Huy Long và hành trình ba thập kỷ dấn thân

(Ngày Nay) - Ở Lào Cai, cái tên “Garage Huy Long” - sau này là Toyota Lào Cai và Mazda Lào Cai - đã gắn với ký ức của rất nhiều người ngồi sau vô lăng.

Câu chuyện về người sáng lập, gắn với cái tên Huy Long từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, là một hành trình khởi nghiệp tiêu biểu nơi miền biên viễn.

Nguyễn Huy Long quê vùng vựa lúa miền Bắc. Bố mẹ lên Yên Bái khai hoang, lập nghiệp. Huy Long, như bao thế hệ thời đó, vừa đi học vừa phụ giúp gia đình để có bữa cơm qua ngày. Hết trung học, anh chọn học nghề ô tô và từ đó gắn bó với lĩnh vực rộng lớn này.

Thời điểm ấy, xe ô tô ở các tỉnh lẻ còn rất hiếm. Hầu như chỉ có xe com măng ca như Rumani, Bắc Kinh, UAZ; xe tải thì có GAZ 51, GAZ 66, xe Giải Phóng; sau này mới xuất hiện thêm Zin 130, IFA. Những chiếc xe ấy quý đến mức ai được giao xe cũng phải khao to như đám cưới.

Ra trường, Huy Long xách ba lô lên Lào Cai và bắt đầu gây dựng sự nghiệp trên mảnh đất xa xôi thời ấy, bằng việc xin làm tại một xưởng cơ khí ở Phúc Lợi, Lào Cai. Chỉ 6 tháng sau, Huy Long ra khởi nghiệp, mở một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ.

Những ngày đầu, khó khăn tứ bề: thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản lý. Thị trường lúc đó đã có những garage do thợ miền Nam lập nên, và người địa phương vẫn dành nhiều tín nhiệm cho tay nghề của họ.

Được đào tạo bài bản, lý thuyết vững vàng và luôn giữ tinh thần tìm tòi, học hỏi, Huy Long từng bước xử lý những ca bệnh khó. Sự chỉn chu trong công việc và chuyên môn vững đã giúp anh dần tạo dựng niềm tin. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh thu hút thêm một số thợ miền Nam về làm cùng. Từ đó, cái tên Garage Huy Long bắt đầu được người Lào Cai tin tưởng.

Ngoài việc chăm chút nâng cao chất lượng xưởng, Nguyễn Huy Long còn tích cực tham gia các hoạt động địa phương, đặc biệt là Hội Doanh nghiệp trẻ.

Là thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh từ những ngày đầu tiên, ban đầu số lượng thành viên rất ít, hầu như các doanh nghiệp đều là doanh nghiệp nhỏ nên có những lúc tưởng như Hội sẽ khó mà phát triển. Với sự năng nổ, nhiệt huyết và tầm nhìn, Huy Long đã trình bày, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về hướng đi của Hội. Đây không chỉ là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, mà còn là nơi để các doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ để phát triển và làm giàu cho quê hương.

Từ những gian truân trong nghề nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp, Nguyễn Huy Long đã trưởng thành mạnh mẽ. Bắt đầu từ một chiếc garage nhỏ, sau hơn ba thập kỷ miệt mài dấn thân, ngày nay Huy Long đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và tạo ra hàng trăm việc làm kỹ thuật bền vững.

Hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, ban đầu chỉ có lác đác vài thành viên, nay đã có hàng trăm thành viên. Cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đã phát triển lên hàng nghìn doanh nghiệp, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp khoảng 65 phần trăm vào cơ cấu thu của tỉnh.

Nguyễn Huy Long được tín nhiệm từ rất sớm. Anh được giao trách nhiệm làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai từ năm 2011. Đến năm 2018, anh được lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Năm 2025, khi sáp nhập tỉnh, anh vẫn được tín nhiệm bầu giữ các vị trí: Ủy viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai; Ủy viên BCH MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mới.

Đúng vào dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Huy Long, nay là Huy Long Group, anh đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào tháng 4 năm 2025.

Trong buổi trò chuyện, nhắc nhớ về những kỷ niệm đã qua và gợi về hình ảnh khởi nghiệp xưa, anh nói với chúng tôi: “Thực sự, khi tôi khởi nghiệp, ước mơ chỉ là có một garage ô tô. Nhờ sự thay đổi chính sách của Đảng và Nhà nước, doanh nghiệp có cơ hội bứt phá. Đó là những điều tôi luôn ấp ủ để tri ân”.