Chính thức phát động cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2025: Chuyển mình khai phá, vững bước tiên phong

(Ngày Nay) - Câu lạc bộ Nhà Kinh tế trẻ (YEC-NEU) - một trong những CLB học thuật lâu đời và uy tín nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân - luôn kiên định với sứ mệnh mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng sinh viên thông qua các chương trình, dự án mang tính thực tiễn và chuyên nghiệp.

Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng sinh viên trên toàn quốc, Hành Trình Kinh Doanh đã trở thành một trong những cuộc thi Business Case hàng đầu, ghi dấu bằng những mùa giải bùng nổ, trở thành bước đệm nâng tầm các bạn trẻ đầy bản lĩnh trên hành trình chinh phục các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Tiếp nối thành công đó, Hành Trình Kinh Doanh 2025 trở lại với chủ đề “Chuyển mình khai phá, vững bước tiên phong” - khơi dậy tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt, sẵn sàng chinh phục những thử thách thực tế của kỷ nguyên biến động.

Năm 2024, cuộc thi đã đạt được những con số ấn tượng: 1316 đội đăng ký, hơn 1600 đơn tham gia Đêm Chung kết, quy tụ sinh viên đến từ hơn 100 trường đại học trên toàn quốc, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đối tác với uy tín hàng đầu, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Tiếp nối những thành tựu đó, Hành Trình Kinh Doanh mùa thứ 13 hứa hẹn sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, mang đến một sân chơi trí tuệ quy mô, chất lượng và đầy tính chiến lược cho sinh viên khối ngành Kinh tế.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ThS. Trần Việt An - Phó bí thư Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân; Chị Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Giám đốc Ban Khách hàng Doanh Nghiệp Trụ sở chính Vietcombank; Anh Nguyễn Quang Trung - Corporate Planning & Development Director tại Vietnam Airlines; cùng đại diện các nhà bảo trợ, đối tác chuyên môn, nhà tài trợ, các đơn vị bảo trợ truyền thông, cùng đông đảo sinh viên theo dõi trực tiếp qua livestream trên Fanpage Hành Trình Kinh Doanh.

Chủ nhiệm CLB Nhà Kinh tế trẻ (YEC-NEU) - chị Ninh Thị Minh Thủy - chính thức phát động cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2025, khẳng định mùa giải năm nay sẽ mang đến một hành trình bứt phá với nhiều đổi mới và nhấn mạnh rằng: “Mùa thứ 13 đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Hành Trình Kinh Doanh, nơi mỗi thí sinh có cơ hội rèn luyện tư duy, kỹ năng và bản lĩnh để sẵn sàng bước vào môi trường thực tế. Với hệ thống đề thi thực tiễn, nội dung chuyên môn chất lượng cùng sự đồng hành của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, cuộc thi cam kết sẽ mang đến một hành trình phát triển toàn diện, là bệ phóng cho thế hệ sinh viên kinh tế bản lĩnh và nhạy bén.”

Bên cạnh đó, anh Lưu Hiếu - CIO Công ty TNHH Salaman Việt Nam - chia sẻ: “Salaman rất tự hào khi được đồng hành cùng CLB Nhà Kinh tế trẻ (YEC-NEU) và cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh. Những cuộc thi như thế này không chỉ giúp các bạn sinh viên tích lũy kiến thức thực tiễn, tiếp xúc với thị trường, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm mà còn là hành trang quý giá để bước vào môi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi hy vọng Hành Trình Kinh Doanh sẽ tiếp tục trở thành bệ phóng, chắp cánh cho sinh viên tự tin và vững bước sau khi ra trường.”

Đại diện Vietcombank - chị Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Giám đốc Ban Khách hàng Doanh Nghiệp Trụ sở chính Vietcombank, chia sẻ: “Cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2025 sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế và ưu điểm mà trong nhiều năm qua cuộc thi đã làm được trong việc quy tụ những gương mặt, đội thi xuất sắc nhất, đội thi nhất, khát khao chiến thắng nhất để các bạn tự tin thể hiện bản thân mình. Từ đó trở thành bước đệm cho những dấu ấn, thành công của riêng mỗi người trong tương lai.”

Đại diện Vietnam Airlines, anh Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Hoạch định và Phát triển Doanh nghiệp - khẳng định: “Hành Trình Kinh Doanh là một cuộc thi được tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp, với quy mô và những thành tựu đạt được trong thời gian qua thực sự đáng tự hào.” Anh cũng gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa tới các bạn trẻ: “Môi trường biến động hay bất định không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là khi chúng ta không biết mình muốn gì, không biết mình tin tưởng điều gì. Một khi đã xác định được điều mình mong muốn và niềm tin của bản thân, các bạn sẽ tìm được hướng đi, bất chấp mọi khó khăn hay thử thách.”

Cuộc thi Hành Trình Kinh Doanh 2025 - Chuyển mình khai phá, vững bước tiên phong - bao gồm những thông tin quan trọng như sau:

► Đơn đăng ký tham gia: https://go.kinhtetre.net/htkd2025

► Thời gian mở đơn: 16/08 - 01/09

► Thời gian các vòng thi:

● Vòng đơn (16/08/2025 - 01/09/2025). Thí sinh tham gia cuộc thi theo đội bắt buộc bao gồm 3 thành viên.

● Vòng 1: Online Assessment (07/9/2025 - 14/9/2025), gồm 2 phần:

○ Phần 1 - Online Test.

○ Phần 2 - Đánh giá CV.

● Vòng 2: Online Business Case (15/9/2025 - 02/10/2025)

● Vòng 3: Intensive Centre (04/10/2025 - 13/10/2025)

● Vòng 4: Final Round (13/10/2025 - 18/10/2025)

● 18/10/2025: Đêm Chung Kết.

Điều kiện dự thi:

● Sinh viên từ 18 đến 24 tuổi, đang theo học cử nhân hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.

● Du học sinh đang có mặt tại Việt Nam.

● Cử nhân tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng dưới 02 năm kinh nghiệm (không quá 24 tuổi).

● Thí sinh tham dự Hành Trình Kinh Doanh 2025 KHÔNG được phép thuộc các nhóm sau:

● Thành viên Ban Tổ chức Hành Trình Kinh Doanh 2023 và 2025.

● Thí sinh thuộc Top 04 đội thi Hành Trình Kinh Doanh 2024.

Thể thức dự thi:

● Thí sinh tham gia cuộc thi theo đội bắt buộc bao gồm 3 thành viên.

● Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký với tư cách thành viên của một đội duy nhất.