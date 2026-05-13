Vân Đồn kích hoạt “mỏ vàng” du lịch, đón 12 vạn du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

(Ngày Nay) - 91 vạn du khách nội địa và quốc tế tới Quảng Ninh trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong đó 12 vạn du khách chọn Vân Đồn cho thấy tiềm năng to lớn của đặc khu kinh tế thế hệ mới đang dần được khai mở.

Khai mở tiềm năng du lịch

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lũy kế 4 ngày nghỉ (từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2026), tổng số khách du lịch đến tỉnh ước đạt 910.000 lượt. Trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hạ Long, Bãi Cháy, các tuyến biển đảo ghi nhận lượng khách tăng cao, trong đó đặc khu Vân Đồn đón 115.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Ban Quản lý Bến cảng Ao Tiên cho biết, trong 4 ngày lễ, hoạt động vận tải khách ra các tuyến đảo của đặc khu Vân Đồn diễn ra sôi động với tần suất cao. Tổng cộng đã có 156 chuyến tàu được cấp phép, phục vụ gần 19.500 lượt du khách.

Gia đình chị Thu Huyền đến từ Hà Nội cho biết vô cùng hài lòng và thích thú với chuyến du lịch tới Vân Đồn vừa qua. “Cơ sở lưu trú ở Vân Đồn không thua kém Hạ Long, khách sạn 5 sao và các khu nghỉ dưỡng mới đều có tầm view ra vịnh Bái Tử Long rất đẹp và sang trọng. Đặc biệt, chúng tôi đặt được tour du thuyền 5 sao của Crystal Holidays với hải trình khám phá đảo Tây Hoi vô cùng chất lượng và thú vị. Chắc chắn mùa hè này gia đình tôi sẽ quay trở lại Vân Đồn và nghỉ dài ngày hơn để khám phá các điểm đến hấp dẫn, các đảo nhỏ trong vịnh cũng như các hải trình trên tàu 5 sao của Crystal Holidays”, chị Huyền chia sẻ.

Rất nhiều du khách như chị Huyền đều chia sẻ hài lòng với lựa chọn điểm đến Vân Đồn cho kỳ nghỉ vừa qua, chứng tỏ sức hút riêng của đặc khu kinh tế thế hệ mới.

Cơ hội vàng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng bên Vịnh kỳ quan

Chị Thu Huyền tiết lộ, lúc đầu chọn Vân Đồn, cả gia đình chị đều chuẩn bị tâm thế sẽ đến một vùng biển vắng và hoang sơ, không có các dịch vụ và tiện ích sang trọng nhưng họ đã bị bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục của hạ tầng du lịch nơi đây.

Biển, đảo Vân Đồn vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ nhưng đây là sự hoang sơ xa xỉ bởi du khách không chỉ chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt đẹp từ mọi góc nhìn, mọi hướng đi, những bãi tắm sạch đẹp, cát trắng mịn màng, thời tiết trong Vịnh đầu hè trong lành tốt cho sức khỏe từ người lớn tuổi tới trẻ nhỏ mà những dịch vụ du lịch, giải trí cao cấp cũng đã xuất hiện, đem đến những trải nghiệm đẳng cấp ngay giữa thiên nhiên hoang sơ.

Tại Vân Đồn, từ tháng 5/2025, Tập đoàn Everland đã chính thức cung cấp dịch vụ du thuyền hạng sang và tour trải nghiệm Vịnh Bái Tử Long trong ngày với những dịch vụ 5 sao. Du khách thậm chí có thể đặt những bữa tiệc “fine dining” trên du thuyền hoặc phục vụ tại các đảo nhỏ với đầu bếp 5 sao của Crystal Holidays - một dịch vụ chỉ có ở các điểm du lịch cao cấp đặc biệt trên thế giới.

“Một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời như vậy chỉ cách Hà Nội vài giờ đi xe, là điều vô cùng thuận lợi, có thể đến nhiều lần trong năm với chi phí không quá đắt đỏ như đi nghỉ dưỡng ở các điểm đến cần phải đi máy bay”, chị Huyền phân tích.

Theo các chuyên gia, cùng với hạ tầng du lịch ngày một hoàn thiện và có nét đặc trưng hấp dẫn, hệ thống cao tốc kết nối thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, du lịch tới Vân Đồn và các tuyến đảo trong Vịnh Bái Tử Long tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong dịp nghỉ lễ cũng như mùa hè 2026, với dự báo tăng trưởng còn duy trì ở mức cao.

