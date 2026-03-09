Hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo: Từ đăng tải mời thầu lúc 1h sáng đến sự phi lý sau sửa đổi E-HSMT

(Ngày Nay) - Trước khi hạ cốt nền khiến 8 nhà dân cheo leo, Gói thầu XL04 được tổ chức lựa chọn nhà thầu với những bất thường và cả sự phi lý mà có lẽ, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để làm rõ.

Đăng tải thông báo mời thầu lúc… 1h 12 phút sáng!

Theo hồ sơ chúng tôi có được, ngày 27/12/2023, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) ký Quyết định số 2118/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình: “Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Theo Quyết định 2118, dự án có tổng mức đầu tư là 480 tỷ đồng, có tổng chiều dài là 13km, vận tốc thiết kế là 60km/h, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) làm chủ đầu tư.

Đến ngày 27/3/2024, ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ) ký Quyết định số 504/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án trên.

Theo Quyết định 504, dự án này có 16 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp với tổng giá trị là hơn 317 tỷ đồng. Đó là Gói thầu XL01: “Xây dựng các hạng mục công trình đoạn từ Km0+000 đến Km2+250” trị giá hơn 75,5 tỷ đồng và Gói thầu XL02: “Xây dựng các hạng mục công trình từ Km2+250 đến Km13+000” trị giá hơn 242 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, vào ngày 12/6/2024, ông Mi ký Quyết định số 938/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án này.

Trong các nội dung điều chỉnh, có điều chỉnh chia Gói thầu XL02 thành 3 gói thầu nhỏ hơn, đó là các gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình đoạn từ Km2+250 đến Km5+300, ký hiệu là XL02; Xây dựng các hạng mục công trình đoạn từ Km5+300 đến Km8+989, ký hiệu XL03 và Xây dựng các hạng mục công trình đoạn từ Km8+989 đến Km13+000, ký hiệu là XL04, có giá hơn 84,6 tỷ đồng (sau đây gọi là Gói thầu XL04).

Đối với Gói thầu XL04, ngày 7/10/2024, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) ký Quyết định số 179/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT. Tuy nhiên, phải đến 4 ngày sau, tức ngày 11/10/2024, thông báo mời thầu mới được cơ quan này đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian đăng tải là lúc… 1h 12 phút sáng!

Pháp luật về đấu thầu chưa có quy định cụ thể trong thời gian bao lâu kể từ ngày có quyết định phê duyệt E-HSMT phải đăng tải thông báo mời thầu, tuy nhiên, việc để 4 ngày sau kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt E-HSMT mới đăng tải thông báo mời thầu, lại đăng tải lúc 1h 12 phút sáng là điều khó hiểu.

Chưa hết, trong thời gian mời thầu, ngày 22/10/2024, ông Hải ký Quyết định số 193/QĐ-BQLDA để phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Tuy nhiên, mãi đến 5 ngày sau, tức ngày 27/10/2024, cơ quan này mới đăng tải quyết định này lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời cập nhật các nội dung sửa đổi vào E-HSMT trên hệ thống.

Theo điểm đ Khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu 2023, việc đăng tải nội dung sửa đổi E-HSMT vẫn nằm trong quãng thời gian cho phép. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư/bên mời thầu “ngâm” quyết định và nội dung sửa đổi E-HSMT đến 5 ngày sau mới cập nhật lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, là điều vô cùng khó hiểu. Bởi việc này không chỉ là cập nhật thông tin, mà còn kéo theo thay đổi lớn về khối lượng công việc mà nhà thầu phải làm.

Điều đó có nghĩa là, nếu chủ đầu tư/bên mời thầu cập nhật ngay sau khi có phê duyệt sửa đổi E-HSMT, thì sẽ giúp cho nhà thầu có thêm nhiều thời gian (5 ngày) để chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo điều chỉnh.

Sự phi lý sau phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Sự điều chỉnh E-HSMT ngoài làm thay đổi khối lượng công việc mà nhà thầu phải làm, còn xuất hiện ít nhất một sự phi lý lớn. Những việc này, nằm trong Bảng kê hạng mục công việc của Chương IV.Biểu mẫu mời thầu và dự thầu (sau đây gọi tắt là “hạng mục công việc”) trong E-HSMT trước và sau sửa đổi.

Chẳng hạn như hạng mục công việc trước sửa đổi không có hạng mục đắp đất, nhưng sau khi sửa đổi thì mục 1.2.6 có nội dung là cung cấp đất đến chất công trình để đắp với khối lượng là 22.138,8 m3 (trong hồ sơ ghi: 221,388 (đơn vị 100m3).

