Du khách Việt ưu tiên “tự viết kịch bản” khám phá những vùng đất mới mẻ

(Ngày Nay) - Có tới 82% tham gia khảo sát cho biết dự định ghé thăm những điểm đến hoàn toàn mới trong 2026. Điều này dự báo một năm của những trải nghiệm đầu tiên và những khoảnh khắc du lịch ý nghĩa.

Năm 2026, việc lên kế hoạch du lịch không còn là nhiệm vụ cần hoàn thành mà đã trở thành một phần của niềm vui tận hưởng kỳ nghỉ và được xem như “chương đầu tiên” đầy thú vị cho cả chuyến đi. Theo dữ liệu từ báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Booking.com, ngày càng nhiều du khách Việt Nam có tâm thế muốn tự lên kế hoạch và việc chủ động “viết kịch bản” cho cả chuyến đi cũng khiến họ thấy được tận hưởng không thua kém gì những trải nghiệm thực tế.

“74% du khách Việt ưu tiên tự thiết kế lịch trình cá nhân dù việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Điều này đánh dấu một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy: từ việc coi lên kế hoạch là gánh nặng sang một hoạt động khơi gợi sự hào hứng,” Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi chia sẻ.

Ưu tiên những trải nghiệm lần đầu

Ông Branavan Aruljothi cho biết theo dữ liệu từ nền tảng này, du khách Việt bước vào năm 2026 với tâm thế lạc quan và khao khát khám phá mãnh liệt. Có tới 86% người được hỏi bày tỏ sự tích cực về các chuyến đi sắp tới, trong khi 82% dự định ghé thăm những điểm đến hoàn toàn mới.

Điều này dự báo một năm của những trải nghiệm đầu tiên và những khoảnh khắc du lịch ý nghĩa. Bên cạnh đó, cách tiếp cận việc lên kế hoạch cũng có sự phân hóa rõ rệt. Dữ liệu từ Booking.com nhận diện 5 nhóm tính cách điển hình.

Người đặt dịch vụ nhiệt huyết (chiếm 74%) dẫn đầu các xu hướng. Đây là nhóm tính cách đặc biệt yêu thích việc tự tay thiết kế lịch trình và sẵn lòng nắm quyền chủ động, bất kể việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. 63% du khách Việt tự hào khẳng định họ muốn trực tiếp lên kế hoạch và đặt chỗ. Đây cũng là nhóm tính cách chiếm đa số trong tất cả các nhóm tuổi.

Lên kế hoạch cùng nhau (13%) là nhóm du khách yêu thích vai trò lên kế hoạch và điều phối chính. Tuy nhiên, họ thường có tâm lý mong muốn những người đồng hành chủ động hỗ trợ hoặc cùng san sẻ trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị.

Người hỗ trợ tận tâm (8%) là những cá nhân luôn sẵn lòng hỗ trợ các đầu việc cụ thể như tìm kiếm thông tin điểm đến hoặc đặt một phần dịch vụ, nhưng họ thường có xu hướng không muốn đảm nhận vai trò điều phối chính cho toàn bộ chuyến đi.

Trưởng nhóm bất đắc dĩ (5%) thường không có mong muốn tự lên kế hoạch, nhưng cuối cùng lại trở thành người dẫn dắt và thực hiện các công việc chuẩn bị do không có thành viên nào khác trong đoàn đứng ra đảm nhiệm.

Người đồng hành linh hoạt (1%) là nhóm du khách ưu tiên để người khác dẫn dắt quá trình chuẩn bị và luôn cảm thấy trân trọng khi được trải nghiệm lịch trình đã được thiết kế sẵn cho mình.

Ưu tiên xây dựng những kết nối sâu sắc

Người đồng hành tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình các chuyến đi, trong đó các mối quan hệ gia đình vẫn là yếu tố nền tảng cho mọi quyết định du lịch. Du lịch gia đình duy trì vị thế áp đảo khi có tới 45% du khách Việt dự định đồng hành cùng vợ/chồng và con cái trong năm nay.

Theo sau đó là các chuyến đi cùng bạn bè (43%) hoặc người yêu (42%), trong khi 35% có kế hoạch du lịch cùng đại gia đình, và 31% lựa chọn đi cùng đồng nghiệp. Những biến động này nhấn mạnh một sự chuyển dịch quan trọng: dù đối tượng đồng hành là ai, mục tiêu cốt lõi vẫn không đổi: du khách đang ưu tiên xây dựng những kết nối sâu sắc và ý nghĩa hơn.

Ông Branavan Aruljothi nhận định: “Du lịch năm 2026 phản ánh sự chuyển dịch trong cách du khách Việt thực hiện chuyến đi của mình. Chúng tôi nhận thấy xu hướng của một tư duy, một tinh thần du khách chủ động ‘lên kịch bản’ với những trải nghiệm dành riêng cho chính mình và đồng thời họ rất tận hưởng quá trình đó. Mặt khác, kế hoạch du lịch của họ cũng chịu sự ảnh hưởng bởi ‘biệt đội/ đồng hành từ gia đình, trẻ em đến cả thú cưng.”

Một kết quả từ báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Booking cho thấy xu hướng du lịch đang thay đổi khi con trẻ thành “người dẫn đường” và thú cưng cùng đồng hành trong chuyến đi

Năm nay, con trẻ dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến các kế hoạch du lịch. 55% các gia đình Việt Nam đi du lịch tiết lộ rằng sở thích của con cái là yếu tố “quyết định hoàn toàn hoặc phần lớn” lịch trình chuyến đi. Dù là một kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển hay chuyến khám phá thành thị, mục tiêu cốt lõi vẫn là thời gian chất lượng bên nhau, và một kỳ nghỉ thực sự thành công là khi con trẻ của họ cảm thấy hạnh phúc nhất.

Đồng thời, khái niệm về “gia đình” cũng đang dần được mở rộng. Xu hướng du lịch cùng thú cưng đang ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt khi có 7% du khách Việt dự định mang theo vật nuôi trong năm nay (tăng từ mức 5% năm 2025). Điều này phản ánh một sự chuyển dịch rộng lớn hơn hướng tới những trải nghiệm du lịch mang tính linh hoạt và cá nhân hóa sâu sắc.