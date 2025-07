Chấm thi tốt nghiệp THPT 2025: Thông tin nhanh, xử lý kịp thời, hiệu quả

(Ngày Nay) - Ngày 3/7, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình.

Không gián đoạn khi sáp nhập

Ninh Bình là tỉnh mới thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam từ ngày 1/7/2025. Ninh Bình có tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025 là 46.667 thí sinh, trong đó có 1.141 thí sinh tự do (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là 45.896 em; Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 là 771 em).

Bà Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Ninh Bình, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Ninh Bình cho biết, trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các ban chỉ đạo.

Trong thời gian qua, việc chuyển giao sắp xếp đơn vị hành chính 3 cấp sang 2 cấp và Ninh Bình là tỉnh trong diện sắp xếp có rất nhiều việc. Nhưng địa phương xác định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt giai đoạn chấm thi hết sức quan trọng. Ngay từ ngày 1/7 khi công bố các quyết định, tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trên cơ sở 3 ban chỉ đạo của 3 tỉnh cũ. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết cho công tác chấm thi.

“Tỉnh cũng quan tâm chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chấm thi, đảm bảo đúng quy trình, an toàn, an ninh của khu vực chấm thi. Chúng tôi yêu cầu các Hội đồng chấm thi, Ban chấm thi tuân thủ nghiêm các bước quy trình theo đúng quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT”, bà Hà Lan Anh nói.

Sau khi sáp nhập tỉnh ngày 1/7, Sở GD&ĐT Ninh Bình đã kiện toàn Hội đồng thi tỉnh Ninh Bình và các Ban của Hội đồng thi theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để tiếp tục thực hiện các khâu tiếp theo của kỳ thi với một Hội đồng thi, nhiều Ban chấm thi, Ban làm phách, Ban thư ký theo đúng quy chế thi và quy định hiện hành.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, Ban chấm thi số 2 của tỉnh Ninh Bình gồm khu vực chấm thi trắc nghiệm và tự luận được bố trí tại Trường THPT Nguyễn Khuyến phường Nam Định có đầy đủ các phòng làm việc, trang thiết bị bảo đảm đúng quy định, được lực lượng Công an tỉnh bảo vệ giám sát 24/24. Các phòng chấm thi, khu vực chấm thi trắc nghiệm có đủ camera theo quy định.

Cụ thể, công tác chấm thi trắc nghiệm: Bố trí hai hệ thống máy chủ, máy trạm riêng biệt để thực hiện chấm bài thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018, bao gồm 2 máy chủ, 10 máy trạm trong đó có 2 máy dự phòng. Chuẩn bị đầy đủ máy quét (5 chiếc), lưu điện (2 chiếc), hệ thống camera, máy in (2 chiếc), hệ thống mạng LAN,… đảm bảo thực hiện việc chấm thi trắc nghiệm hoàn thành trước thời gian quy định từ 3 - 5 ngày.

Công tác chấm thi tự luận: Bố trí đầy đủ hệ thống lưu điện, camera an ninh giám sát tất cả các phòng chấm, phòng làm việc của Ban thư ký. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác chấm thi như văn phòng phẩm, thùng tôn chứa đồ dùng của giám khảo.

Không ép tiến độ chấm thi

Tới phòng chấm thi tự luận và trắc nghiệm của 1 trong 3 điểm chấm thi của Ninh Bình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ với những áp lực với các thầy cô tham gia công tác. Đồng thời, động viên các thầy cô chấm đúng tiến độ, theo quy chế, phản ánh đúng thực chất bài thi, đảm bảo công bằng cho học sinh toàn quốc.

Nhấn mạnh trong công tác chấm thi môn Ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, dù có barem hướng dẫn chấm và cảm nhận của mỗi thầy cô là khác nhau nhưng cũng không lệch quá so với barem đã đặt ra.

Qua trao đổi với lãnh đạo Hội đồng thi tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức chấm thi; trong đó có việc bố trí lực lượng công an, thanh tra đảm bảo an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện được duy trì và phối hợp các bộ phận rất nhuần nhuyễn.

Dù thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 phải đảm bảo phương châm 4 "tại chỗ" gồm: Chỉ đạo tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ, nhân lực tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: "Chúng ta cần thống nhất chủ động, rõ về chế độ thông tin báo cáo, rõ đầu mối và rõ trách nhiệm. Không được ép tiến độ, đặc biệt là chấm tự luận vì sẽ kéo theo nguy cơ bị sai sót hoặc chấm nhầm điểm. Công tác chấm thi phải đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh".

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, công tác chấm thi đảm bảo quyền lợi của thí sinh theo hướng dẫn chấm. Đây là kỳ thi lớn với nhiều người tham gia vì vậy cần phải thông tin nhanh, xử lý kịp thời và hiệu quả ngay. Hội đồng thi tỉnh Ninh Bình cần triển khai tốt công tác thanh tra, đảm bảo an ninh, an toàn để công tác chấm thi diễn ra đúng quy chế, quy định của pháp luật.