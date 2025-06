Ấm áp những món quà thiện nguyện trao tặng bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều

(Ngày Nay) - Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hướng tới Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, 75 năm Ngày Quốc tế thiếu nhi và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 29/5/2025, Khoa An ninh chính trị nội bộ - Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức hoạt động thiện nguyện, trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia của cán bộ, giảng viên, học viên Khoa An ninh chính trị nội bộ đối với những em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương, mang đến niềm tin và nghị lực cho các em trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Buổi từ thiện có sự tham dự của Trưởng Khoa An ninh chính trị nội bộ, cán bộ, giảng viên của Khoa, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân, các nhà hảo tâm đồng hành với Khoa cùng sự phối hợp của đại diện Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội. Đại diện Bệnh viện K cho biết, hiện nay tại cơ sở Tân Triều đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhi mắc các bệnh lý ung thư nặng như u não, bạch cầu cấp, sarcoma, ung thư xương… có những bệnh nhi còn mất cả cha lẫn mẹ. Những phần quà từ thiện của Khoa An ninh chính trị nội bộ mang giá trị tinh thần to lớn, góp phần động viên các em vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 30 suất quà gồm sữa, bánh và tiền mặt cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi của bệnh viện. Nhiều phụ huynh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến cảnh các Giảng viên Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân và các nhà hảo tâm đồng hành đến tận nơi để thăm hỏi, chia sẻ và động viên các em nhỏ.

PGS.TS, Thượng tá Hồ Anh Tuấn – Trưởng Khoa An ninh chính trị nội bộ cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác giáo dục, đào tạo trong Học viện không chỉ dừng lại ở giảng dạy chuyên môn, nghiệp vụ mà còn chú trọng giáo dục đạo đức, lòng nhân ái và lan tỏa yêu thương cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Các bệnh nhi ung thư phải chịu đựng nỗi đau tột cùng của bất hạnh vì đáng ra các em còn cả quãng thời gian rất dài của cuộc đời phía trước với những hoài bão, ước mơ cao đẹp. Chính vì vậy, Khoa An ninh chính trị nội bộ hi vọng sự sẻ chia, góp một chút tấm lòng cùng các nhà hảo tâm và phần quà nho nhỏ động viên các cháu trước thềm Quốc tế Thiếu nhi để các cháu cảm nhận được mình là thiếu nhi chứ không phải bệnh nhân ung thư. Và với những hy vọng không bao giờ tắt đó sẽ giúp các cháu chiến thắng được ung thư để được tới trường, được rộn tiếng cười thơ trẻ…".

Chương trình trao quà thiện nguyện là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa do Khoa An ninh chính trị nội bộ tổ chức nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng cho cán bộ, giảng viên. Khoa cũng rất vui mừng trong quá trình tổ chức hoạt động thiện nguyện đã nhận được sự quan tâm sát sao về vật chất và tinh thần, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Trước đó, khoa cũng đã tổ chức các hoạt động như hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, chương trình đồng hành cùng các em học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa… Sự gắn kết giữa nhà trường và cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội như thế này không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân hậu và trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, mà còn góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Kết thúc chương trình, đại diện Bệnh viện K đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Khoa An ninh chính trị nội bộ – Học viện An ninh nhân dân và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian tới.

Hoạt động trao quà từ thiện cho các bệnh nhi của Khoa An ninh chính trị nội bộ một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng Công an nhân dân không chỉ trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh quốc gia mà còn trong xây dựng một xã hội nhân văn, giàu lòng nhân ái. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho truyền thống và các thế hệ cán bộ, giảng viên trong mái trường Học viện An ninh nhân dân – C500, những người kế tục sẽ tiếp nối và viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.