao gồm: Phân tích chuyển dịch thị trường và hành vi tiêu thụ nội dung của du khách; Tìm hiểu cách đánh giá một video du lịch hiệu quả; Cách đầu tư thiết bị, và cách tổ chức công việc thực tế cho đội sản xuất nhỏ và Phiên hỏi đáp với các diễn giả uy tín: chuyên gia marketing, lãnh đạo doanh nghiệp du lịch, nhà sáng tạo nội dung video chuyên nghiệp và kỹ thuật viên từ hãng Canon.

Workshop đầu tiên đã diễn ra vào chiều 28/5/2026 tại Khách sạn Mai House Saigon, số 01 Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch HĐQT, APC Group dẫn dắt; và sự đóng góp của các diễn giả khách mời: ông Võ Khánh Duy - APAC Hospitality Marketing và Brand Strategist; bà Trần Thủy Thanh Trúc, Director of Marketing và Communications tại The Reverie Saigon; nhà sáng tạo nội dung du lịch Hà Là Lạ; cùng ông Thế Phạm, Chuyên viên Sản phẩm đến từ Canon Marketing Việt Nam. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 100 nhân sự là các nhà quản lý, điều hành khối tiếp thị, truyền thông thuộc nhóm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành. Các phiên workshop tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng vào tháng 6/2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yu Kai Ming Benny, Giám đốc Kinh Doanh và Marketing, Canon Marketing Việt Nam nói: “Chúng tôi vô cùng cảm kích chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế Việt Nam. Cách khách hàng tiêu dùng hiện nay liên quan rất nhiều đến những gì họ học hỏi từ nội dung số trên nhiều nền tảng khác nhau. Canon Marketing Việt Nam là một trong những công ty đầu tư mạnh vào hệ sinh thái sáng tạo nội dung.”

Video Contest: The Insider Lens

Đây là cuộc thi sáng tạo video ngắn được thiết kế dành riêng cho những cá nhân và đội nhóm chuyên viên Marketing, Content Creator, đội quay dựng nội bộ doanh nghiệp du lịch.

Tác phẩm dự thi là video ngắn tối đa 90 giây, chấp nhận cả định dạng 16:9 và 9:16 được nộp thông qua cổng tiếp nhận trực tuyến https://travelvideocontest.vn. Tác phẩm được đánh giá qua bốn tiêu chí chuyên môn gồm: góc nhìn và tính chân thực chiếm tỷ trọng 40%, kể chuyện và cảm xúc chiếm 40%, chất lượng và kỹ thuật chiếm 20%. Một hạng mục giải phụ sẽ được trao cho video có hiệu quả lan tỏa và quảng bá tốt dựa trên lượt tương tác trên mạng xã hội. Cuộc thi sẽ có hai chủ đề theo hai đợt. Đợt 1, chủ đề Vẻ đẹp con người, cảnh sắc và văn hóa Việt Nam nhận bài từ ngày 28/5 đến hết 18/6/2026, công bố kết quả ngày 22/6/2026. Đợt 2, chủ đề Trải nghiệm, sản phẩm dịch vụ du lịch ấn tượng tại Việt Nam nhận bài từ ngày 2/6 đến hết 23/6/2026, công bố kết quả ngày 27/6/2026. Lễ trao giải được tổ chức trực tiếp tại văn phòng Canon Marketing Việt Nam, dự kiến từ 27 -30/6.

Happy Vietnam

"Happy Vietnam" là hoạt động sẽ được tổ chức tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Ekip sản xuất chuyên nghiệp từ chiến dịch sẽ có mặt tại những địa điểm khác nhau nhằm ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm chân thật của du khách trong kỳ nghỉ của họ bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại. Những thước phim ngắn chân thực này sẽ cộng hưởng thành bức chân dung sống động về một Việt Nam hiện đại, mến khách và giàu cảm xúc, góp phần kể câu chuyện du lịch Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.