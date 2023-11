Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Cùng tham dự có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo các mặt công tác của Đảng bộ thành phố; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời nêu lên một số đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần phát triển thành phố hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 1997, Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sau hơn một phần tư thế kỷ, với sự quan tâm của Trung ương, phát huy truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, ý chí, quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và bằng những cách làm mới, sáng tạo, Đà Nẵng đã nỗ lực bứt phá đi lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Chín tháng của năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2,83%. Lĩnh vực dịch vụ, nhất là du lịch tiếp tục phát triển mạnh, lượng khách lưu trú ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng gần 134% so với cùng kỳ năm trước đó. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 15.068,3 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Thành phố đã cấp mới và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 40.300 tỷ đồng (so với cùng kỳ là hơn 9.610 tỷ đồng); thu hút 172,4 triệu USD vốn đầu tư FDI (so cùng kỳ năm 2022 thu hút 130,1 triệu USD).

Từ một đô thị với không gian phát triển chật hẹp, hạ tầng khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân khá vất vả, ngày nay thành phố đã có một diện mạo mới, tạo nên một kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội. Đà Nẵng đã trở thành một thành phố có tốc độ hiện đại hóa, đô thị hóa thuộc nhóm các địa phương cao nhất trong cả nước. Hạ tầng xã hội thay đổi hoàn toàn, không gian đô thị mở rộng nhiều lần, là điểm đến hấp dẫn với du khách Việt Nam, châu Á và thế giới, với nhiều công trình, kiến trúc, sự kiện, hiện đại, mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng như: Thành phố đáng sống, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng… Đó còn là những chính sách an sinh xã hội đậm chất nhân văn; thành phố đoạt nhiều giải thưởng, danh hiệu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp được thực hiện chủ động, chất lượng ngày càng nâng cao, trong đó Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có nhiều đóng góp trong triển khai công tác lập pháp và giám sát, nhất là trong triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cũng đạt một số kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền thành phố gọn nhẹ, hoạt động thông suốt hơn, cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề cấp bách ở địa phương; góp phần tích cực vào cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân.

Thành phố đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, chủ trương, định hướng, làm cơ sở pháp lý, tạo động lực để Đà Nẵng phát triển.

Phát biểu tại cuộc làm việc, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả rất toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Đà Nẵng có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất nước (87,45%), cao hơn nhiều tỷ lệ bình quân của cả nước (42,6%).

Thành phố rất quan tâm trong công tác lập quy hoạch. Kết quả thí điểm chính quyền đô thị cho thấy bộ máy vận hành của chính quyền thành phố vẫn rất trơn tru, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Các đại biểu mong Đà Nẵng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ cho Đà Nẵng, mà còn cho khu vực và cả nước…

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đạt được kết quả đó là nhờ Đà Nẵng đã làm rất tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững tinh thần đoàn kết. Thành phố vẫn giữ được khát vọng phát triển. Bằng chứng là Đà Nẵng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên được phê duyệt quy hoạch với tư duy, tầm nhìn rất xa và rất đột phá. Thành phố cũng tạo được sự tín nhiệm rất lớn với cộng đồng doanh nghiệp và du khách; có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đương đầu với khó khăn, thách thức.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ có bước phát triển vượt bậc trong tương lai, tạo ra được động lực mới cho sự phát triển sau này. Còn lại 2 năm cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đà Nẵng bứt tốc để bù lại cho những năm đạt kết quả chưa cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đà Nẵng sớm có chương trình triển khai quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt; làm mới động lực tăng trưởng cũ, đồng thời tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Cảng Liên Chiểu chính là một động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Nếu Cảng Liên Chiểu hoàn thiện và đưa vào khai thác sẽ tác động rất tốt tới phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, kể cả tăng trưởng kinh tế - xã hội và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Do vậy, Đà Nẵng cần đẩy nhanh thực hiện dự án này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan biểu thị sự nhất trí cao và đề nghị nghiên cứu việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học...

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các cơ chế, chính sách cụ thể cần được nghiên cứu, trên cơ sở tham khảo của các tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cần phù hợp với yêu cầu, đặc thù của Đà Nẵng. Thành phố cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14, đề xuất phương thức phù hợp, báo cáo kết quả lên các cơ quan hữu quan; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội bổ sung việc xem xét dự thảo nghị quyết vào chương trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội.