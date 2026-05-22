Bộ Y tế cập nhật kết quả kiểm tra mới nhất liên quan đến sữa a2 Platinum

(Ngày Nay) - Do phía Mỹ cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt, Bộ Y tế đã khẩn trương rà soát việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với sản phẩm này.
Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 21/5 đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.

Trước đó, phía Mỹ cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt.

Ngày 4/5, Cục An toàn Thực phẩm đã gửi văn bản tới sở y tế, sở an toàn thực phẩm và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành đề nghị rà soát việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với sản phẩm này. Đồng thời, Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) rà soát việc kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo.

Chi cục cho biết Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành, có địa chỉ tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, hiện được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu "a2."

Do sản phẩm bị cảnh báo có cùng nhãn hiệu "a2," ngày 15/5, Chi Cục đã làm việc với doanh nghiệp để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp cho thấy chưa phát hiện công ty nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện bị cảnh báo tại Mỹ.

Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành tiếp tục có báo cáo gửi cơ quan chức năng, cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối.

Theo doanh nghiệp, công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại Việt Nam 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Mỹ. Doanh nghiệp cũng khẳng định các sản phẩm sữa a2 đang kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất cho thị trường Autralia và New Zealand, không thuộc các lô bị cảnh báo tại Mỹ.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố Cereulide) và độc tố Cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã tiếp tục đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương); Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố tiếp tục rà soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường, việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu dùng - nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Các lô sản phẩm bị thu hồi thuộc loại đóng hộp thiếc 31,7 ounce, được phân phối tại thị trường Mỹ, gồm: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026; Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027; Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027./.

