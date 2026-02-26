Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh, 3.321 điểm cầu cấp xã.

Đồng chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tham dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo Chính phủ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tham dự tại 34 điểm cầu cấp tỉnh gồm các Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tổ chức và Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố.

Tại 3.321 điểm cầu cấp xã có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã, các Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các Bí thư, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai; đó là tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Tính từ ngày 25/6/2025, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 211/2025/QH15 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, đến nay là 246 ngày. Trong thời gian đó, chúng ta đã triển khai khối lượng công việc rất lớn. Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến Tổ bầu cử ở các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử, sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

"Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung về: công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác thông tin, tuyên truyền và chế độ thông thông tin, báo cáo", Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đây là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Cho biết khối lượng công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử còn rất nhiều, Hội nghị thực hiện theo tinh thần đổi mới, ngắn gọn, hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị.