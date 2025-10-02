Châu Âu mở kho dữ liệu hỗ trợ cảnh báo sớm thời tiết cực đoan toàn cầu

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, việc tiếp cận dữ liệu chất lượng là yếu tố then chốt trong nỗ lực quản lý rủi ro.

Ngày 1/10, Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn Châu Âu (ECMWF) - cơ quan dự báo thời tiết hàng đầu châu lục - thông báo đã mở quyền truy cập dữ liệu theo thời gian thực.

Quyết định này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các hệ thống cảnh báo sớm về các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

ECMWF tổng hợp dữ liệu thu thập từ 35 quốc gia chủ yếu ở châu Âu với 800 triệu quan sát mỗi ngày nhằm phục vụ công tác dự báo thời tiết và quản lý dữ liệu. Đây được xem là một trong những kho lưu trữ dữ liệu khí tượng lớn nhất thế giới.

Nhằm thúc đẩy xu hướng chuyển sang dữ liệu mở của một số quốc gia châu Âu, ECMWF sẽ cung cấp lượng dữ liệu không hạn chế, gấp khoảng 16 lần so với hiện nay. Tuy nhiên, đối với những người dùng khai thác khối lượng lớn, phí dịch vụ dữ liệu vẫn được giữ nguyên.

Trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil vào tháng 11 tới, việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển - những nơi dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu - tiếp cận dữ liệu để nâng cao năng lực ứng phó là một yêu cầu cấp thiết.

ECMWF cho biết sẽ miễn phí dịch vụ đối với một số dự báo cảnh báo sớm dành cho các quốc gia thành viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Trung tâm cũng đang xem xét ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, vốn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận dữ liệu khí tượng và vận hành các hệ thống xử lý quốc gia.