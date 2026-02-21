Từ Bali nghĩ tới Vân Đồn - Thương cảng đệ nhất Đông Nam Á

(Ngày Nay) - Trong lúc Bali ngột ngạt trong dòng người và hiểm họa ô nhiễm môi trường vẫn là điểm đến của 6,5 triệu du khách mỗi năm, thì Vân Đồn với những lợi thế du lịch tương đồng lại vẫn đang như nàng tiên cá nép mình dưới biển xanh, như viên ngọc quý ẩn trong lớp vỏ trai.

Đánh thức nàng tiên cá ấy, đưa viên ngọc quý giá ra khỏi lớp vỏ thô vụng, để nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, đem tới sinh kế cho người dân địa phương cùng hàng tỷ USD cho ngành công nghiệp du lịch, là sứ mệnh của những nhà đầu tư lớn đang kiến tạo hạ tầng du lịch Vân Đồn, tái hiện thương cảng từng được mệnh danh Đệ nhất Đông Nam Á.

Bali hết thanh bình, hoang sơ nhưng “đặc sản” đó vẫn tràn ngập ở Vân Đồn

Được mệnh danh là thiên đường du lịch biển, Bali nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng và giá trị. Du khách mê mệt với những bãi biển trong xanh và bờ cát trắng trải dài, núi lửa và ruộng bậc thang cùng các lễ hội, cuộc sống ở những ngôi làng cộng hưởng với ẩm thực đa dạng, phong phú. Số lượng du khách quốc tế đến Bali liên tục tăng chóng mặt theo năm, 5,3 triệu người năm 2023, 6,3 triệu năm 2024 và 6,5 triệu năm 2025. Trong khi đó, dân số địa phương chỉ khoảng 4,4 triệu người.

Lượng khách đến Bali vượt quá số lượng dân địa phương, nhiều điểm thanh bình giờ bị thế chỗ để xây dựng câu lạc bộ bãi biển, nhà hàng sang trọng. Bali đã không còn thanh bình, hoang sơ mà đã bị quá tải và ô nhiễm, đứng đầu danh sách "No List 2025" của Fodor’s Travel. 85% nền kinh tế du lịch thuộc sở hữu của người không phải người Bali, cũng khiến cộng đồng địa phương bị gạt ra lề trong chính ngành công nghiệp đang khai thác tài nguyên bản địa.

Du khách yêu thích du lịch biển đang tìm các địa danh tương tự như Bali nhưng hoang sơ và thanh bình như vài thập niên trước. Rất nhiều cái tên được đề cử, trong đó Vân Đồn là một trong những điểm đến được kỳ vọng bởi có rất nhiều điểm tương đồng với Bali.

Nằm phía Đông Nam tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên hơn 550km², Vân Đồn bao gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một vòng cung ôm trọn di sản thiên nhiên vịnh Bái Tử Long, có vị trí chiến lược về phòng thủ cũng như phát triển kinh tế và giao thương quốc tế vùng Đông Bắc.

Với hàng chục bãi tắm lớn nhỏ, biển xanh, cát trắng, cảnh đẹp tựa như tranh vẽ, du khách đến Vân Đồn có thể đi dạo trên bãi cát mịn bên bờ biển hoang sơ, tung tăng với những con sóng trắng, thả dáng trên những cầu cảng vươn dài ra lòng biển…

“Đặc sản” của Vân Đồn là các hòn đảo quyến rũ, hoang sơ, nơi thiên nhiên và con người hòa hợp, đậm đà bản sắc nhưng cũng không kém phần kỳ vĩ và huyền bí. Những địa danh như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng là viên ngọc quý giữa biển khơi, quyến rũ du khách tới nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, đẹp và hấp dẫn không kém những đảo nổi tiếng ở Bali như Nusa Penida, Nusa Lembongan hay Nusa Cening…

Vân Đồn còn có Vườn Quốc gia Bái Tử Long - khu bảo tồn sinh quyển trên cạn, đồng thời là nơi bảo vệ nguồn sinh vật ven biển của Việt Nam, nơi có khoảng hơn 50 loài động vật phù du, hơn 100 loài động vật thủy sản có giá trị cao…

Không chỉ hấp dẫn với cảnh sắc thiên nhiên, Vân Đồn còn mang trong mình những huyền tích lịch sử và văn hóa, những ngôi chùa ven biển đẹp và linh thiêng, thanh tịnh và các lễ hội truyền thống độc đáo cùng nền ẩm thực nức tiếng với nhiều đặc sản chỉ có ở Vân Đồn.