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở mục 1.3. Dù khối lượng đào đất nền giữ nguyên, nhưng khối lượng vật liệu rải mặt đường lại phình to một cách bất thường sau sửa đổi E-HSMT.

Đầu tiên, là đối với cấp phối đá dăm (CPĐD), phần việc cung cấp, vận chuyển CPĐD đến chân công trình (mục 1.3.7), tăng từ 30.054,034 m3 lên 31.399,737 m3.

Từ đó, kéo theo các hạng mục tưới nước, đảo trộn, xúc đá, vận chuyển (từ mục 1.3.8 đến 1.3.13) đồng loạt tăng lên để khớp với khối lượng hơn 31 ngàn khối này.

Đặc biệt là đối với hạng mục công việc tại mục 1.3.16 là Cung cấp BTN C12.5(Bê tông nhựa C12.5),trong E-HSMT ban đầu là 127,695 tấn, nhưng E-HSMT sửa đổi đã nâng lên thành… 12.964,42 tấn, tăng gấp hơn 100 lần!

Sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi về khối lượng các các công việc thuộc mục 1.3.17 và 1.3.18là Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ cự ly 4km, ô tô tự đổ 12T và Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ cự ly 4km, ô tô tự đổ 12T (13,5km tiếp theo). (sau đây gọi chung là “Vận chuyển BTN): Ban đầu, khối lượng vận chuyển BTN là 12.769,5 tấn (trong E-HSMT ghi là 127,695, đơn vị 100 tấn), sau sửa đổi thì khối lượng vận chuyển BTN là 12.964,4 tấn (trong E-HSMT ghi là 129,644, đơn vị 100 tấn).

Sự phi lý về mặt định mức bộc lộ rõ nhất ở đây: Hạng mục 1.3.14 (Tưới lớp dính bám) và 1.3.15 (Rải thảm mặt đường), trước và sau sửa đổi E-HSMT, diện tích mặt đường cần rải thảm đều không hề thay đổi. Cùng một diện tích mặt đường, cùng một độ dày lèn ép (7cm), nhưng E-HSMT ban đầu chỉ yêu cầu 127 tấn, còn E-HSMT sửa đổi yêu cầu lên đến 12.964,42 tấn, gấp đến hơn 100 lần!

Sự phi lý không chỉ xảy ra sau khi sửa đổi E-HSMT, mà ngay E-HSMT ban đầu cũng xuất hiện dấu hiệu phi lý. Đó là trong khi yêu cầu Cung cấp BTN C12.5 (hạng mục 1.3.16) với khối lượng 127,695 tấn, nhưng lại yêu cầu vận chuyển BTN với khối lượng lên đến 12.789,5 tấn (trong E-HSMT ghi là 127,695, đơn vị 100 tấn).

Với những dấu hiệu và sự phi lý lớn như vậy, nhưng trong quá trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) mời thầu, cả trước và sau khi sửa đổi E-HSMT, đều không có bất kỳ yêu cầu làm rõ hay kiến nghị liên quan đến E-HSMT từ phía nhà thầu.

Vấn đề này, có lẽ cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Bởi với những sự phi lý như vậy, mà việc dự thầu và chấm thầu vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ yêu cầu làm rõ hay kiến nghị nào liên quan đến E-HSMT, là điều hết sức... phi lý!

Ngày 18/11/2024, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) ký Quyết định số 244/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu XL04. Theo đó, Liên danh Liên Minh - Trường Thọ trúng thầu với giá hơn 85 tỷ đồng. Liên danh này gồm Công ty TNHH Liên Minh (khối 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) và Công ty TNHH MTV Trường Thọ (ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ). Gói thầu này ban đầu có giá hơn 84,6 tỷ đồng, tuy nhiên, sau đó điều chỉnh dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hơn 92,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư/bên mời thầu đã không đăng tải quyết định điều chỉnh này lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này là chưa tuân thủ pháp luật về đấu thầu. Bởi khoản 2 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định như sau: "Trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải quyết định phê duyệt dự toán gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu 05 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu...". Sau khi trúng thầu, liên danh nhà thầu đã tiến hành thi công Gói thầu XL04. Trong quá trình thi công, việc hạ cốt nền khiến 8 nhà dân trở nên cheo leo, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống. Đoạn hạ cốt nền có lý trình từ Km10+200 đến Km10+550, thuộc xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!