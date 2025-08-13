Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh

Cụ thể, Cảnh sát giao thông thành phố luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở thường xuyên đến từng nhà hàng, quán bia tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng.

Song song với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn căn cứ tình hình thực tế, áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp công tác vào các khung giờ thường xảy ra vi phạm, nhất là thời điểm ban đêm và cuối tuần. Công tác kiểm tra được thực hiện với mọi loại phương tiện, từ ô tô, mô tô, xe máy đến phương tiện thô sơ, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa.

Kết quả từ 1/8 đến 11/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 1.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, chỉ có 9 trường hợp là người điều khiển ô tô (tương đương 0,78%), còn lại chủ yếu là người điều khiển mô tô, xe máy và các phương tiện khác. Qua đó cho thấy, công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm" bảo đảm tính công khai, minh bạch đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn, tập trung vào khung giờ và địa bàn có nguy cơ cao, đặc biệt trong những ngày lễ lớn của đất nước khi lượng người về Thủ đô tham gia các sự kiện lớn.

PV
Hà Nội nồng độ cồn tai nạn giao thông

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
(Ngày Nay) - Từ năm 2020 đến 2023, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của một mạng lưới hợp tác rộng khắp, quy tụ hơn 30 đối tác từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành đến các nhóm thanh niên sáng tạo. Mục tiêu chung: tạo dựng môi trường thuận lợi để giới trẻ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo của UNESCO. 
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
(Ngày Nay) - Trong bức tranh hợp tác vì phát triển bền vững của Việt Nam, sự kết hợp giữa Tập đoàn SOVICO và UNESCO nổi bật như một mô hình tiêu biểu cho quan hệ đối tác công – tư – xã hội. Từ năm 2020, hai bên đã đồng hành trong dự án “Hà Nội Rethink – Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo”, với sự phối hợp của UNIDO và UN-Habitat. 
TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Phát huy vai trò cầu nối trong phản biện chính sách và tư vấn chiến lược phát triển bền vững BĐS công nghiệp
(Ngày Nay) -Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, thống nhất phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Toxins, nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học South Australia dẫn đầu đã chứng minh khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện thực phẩm nhiễm độc ngay tại đồng ruộng và nhà máy, trước khi những thực phẩm này được đưa đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này có tiềm năng cứu sống 4 triệu người mỗi năm.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.