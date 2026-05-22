Người nước ngoài tại Việt Nam: Sống đủ lâu để gọi nơi đây là nhà

(Ngày Nay) - Không chỉ là nơi làm việc hay điểm đến du lịch, Việt Nam đang dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” với nhiều người nước ngoài - nơi họ tìm thấy sự gắn bó, ổn định trong cuộc sống và cảm giác thuộc về như chính quê hương của mình.

Khi mọi thứ đều mới mẻ

Những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam thường là một hành trình không dễ dàng đối với nhiều người nước ngoài. Từ rào cản ngôn ngữ đến sự khác biệt về văn hóa, tất cả đều trở thành “bức tường” đầu tiên, khiến những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản như đi lại, học tập hay làm việc đều gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết cũng là một trong những thử thách đáng kể, đặc biệt vào mùa mưa khi những cơn mưa kéo dài xuất hiện thường xuyên. Việc di chuyển bằng xe máy trong điều kiện thời tiết như vậy trở thành một phần quen thuộc nhưng không dễ thích nghi trong đời sống hằng ngày của người nước ngoài tại Việt Nam.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, ông Sean - một giáo viên tiếng Anh - cho biết: “Tôi khá bất ngờ khi nhịp sống tại Việt Nam, mọi việc vẫn diễn ra bình thường ngay cả trong những ngày mưa lớn, khi học sinh vẫn đến trường bằng xe máy và người lao động vẫn duy trì công việc thường nhật.”

Trước đó, ông từng sinh sống tại một số quốc gia khác, nơi mà thời tiết xấu đôi khi có thể khiến nhiều hoạt động bị gián đoạn, thậm chí người dân không nhất thiết phải đi làm. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông dần thích nghi với nhịp sống này và xem đó như một phần tất yếu của cuộc sống.

Từng bước hòa nhập với cuộc sống mới

Hành trình thích nghi để hòa nhập với một môi trường mới chưa bao giờ là dễ dàng với nhiều người nước ngoài. Để thích nghi được với cuộc sống tại Việt Nam, họ bắt đầu làm quen từ những điều cơ bản nhất, đó chính là ngôn ngữ. Điều này trở thành bước đi quan trọng, giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.

Là một du học sinh Lào đang học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thongsavad Schd gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam khi tiếng Việt còn hạn chế, khiến việc học tập và giao tiếp với thầy cô, bạn bè gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thay vì bị động trước rào cản này, anh đã chủ động dành thời gian học tiếng Việt mỗi ngày, đồng thời tích cực kết bạn và tăng cường giao tiếp với người Việt để hiểu hơn về văn hóa và cách ứng xử trong đời sống. “Để thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam, tôi đã dành nhiều thời gian học tiếng Việt, chủ động kết bạn và giao tiếp với người Việt để hiểu hơn về suy nghĩ và văn hóa ứng xử của mọi người”, Thongsavad Schd chia sẻ.

Không chỉ riêng Thongsavad Schd, nhiều du học sinh Lào khác cũng có chung hành trình thích nghi tương tự. Anh Keonoi Xay cũng cho biết sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè chính là nguồn động lực giúp anh dần vượt qua rào cản ngôn ngữ và tự tin hơn.

“Nhờ sự động viên từ thầy cô và bạn bè, tôi dần tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt tại Việt Nam”, chia sẻ của anh Keonoi Xay.

Từ những cuộc trò chuyện giản dị, những buổi học nhóm hay hoạt động thể thao cùng bạn bè Việt Nam, các du học sinh dần thu hẹp khoảng cách văn hóa, từng bước hòa nhập với môi trường mới. Chính sự đồng hành và hỗ trợ ấy đã giúp họ không chỉ thích nghi tốt hơn mà còn cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc trong cuộc sống học tập xa quê hương.

Khi Việt Nam trở thành một phần cuộc sống

Thế nhưng, giữa nhịp sống mới đã dần quen thuộc ấy, nỗi nhớ quê hương vẫn luôn hiện hữu. Đó có thể là những phút giây chạnh lòng khi nhớ về gia đình, hay đơn giản là “thèm” một hương vị thân quen. Nhưng thay vì chỉ giữ nỗi nhớ trong lòng, nhiều người đã biến nó thành động lực để sáng tạo và gắn bó sâu sắc hơn với nơi mình đang sống.

Như anh Spenser, từ khát khao tìm kiếm hương vị Đài Loan giữa lòng Hà Nội, anh đã quyết định mở một nhà hàng mang đậm bản sắc quê hương. Chính sự đan xen giữa ký ức quê nhà và trải nghiệm tại nơi đây đã giúp anh không chỉ thỏa nỗi nhớ mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa.Hiện anh đang sinh sống tại Hà Nội. Chia sẻ về cơ duyên đến với Việt Nam, anh cho biết một lý do rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: vợ anh là người Việt. Khi xây dựng gia đình tại đây, anh quyết định lựa chọn Việt Nam làm nơi gắn bó lâu dài, thay vì chỉ coi đây là điểm dừng chân tạm thời.

Trong quá trình thích nghi với cuộc sống mới, nỗi nhớ hương vị quê nhà, đặc biệt là những món ăn Đài Loan quen thuộc, đã thôi thúc anh bắt đầu một hướng đi khác. “Sau hai năm sống ở Hà Nội mà tôi không tìm thấy món ăn Đài Loan nào. Tôi đã thử một vài quán mì bò nhưng vẫn không mang lại cảm giác như ở quê nhà. Cuối cùng, tôi quyết định tự nấu và chia sẻ những món ăn đó với mọi người,” anh Spenser chia sẻ.

Với anh Spenser, việc mở cửa hàng vừa là cách để thỏa nỗi nhớ quê hương, vừa là cách để hòa nhập sâu hơn, biến Việt Nam thành một phần thực sự trong cuộc sống hằng ngày.

Khép lại hành trình từ những bỡ ngỡ thuở ban đầu, câu chuyện của những người nước ngoài tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự thích nghi mà còn mở ra một quá trình gắn bó sâu sắc với mảnh đất và con người nơi đây. Trong dòng chảy năng động của đời sống đô thị, chính sự cởi mở trong văn hóa, tinh thần sẻ chia và nhịp sống không ngừng vận động đã góp phần giữ chân họ ở lại.