“Tôi đã từng rất yêu thích Bali, mỗi năm đều đến đó nghỉ ngơi vào mùa xuân hoặc mùa hè nhưng gần đây khi Bali đông đúc và ngập rác thải, những điểm đến không còn hoang sơ, thanh bình, tôi đã ngưng đi Bali và tìm thấy một nơi chẳng kém cạnh Bali, thậm chí còn hoang sơ và xinh đẹp hơn, chưa bị quá trình bê tông hóa du lịch xâm lấn, đó là Vân Đồn. Tôi rất thích nghỉ ngơi ở trung tâm Cái Bầu sau đó đi tàu ra Minh Châu, Quan Lạn và sống vài ngày ở đó như một người bản địa, thưởng thức hải sản tươi ngon, ngắm bình minh, tắm hoàng hôn, với chi phí hết sức hợp lý”, chị Emily Nguyễn, một Việt kiều Đức chia sẻ.

“Đánh thức” nàng tiên biển cả, xây dựng trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao

Từ năm 2018, Vân Đồn đã đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, lấy du lịch là động lực chính để phát triển các ngành kinh tế - xã hội khác, song nhiều năm qua đi, Vân Đồn vẫn như nàng tiên cá ngủ yên, chưa cất được tiếng hát mê hoặc lòng người cho dù đầy đủ các tiềm năng để trở thành điểm đến vạn người mê. Một trong những bất cập lớn nhất khiến du lịch Vân Đồn chưa thể vút bay là bởi hạ tầng du lịch chưa được đầu tư xứng tầm, chưa có những dịch vụ du lịch đặc sắc níu chân du khách, chưa có nhiều cơ sở lưu trú chất lượng cao, logistics…

Bước sang năm 2026, hạ tầng du lịch Vân Đồn được dự báo sẽ có sự bứt phá ngoạn mục khi hàng loạt các đại dự án được triển khai và các Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí chính thức được vận hành với tham vọng phát triển Vân Đồn thành đặc khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch – giải trí Top đầu Đông Nam Á. Trong đó, dẫn đầu là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư.

Nằm kế cận Bến cảng Quốc tế Ao Tiên và chỉ cách Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn 15 phút di chuyển, Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được xây dựng trên diện tích 2,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng gồm 5 tòa tháp cao 28-34 tầng và 1 tòa trung tâm hội nghị quốc tế cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, mô phỏng những “cánh buồm thịnh vượng” đang vươn ra biển cả.

Dự án được thiết kế bởi các đơn vị uy tín như Nagecco, HBA, West Green Design, MDL..., thi công - giám sát bởi Delta, Unicons, Sing Nam, Artelia… Từ kiến trúc, vật liệu đến giải pháp thi công đều được chủ đầu tư và các nhà thầu tính toán, lựa chọn tỉ mỉ, bảo đảm tính thẩm mĩ cao và chất lượng vượt trội của công trình.

Đặc biệt, dự án được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu của Thái Lan, đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Đây cũng là nơi dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc nhờ chiến lược hợp tác giữa Crystal Holidays và các đối tác phát triển thị trường nước ngoài như Marketing Highlands, Century Travel & Marketing (Hàn Quốc),…

Dự án sẽ cung cấp 2.274 căn hộ du lịch và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích đồng bộ khép kín từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội họp đến các câu lạc bộ chuyên đề. Điểm nhấn của dự án là Trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 chỗ ngồi được trang bị âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, là nơi chuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Hai tòa tháp A và B đã khánh thành ngày 19/12/2025 và đi vào hoạt động từ 30/4/2026, hứa hẹn giải cơn khát về nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Vân Đồn, mở ra cơ hội thu hút dòng khách chất lượng cao, hình thành trung tâm M.I.C.E - nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn.

Tập đoàn Everland cũng tiên phong kiến tạo hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ và khép kín, từ cơ sở lưu trú, lữ hành, vận tải đến cung ứng các dịch vụ du lịch, đưa vào khai thác đội tàu du lịch ngày và tàu ngủ đêm đưa đón khách du lịch tham quan các tour tuyến trong hải trình “The Beauty of Van Don” từ Bến cảng Ao Tiên đến các đảo Phất Cờ, Tây Hoi, Bản Sen,... tạo nên những sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn tại vịnh Bái Tử Long, tạo ra chuỗi giá trị khép kín, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đi vào hoạt động hứa hẹn tạo nên làn sóng du lịch mới tại Vân Đồn, đón dòng khách quốc tế chuyển dịch đến Việt Nam trong xu thế du lịch bền vững, tăng trưởng xanh và hài hòa với thiên nhiên.