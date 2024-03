Christopher Nolan đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" Oscar

Đây là lần đầu tiên Nolan giành được giải thưởng Oscar, sau khi được đề cử vào năm 2018 cho tác phẩm "Dunkirk".

Tại giải Oscar, Nolan đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ, bao gồm Martin Scorsese ("Killers of the Flower Moon"), Justine Triet ("Anatomy of a Fall") và Yorgos Lanthimos ("Poor Things").

Cùng với giải thưởng của Nolan, đoàn làm phim "Oppenheimer" đã gặt hái được thêm 5 tượng vàng Oscar tại các hạng mục "Nam chính xuất sắc", "Nam phụ xuất sắc", "Dựng phim xuất sắc", "Nhạc phim hay nhất", "Quay phim xuất sắc".

Trên bục lễ trao giải Oscar, đạo diễn 53 tuổi cho biết: “Tôi nghĩ đây là một năm tuyệt vời cho điện ảnh và thật vinh dự khi được tham gia vào tiến trình này”.