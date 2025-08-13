Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh

(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Cảnh sát giao thông thành phố luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở thường xuyên đến từng nhà hàng, quán bia tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng.

Song song với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn căn cứ tình hình thực tế, áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp công tác vào các khung giờ thường xảy ra vi phạm, nhất là thời điểm ban đêm và cuối tuần. Công tác kiểm tra được thực hiện với mọi loại phương tiện, từ ô tô, mô tô, xe máy đến phương tiện thô sơ, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa.

Kết quả từ 1/8 đến 11/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 1.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, chỉ có 9 trường hợp là người điều khiển ô tô (tương đương 0,78%), còn lại chủ yếu là người điều khiển mô tô, xe máy và các phương tiện khác. Qua đó cho thấy, công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm" bảo đảm tính công khai, minh bạch đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn, tập trung vào khung giờ và địa bàn có nguy cơ cao, đặc biệt trong những ngày lễ lớn của đất nước khi lượng người về Thủ đô tham gia các sự kiện lớn.