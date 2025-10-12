Chất bán dẫn và AI - chìa khóa để Malaysia trở thành cường quốc công nghệ chuyên sâu

(Ngày Nay) - Malaysia đang đẩy mạnh chiến lược trở thành một cường quốc về công nghệ chuyên sâu, với trọng tâm là 2 lĩnh vực nền tảng gồm chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua các sáng kiến được công bố tại Hội nghị Thành phố thông minh và Kinh tế kỹ thuật số Selangor (SDEC) 2025 diễn ra từ ngày 8-11/10, bang Selangor đã khẳng định vai trò là trung tâm đầu tàu trong chiến lược này. Chính quyền bang đang thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện, kết hợp giữa chính sách nhà nước, đầu tư tư nhân, hỗ trợ tài chính và phát triển nguồn nhân lực.

Với chủ đề “AI và bán dẫn: Tăng tốc công nghệ chuyên sâu của Malaysia”, SDEC 2025 nhấn mạnh 2 công nghệ này là chìa khóa mở ra tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. Chính quyền bang đặt mục tiêu đưa Malaysia từ một quốc gia sử dụng công nghệ thành một nhà sản xuất đổi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái cần thiết để cạnh tranh trên toàn cầu.

Một trong những động lực chính của chiến lược này là sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý và khối doanh nghiệp. Tại hội nghị SDEC 2025, nhiều thông báo quan trọng đã được đưa ra, nổi bật là việc Synopsys - tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ về mảng công cụ hỗ trợ ngành bán dẫn - công bố mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Malaysia. Đáng chú ý, công ty thiết kế vi mạch Malaysia Oppstar Berhad đã ký kết hợp tác với AsicAI - công ty phát triển chip AI - để phát triển chip AI-RAN (tích hợp AI vào Mạng truy cập vô tuyến của các mạng di động). Đây được xem là bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực thiết kế vi mạch nội địa - một phân khúc có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.

Song song với việc thu hút đầu tư, việc phát triển một lực lượng lao động tay nghề cao được xem là yếu tố sống còn. Bộ Nguồn nhân lực Malaysia đang triển khai các chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành. Các biện pháp này bao gồm việc liên kết kỹ năng với tiền lương thông qua mô hình trả lương lũy tiến, mở rộng các chương trình chứng chỉ vi mô được ngành công nhận và tổ chức Ngày hội Tuyển dụng Bán dẫn Malaysia lớn nhất từ trước đến nay, kết nối nhân tài kỹ thuật với hàng trăm cơ hội việc làm. Ngoài ra, các chương trình đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp cũng được tăng cường để đảm bảo nguồn nhân lực bền vững.

Hệ sinh thái khởi nghiệp cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ thông qua các chương trình như Tăng tốc khởi nghiệp song hành Selangor. Lộ trình Công nghệ chuyên sâu (Deep-X) của chương trình tập trung nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI, di động thông minh và các giải pháp công nghệ cao khác. Để đảm bảo nguồn vốn cho sự đổi mới, một sáng kiến vốn đầu tư mạo hiểm cấp bang đầu tiên tập trung vào AI và bán dẫn đã được khởi động thông qua sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước tại bang Selangor (Sidec) và nền tảng đổi mới toàn cầu (Plug and Play APAC).

Các tổ chức tài chính cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. AFFIN Group - Tập đoàn tài chính hàng đầu của Malaysia, với tư cách là đối tác chiến lược, cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ và bán dẫn tiếp cận nguồn vốn. Ngân hàng AFFIN thuộc tổ chức này đang ứng dụng AI trong quy trình chấm điểm tín dụng và cung cấp các giải pháp tài chính số hóa tùy chỉnh, giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản tài chính và tự tin áp dụng công nghệ mới.

Sự phối hợp đồng bộ giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các chương trình đào tạo đang định hình một hệ sinh thái công nghệ chuyên sâu vững chắc tại bang Selangor, đặt nền móng để Malaysia thực hiện bước nhảy vọt trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.