Thêm hàng loạt doanh nghiệp vi phạm thị trường chứng khoán

(Ngày Nay) - Chỉ trong 2 ngày (18 và 19/5) Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 270 triệu đồng…

Cụ thể, Ngày 18/5, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt đối với CTCP Tập Đoàn Xuân Thiện, địa chỉ trụ sở tại Tòa nhà Xuân Thiện, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với số tiền 85 triệu đồng.

Theo đó, Tập đoàn Xuân Thiện đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Xuân Thiện được thành lập từ năm 2000, tiền thân là Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình. Tháng 1/2022 tái cơ cấu chuyển thành mô hình Tập đoàn. Đây là Tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu, nông nghiệp…

Trong cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt đối với CTCP Thương mại dịch vụ nhựa bao bì Kiến Đức có địa chỉ tại Lầu 1, Tòa nhà Tani Office, số 475D Lê trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TP.HCM số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân được Thanh tra cho biết, công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Theo đó, công ty không thực hiện công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NKDCH2225001 tại ngày đáo hạn, Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2025, Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025.

Ngày 19/5, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam, trụ sở tại Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, TP.Hà Nội), số tiền 92,5 triệu đồng.

Theo đó, Chứng khoán JB Việt Nam không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng thành viên (HĐTV) số 01-2024/BB-HĐTV ngày 02/02/2024, Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV số 02-2024/BB-HĐTV ngày 26/3/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 350 tỷ đồng với Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/5/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 150 tỷ đồng với Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/6/2024.

Việc doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán liên tục bị xử phạt vì không công bố hoặc chậm công bố thông tin đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với tính minh bạch của thị trường vốn. Dù nhiều vi phạm bị xử phạt với mức tiền không quá lớn, nhưng tác động tới niềm tin của nhà đầu tư lại không hề nhỏ.

Trên thực tế, công bố thông tin là một trong những nguyên tắc cốt lõi của thị trường chứng khoán. Các báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn trái phiếu, nghĩa vụ với trái chủ hay các hợp đồng tín dụng lớn đều là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá sức khỏe tài chính, mức độ rủi ro cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Khi thông tin bị chậm trễ hoặc không được công bố đầy đủ, nhà đầu tư có thể rơi vào trạng thái bất cân xứng thông tin, dẫn đến quyết định đầu tư thiếu chính xác.

Ngoài ra, việc chậm công bố thông tin cũng có thể khiến thị trường xuất hiện tâm lý nghi ngờ về khả năng tài chính hoặc những rủi ro tiềm ẩn bên trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường trái phiếu và chứng khoán vẫn đang trong quá trình củng cố niềm tin sau giai đoạn biến động mạnh, các hành vi vi phạm về minh bạch thông tin có thể làm gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trong tương lai.

Thiết nghĩ, cùng với việc xử phạt, cơ quan quản lý cần tiếp tục siết chặt cơ chế giám sát và nâng cao chế tài để tăng tính răn đe, qua đó cải thiện tính minh bạch và kỷ luật trên thị trường chứng khoán.