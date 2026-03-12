Hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo: Chuẩn bị khởi công trước khi có… kết quả lựa chọn nhà thầu?

(Ngày Nay) - Chỉ một ngày sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu XL04 đã được khởi công xây dựng. Điều này đồng nghĩa với việc chuẩn bị khởi công diễn ra trước khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Vậy, làm sao nhà thầu biết mình sẽ trúng thầu mà chuẩn bị khởi công?

Như Ngày Nay đã thông tin, Gói thầu Xây dựng các hạng mục công trình đoạn từ Km8+989 đến Km13+000, ký hiệu là XL04, có giá hơn 84,6 tỷ đồng (sau đây gọi là Gói thầu XL04), thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình: “Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu”, được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) phê duyệt điều chỉnh bằng Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 12/6/2024.

Theo các quyết định phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) làm chủ đầu tư.

Việc triển khai lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu XL04, như chúng tôi đã thông tin trước đó, là có những dấu hiệu bất thường và cả sự phi lý.

Trong đó, phải nhắc đến việc trong thời gian mời thầu, ngày 22/10/2024, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ) ký Quyết định số 193/QĐ-BQLDA để phê duyệt sửa đổi E-HSMT. Tuy nhiên, mãi đến 5 ngày sau, tức ngày 27/10/2024, cơ quan này mới đăng tải quyết định phê duyệt sửa đổi E-HSMT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời cập nhật các nội dung sửa đổi vào E-HSMT trên hệ thống.

Theo điểm đ Khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu 2023, việc đăng tải nội dung sửa đổi E-HSMT vẫn nằm trong quãng thời gian cho phép. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư/bên mời thầu “ngâm” quyết định và nội dung sửa đổi E-HSMT đến 5 ngày sau mới cập nhật lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, là điều vô cùng khó hiểu.

Bởi việc này không chỉ là cập nhật thông tin, mà còn kéo theo thay đổi lớn về khối lượng công việc mà nhà thầu phải làm. Điều đó có nghĩa là, nếu chủ đầu tư/bên mời thầu cập nhật ngay sau khi có phê duyệt sửa đổi E-HSMT, thì sẽ giúp cho nhà thầu có thêm nhiều thời gian (5 ngày) để chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo điều chỉnh.

Sự thay đổi lớn nhất về khối lượng công việc diễn ra tại mục 1.3.16 là Cung cấp BTN C12.5(Bê tông nhựa C12.5),trong E-HSMT ban đầu là 127,695 tấn, nhưng E-HSMT sửa đổi đã nâng lên thành… 12.964,42 tấn, tăng gấp hơn 100 lần!

Đáng nói, việc cung cấp BTN điều chỉnh từ 127,695 tấn lên đến 12.964,42 tấn, nhưng các hạng mục có liên quan đến việc sử dụng bê tông nhựa như Hạng mục 1.3.14 (Tưới lớp dính bám) và 1.3.15 (Rải thảm mặt đường), trước và sau sửa đổi E-HSMT, diện tích mặt đường cần rải thảm đều không hề thay đổi.

Việc điều chỉnh E-HSMT yêu cầu cung cấp bê tông nhựa tăng gấp hơn 100 lần, trong khi các hạng mục sử dụng bê tông nhựa vẫn không thay đổi là một sự phi lý vô cùng lớn. Vậy mà, trong quá trình mời thầu, không có bất kỳ yêu cầu làm rõ hay kiến nghị liên quan đến E-HSMT từ phía nhà thầu.

Vấn đề này, có lẽ cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Trúng thầu hôm trước, hôm sau khởi công!

Trở lại việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đến ngày 18/11/2024, ông Hải - ký Quyết định số 244/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu XL04.

Theo đó, Liên danh Liên Minh - Trường Thọ trúng thầu với giá hơn 85 tỷ đồng.

Liên danh này gồm Công ty TNHH Liên Minh (khối 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) và Công ty TNHH MTV Trường Thọ (ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ).

Sau khi trúng thầu, liên danh nhà thầu đã tiến hành thi công Gói thầu XL04. Trong quá trình thi công, việc hạ cốt nền khiến 8 nhà dân trở nên cheo leo, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến đời sống. Đoạn hạ cốt nền có lý trình từ Km10+200 đến Km10+550. Việc này đã gây ồn ào dư luận trong thời gian, khiến các cơ quan, ban ngành vào cuộc. Hiện dự án đang tạm dừng thi công.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đồng Nai, các Gói thầu XL01, XL02, XL03 và XL04 được tổ chức khởi công từ ngày 19/11/2024.

Như trên đã trình bày, ngày 18/11/2024, có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu XL04, nhưng chỉ 1 ngày sau, tức ngày 19/11/2024, gói thầu này được tổ chức khởi công xây dựng.

Điều đó có nghĩa là việc chuẩn bị khởi công xây dựng phải được thực hiện trước khi có kết quả lựa chọn nhà thầu?

Vậy thì, làm sao nhà thầu biết mình sẽ trúng thầu để chuẩn bị khởi công?

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!