Du lịch tăng trưởng kéo theo nhu cầu về cơ sở lưu trú và dịch vụ logistics du lịch, mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt những sản phẩm đã sẵn sàng đưa vào khai thác ngay, đem tới lợi nhuận ổn định, bền vững.

Một trong những dự án hội tụ đầy đủ các tiềm năng chính là Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nằm ngay trong vùng lõi Khu đô thị du lịch và Bến cảng Ao Tiên. Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí 5 sao này do Tập đoàn Everland đầu tư với tổng vốn khoảng 5.600 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 2,6 ha gồm 05 tòa tháp, 01 tòa trung tâm Hội nghị quốc tế, quy mô 1.500 chỗ ngồi. Giai đoạn 1 của dự án (hai tòa tháp The Victory (tòa A), The Oasis (tòa B) đã khánh thành cuối năm 2025 và đang được đưa vào khai thác phục vụ du khách hè 2026. Các tòa The Harmony (tòa C), The Liberty (tòa D) đang thi công giai đoạn 2, cung cấp ra thị trường 367 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 1.907 căn hộ du lịch, phong cách Resort Apartment – xu hướng căn hộ nghỉ dưỡng đang được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Theo đại diện chủ đầu tư, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được thiết kế theo dạng tổ hợp tích hợp điểm đến. Ở đây sẽ có tất cả dịch vụ như ăn, chơi, ngủ nghỉ, giải trí, mua sắm, làm đẹp, thể thao,… Chủ đầu tư cũng nghiên cứu tổ chức các hình thức lễ hội, các hội chợ đêm dọc các tuyến phố xung quanh dự án và các tour du lịch ngày và đêm trên vịnh Bái Tử Long.

“Tháng 3/2025 tỉnh Quảng Ninh đã công bố các tour du lịch, các hải trình du lịch ban ngày. Các điểm ngủ đêm trên vịnh thì sẽ công bố và triển khai sớm. Hiện nay, về tour ngày chúng ta có tàu ngày rồi, khi tỉnh công bố cho phép có điểm ngủ đêm thì chúng ta sẽ có tàu ngủ đêm trên vịnh Bái Tử Long,” ông Lê Đình Vinh, chủ tịch Everland chia sẻ.

Theo Chủ tịch Everland, các tour trên vịnh Bái Tử Long, kết hợp với các tiện ích đa tầng tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ tạo thành hệ sinh thái du lịch hoàn thiện ở khu vực này. Điều đó sẽ giúp du khách hứng thú và sẵn sàng chi tiêu, góp phần thu hút khách du lịch, đặc biệt dòng khách du lịch golf và M.I.C.E - hai mũi nhọn chiến lược, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch cao cấp thế giới.

Đây chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư thứ cấp quan tâm tới phân khúc BĐS nghỉ dưỡng. Đặc biệt, Tập đoàn Everland hiện đã và đang bắt đầu bàn giao căn hộ tại các tòa A,B, dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao đại trà các tòa C,D, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua căn hộ có thể đưa vào khai thác để ở như nghỉ dưỡng hoặc cho thuê sinh dòng tiền ổn định với lượng khách tiềm năng luôn đông đúc và sẵn sàng chi tiêu ở mức cao.

Ngoài nhóm căn hộ tiêu chuẩn (Deluxe), Crystal Holidays Harbour Vân Đồn còn có bộ sưu tập các loại hình căn hộ nghỉ dưỡng đa công năng như căn hộ giải trí Club Suite, căn hộ thông tầng, căn hộ sân vườn Sky Villa, các căn Penthouse/President có bể bơi riêng,...

Sự đa dạng về loại hình căn hộ phù hợp với dòng tiền đầu tư của đông đảo nhà đầu tư thứ cấp. Hiện nay, với chính sách bán hàng mới nhất, chỉ từ 1,9 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn hộ đa giá trị ở vị trí có một không hai bên bờ Vịnh di sản, vừa có thể là tài sản định danh vị thế chủ sở hữu, vừa là kênh trú ẩn dòng tiền, đầu tư an toàn, khai thác sinh dòng tiền bền vững và tiềm năng sinh lời với biên độ tăng giá còn cao trong tương lai.