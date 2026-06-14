Chủ tịch tỉnh Gia Lai “trải thảm đỏ” mời doanh nghiệp Hàn Quốc tới trải nghiệm, đầu tư và cùng kiến tạo tương lai

(Ngày Nay) -Thông điệp đổi mới và sự cởi mở của chủ tịch Gia Lai gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư xứ Kim Chi trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc ngày 12/06/2026 tại Seoul vừa qua.

Sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư từ Đông Bắc Á

Chia sẻ tại Diễn đàn, chủ tịch Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập địa giới hành chính đang trở thành vùng đất rộng lớn hơn, giàu tiềm năng hơn, năng động hơn và sẵn sàng hơn cho hợp tác quốc tế.

“Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai trở thành địa phương có không gian phát triển đặc biệt bậc nhất Việt Nam. Với diện tích rộng thứ 2 Việt Nam, chúng tôi tự hào là tỉnh duy nhất hội tụ đầy đủ ba không gian đặc sắc trên cùng một địa bàn thống nhất: biển xanh, đại ngàn Tây Nguyên và các giá trị văn hóa di sản độc đáo. Nếu Việt Nam được ví như một đất nước thu nhỏ của châu Á, thì Gia Lai hôm nay chính là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam với sự giao thoa của biển cả, núi rừng, văn hóa bản địa và các giá trị lịch sử lâu đời.

Chúng tôi gọi đó là vùng đất “Đại ngàn chạm biển xanh” - nơi du khách có thể buổi sáng đón bình minh trên biển, buổi chiều trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và buổi tối thưởng thức những giá trị văn hóa đặc sắc của miền Trung Việt Nam.

Đây chính là lợi thế cạnh tranh khác biệt mà rất ít điểm đến ở châu Á có được”, ông Tuấn khẳng định.

Nhận định chính xác về xu hướng du lịch toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ, chủ tịch Gia Lai cho biết du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi mà còn mong muốn những trải nghiệm độc đáo, bản sắc và giàu cảm xúc.

Gia Lai sở hữu đầy đủ những yếu tố đó với những bãi biển đẹp hàng đầu Việt Nam, những sân golf tiêu chuẩn quốc tế, những cao nguyên hùng vĩ của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, những hồ nước và miệng núi lửa hàng triệu năm tuổi. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh; là nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật Tuồng truyền thống; là kho tàng văn hóa phong phú của các dân tộc Tây Nguyên và những làng nghề truyền thống còn được gìn giữ nguyên vẹn. Và nền ẩm thực đặc sắc, khí hậu thuận lợi quanh năm, con người thân thiện, hiếu khách và môi trường du lịch an toàn.

“Chúng tôi tin rằng Gia Lai có khả năng trở thành điểm đến mới đầy hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc trong những năm tới. Chúng tôi không chỉ giới thiệu tiềm năng. Điều quan trọng hơn là Gia Lai đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư và cơ hội kinh doanh thực sự”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chính quyền cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư

Ông Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ tới cộng đồng doanh nhân Hàn Quốc chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai. Theo đó, tỉnh đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược; thúc đẩy các tuyến cao tốc kết nối biển với cao nguyên; mở rộng Cảng hàng không Phù Cát; phát triển cảng biển nước sâu; hoàn thiện hạ tầng số và hạ tầng du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền ph ục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn nghiên cứu dự án đến khi dự án đi vào hoạt động.

Xác định thành công của nhà đầu tư chính là thành công của địa phương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết: kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và an toàn. Chính quyền đồng hành, hỗ trợ và giải quyết nhanh các khó khăn của doanh nghiệp. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện và kết nối thuận lợi. Nguồn nhân lực được đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển. Khuyến khích mạnh mẽ các dự án xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

“Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế chiến lược, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác du lịch và đầu tư. Tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FLC và các hãng bay, đơn vị lữ hành để xúc tiến mở các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Seoul - Quy Nhơn, và hoàn thiện các điều kiện nâng cấp sân bay quốc tế Phù Cát; đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ khách du lịch quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành và mở rộng hợp tác với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp quốc tế. Chúng tôi mong muốn không chỉ đón nhiều du khách Hàn Quốc đến Gia Lai hơn, mà còn mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc trở thành đối tác cùng chúng tôi phát triển hệ sinh thái du lịch hiện đại và đẳng cấp quốc tế”, ông Tuấn thông tin.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai đặc biệt kêu gọi đầu tư vào 7 lĩnh vực: Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển; Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao nguyên; Du lịch golf; Du lịch chăm sóc sức khỏe; Du lịch MICE; Công nghiệp văn hóa và giải trí; Hạ tầng du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Từ Seoul, chủ tịch Gia Lai phát đi thông điệp: mong muốn mở ra một hành trình hợp tác mới giữa Gia Lai và các đối tác Hàn Quốc. Một hành trình mà trong đó du lịch sẽ là cầu nối của tình hữu nghị, đầu tư sẽ là động lực phát triển và hợp tác sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho cả hai bên.

“Tôi xin gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các hãng lữ hành Hàn Quốc lời mời chân thành nhất: Hãy đến với Gia Lai để trải nghiệm; Hãy đến với Gia Lai để đầu tư; Hãy đến với Gia Lai để cùng kiến tạo tương lai; Gia Lai luôn rộng mở chào đón quý vị với tinh thần: “Cùng chia sẻ cơ hội - cùng kiến tạo giá trị - cùng phát triển bền vững”.

Thông điệp và sự cởi mở, chân thành của chủ tịch tỉnh Gia Lai gân ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Ngay tại sự kiện, HanaTour Service Inc., và hãng hàng không Hàn Quốc Parata Air, Ltd đã ký kết hợp đồng hợp tác với FLC Hotels & Resorts nhằm quảng bá các điểm đến tại Gia Lai tới khách du lịch Hàn Quốc. Bamboo Airways ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với RAKSO Holdings Co., Ltd. nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ, mở rộng mạng lưới đối tác của Bamboo Airways tại Hàn Quốc.

Các bên đang cùng tỉnh Gia Lai nghiên cứu khả năng khai thác đường bay charter kết nối Seoul với Quy Nhơn nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa khách du lịch Hàn Quốc đến địa phương. Chuyến bay charter đầu tiên dự kiến có thể được tổ chức vào khoảng tháng 8/2026.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thăm dò thị trường khách Đông Bắc Á, từng bước hình thành dòng khách ổn định đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Không chỉ phục vụ phát triển du lịch, đường bay trực tiếp Seoul - Quy Nhơn còn được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế và tăng cường kết nối văn hóa giữa hai bên. Động thái này cũng phù hợp với định hướng nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát trở thành sân bay quốc tế trong tương lai.

Việc thiết lập các kết nối hàng không quốc tế sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của địa phương trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, những khu vực có kết nối hàng không thuận lợi thường có lợi thế lớn trong thu hút các dự án thuộc lĩnh vực du lịch, logistics, bất động sản dịch vụ và các ngành kinh tế giá trị gia tăng cao.

Khi hạ tầng hàng không được mở rộng, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có thêm điều kiện để phát triển các chuỗi dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, logistics và thương mại quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ đầu tư khu vực.