Choáng ngợp trước tốc độ thi công siêu kỷ lục thế giới của Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Ngày 19/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia - nơi sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Vingroup khi đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong chuyến thăm và làm việc tháng 10/2024 về việc rút ngắn thời gian thi công và đánh giá “tốc độ của Vingroup như Thánh Gióng”.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia - Vietnam Exposition Center (VNEC) nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội, có quy mô hơn 90ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn II đạt 304.000m2 thuộc Top 10 thế giới. Dự án được khởi công ngày 30/8/2024, được xác định là biểu tượng thịnh vượng mới, đồng thời là công trình trọng điểm của Thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đến nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến sẽ về đích toàn bộ vào tháng 7/2025, đúng như cam kết của Vingroup - tức chỉ sau 10,5 tháng thi công so với dự kiến ban đầu là 2 năm. Trong ảnh là công trường dự án vào tháng 10/2024 (sau 2 tháng khởi công) và thời điểm hiện tại.

Hiện tại, phần thi công sắt thép và thử tải đã hoàn tất. Chủ đầu tư cho biết, thời gian thi công thần tốc nhưng mọi chi tiết đều rất thận trọng. 100% ốc vít được siết kiểm tra lần 2 và không phát hiện bất cứ sai sót nào về lực.

Để hoàn thành phần kết cấu đồ sộ của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, ước tính gần 24.000 tấn thép đã được lắp đặt. Toàn bộ khung hệ kết cấu thép đều được thiết kế với hệ số an toàn gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường, nhằm đảm bảo độ bền vững và an toàn tuyệt đối trong vận hành lâu dài.

Điểm nhấn kiến trúc là công trình Nhà triển lãm Kim Quy, lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa. Đường kính ngoài của tòa nhà khoảng 360m, mái vòm cao hơn 56m. Tất cả các sảnh triển lãm trong nhà nhà Kim Quy có thể kết nối thành 1 không gian mở với tổng diện tích triển lãm lên đến hơn 94.000m2, khi hoàn thành sẽ là không gian triển lãm liên thông lớn thứ hai thế giới. Dự kiến, công tác lợp vải sợi thủy tinh sẽ hoàn tất vào ngày 10/6 tới. Đây là loại vật liệu nhẹ nhưng siêu bền, có tính xuyên sáng. Thiết kế này đáp ứng đúng tiêu chuẩn kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng của các công trình tầm vóc toàn cầu.

Nhà triển lãm chính sẽ hoàn thành vào 30/6/2025, sau đúng 10 tháng thi công, sẵn sàng phục vụ cho công tác dàn dựng Triển lãm thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển Đất nước, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với không gian 120.000m2 diện tích triển lãm trong nhà và 20,6ha diện tích triển lãm ngoài trời, đây sẽ là triển lãm có quy mô trưng bày lớn nhất lịch sử ngành triển lãm Việt Nam.

Trung tâm hội nghị và Trung tâm triển lãm thường xuyên dự kiến hoàn thành vào 15/7. Đây là 2 trong số các hạng mục phụ trợ quan trọng của dự án, có chức năng chuyên biệt, đảm bảo đáp ứng chuyên sâu các nhu cầu khác nhau.

Cũng ngay trong đầu tháng 7, VNEC sẽ được khai trương kỹ thuật, sẵn sàng đăng cai các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ chính thức khánh thành vào ngày 19/8, cùng với việc khởi công, khánh thành hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên cả nước để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh.

Các hạng mục phụ trợ như đài phun nước, cảnh quan cây xanh, đường giao thông… xung quanh khu vực triển lãm đều đã cơ bản hoàn thiện.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, chỉ mất 15 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, 5 phút sang các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ thông qua cầu Tứ Liên - vừa được khởi công ngày 19/5, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành điểm đến và điểm nhấn về kiến trúc, mỹ thuật, đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với thời gian thi công thần tốc, chỉ 10,5 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ lập kỷ lục mới trên thế giới về tiến độ xây dựng một công trình triển lãm tầm cỡ quốc gia. Đơn cử, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (160ha, Top 1 thế giới) được biết đến với kỷ lục “Tốc độ Thâm Quyến” mất 3,5 năm để hoàn thành. Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia Thượng Hải (147ha, Top 2 thế giới) hoàn thành sau 3 năm. Với kỷ lục vô tiền khoáng hậu, VNEC trở thành dấu ấn mới khẳng định uy tín, tiềm lực vượt trội và năng lực triển khai mạnh mẽ của Vingroup trong thi công các dự án hạ tầng.