Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tiết lộ kế hoạch lớn tại Tây Nguyên

(Ngày Nay) -Xuất hiện tại sự kiện “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, người sáng lập Tập đoàn FLC gây ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ thú vị, thiết thực và những dự định Tập đoàn này, với vai trò nhà đầu tư chiến lược lớn nhất của tỉnh sẽ làm trong thời gian tới để Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam.

Nhà sáng lập FLC dành 3 phút ngắn ngủi tại hội nghị, trước rừng camera đang “tò mò” hướng về phía mình để chia sẻ những ý tưởng táo bạo cho vùng đất “biển chạm cao nguyên”.

Ông tiết lộ, sau thành công ở các dự án ven biển, đích đến tiếp theo của tập đoàn FLC tại Gia Lai chính là Tây Nguyên với đại ngàn bát ngát, huyền thoại và đậm chất sử thi với văn hoá cồng chiêng đã được Unesco ghi danh di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Hé lộ đây sẽ là siêu dự án khác lạ, một đô thị nghỉ dưỡng có sức sống và giàu bản sắc văn hoá, các tiện ích được thiết kế để trở thành điểm đến quốc tế, chủ tịch FLC “úp mở” một dòng sản phẩm BĐS hoàn toàn mới. "Du khách đã trải nghiệm biển rồi, khi đến với cao nguyên thì phải có sự khác lạ. Chúng tôi đang trong quá trình thi công để cho ra mắt một sản phẩm mới, và tôi kỳ vọng rằng, với sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra một điểm đến thực sự độc đáo", ông Quyết bày tỏ.

Chia sẻ góc nhìn từ một người trực tiếp phát triển các bất động sản nghỉ dưỡng, ông Trịnh Văn Quyết cho biết bài toán cốt lõi của đầu tư du lịch không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở tính hiệu quả thực tế.

"Với tư cách là chủ đầu tư của các dự án, tôi chỉ suy nghĩ một điều rất ngắn gọn: Làm thế nào để đưa khách tới chỗ của mình nhanh nhất.Khách đến phải nhanh, nhưng ở lại phải lâu dài. Có ở lâu dài thì mới phát sinh chi tiêu, từ đó mang lại nguồn thu cho tỉnh, cho địa phương và cho chính doanh nghiệp. Muốn vậy, chúng ta phải nghĩ cách để 'chiều' các thượng đế", ông Quyết nhấn mạnh.

Minh chứng cho triết lý này, ông nhắc lại chặng đường hơn 10 năm xây dựng quần thể nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn (Bình Định cũ). Ngay từ những ngày đầu, ban lãnh đạo đã nhận định rõ: nếu du khách đến chỉ để tắm biển thì kỳ nghỉ sẽ kết thúc rất nhanh. Để giữ chân khách, dự án buộc phải phát triển thành một hệ sinh thái tiện ích khổng lồ: từ khu vui chơi giải trí, vườn thú, sân golf, cho đến hệ thống trung tâm hội nghị.

"Chúng tôi xây dựng trung tâm hội nghị quy mô lớn với sức chứa lên tới 1.500 đến 2.000 người, nhưng bên cạnh đó vẫn bố trí những phòng hội thảo nhỏ cỡ 200 khách để linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu", ông Quyết tự tin chia sẻ.

Nhờ hệ sinh thái đa dạng, mọi đối tượng "thượng đế" đều được phục vụ tối đa: người mê thể thao có thể chơi tennis, đánh golf; trong khi phụ nữ và người cao tuổi có thể đi tham quan, vãn cảnh toàn bộ quần thể cũng như các khu vực lân cận.

Nhà sáng lập FLC hài hước chia sẻ, đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân thì mới phát triển được. Một người mở cánh cửa, một người giữ chân ở lại. Biển là điểm khởi đầu. Cao nguyên là điểm tiếp nối. Trải nghiệm là yếu tố giữ chân du khách. Biển đã chạm cao nguyên khi Gia Lai và Bình Đình về chung một nhà, mở ra một vùng đất mới, một chu kỳ tăng trưởng mới.

“Nhiều người đang thấy Pleiku đang như lời một bài hát, thật gần mà thật xa xôi. Sau sáp nhập địa giới hành chính, Gia Lai giờ là một trong 5 địa phương có hai sân bay, sân bay Phù Cát là cửa ngõ ra biển, cửa ngõ quốc tế, Pleiku là trục xương sống, trung tâm kết nối cao nguyên. Tập đoàn FLC với hệ sinh thái hàng không – du lịch- BĐS sẽ nối những cánh bay đưa khách quốc tế đến Gia Lai, đưa cao nguyên chạm biển. Và nhiệm vụ của những nhà đầu tư, chính là biến cái "xa xôi" đầy chất thơ ấy thành những sản phẩm du lịch mới lạ, đẳng cấp, mang đến cho du khách những trải nghiệm thụ hưởng trọn vẹn nhất”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Kích hoạt trục Biển- Cao nguyên, mở ra ngàn giá trị

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đang định hình cấu trúc tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối hai trung tâm Quy Nhơn và Pleiku, kết hợp tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện để xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa hàng không - đầu tư - du lịch, từng bước định vị Gia Lai trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam.

Gia Lai đã xác định 5 yếu tố then chốt để phát triển du lịch, gồm: Tài nguyên thiên nhiên đặc sắc; vai trò dẫn dắt của các nhà đầu tư chiến lược; quy hoạch, chiến lược phát triển bài bản; sự đồng hành của người dân và yếu tố thời cơ thuận lợi. Tỉnh cũng quyết tâm cải thiện hạ tầng, nhất là hàng không, thu hút đầu tư để đưa du lịch của tỉnh cất cánh.

Sau sáp nhập, Gia Lai là một trong số ít địa phương sở hữu 2 sân bay Phù Cát và Pleiku. Trong đó, sân bay Phù Cát được định hướng trở thành cửa ngõ quốc tế, với kế hoạch nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Sân bay Pleiku cũng được đề xuất nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 12.600 tỷ đồng, hướng tới công suất 4 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Sự kết nối liên thông giữa 2 sân bay Phù Cát và Pleiku là nền tảng để hình thành hành lang du lịch biển - cao nguyên độc đáo, đưa du lịch Gia Lai “cất cánh”.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, dự án cải tạo sân bay Phù Cát, xây dựng thêm xây dựng thêm đường cất hạ cánh để đón được tàu bay thân rộng (Code E) sẽ về đích trước tiến độ. Khoảng tháng 6/2026 đường băng mới sẽ được đưa vào khai thác, đón dòng khách quốc tế nhất là dòng khách từ Đông Bắc Á tới với Gia Lai. Trước mắt các hãng hàng không có thể khai thác các chuyến bay charter.

Thực tế cho thấy, Gia Lai đã từng thử nghiệm khai thác các chuyến bay charter từ Đông Bắc Á đến Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện.

Tuy nhiên, do hạn chế về hạ tầng và khả năng phục vụ, các đường bay này chưa thể duy trì lâu dài. Trở ngại này được lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết khắc phục nhanh nhất trong thời gian tới cùng với việc triển khai các cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước, như giảm phí cất hạ cánh và điều hành bay trong giai đoạn đầu, tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không mở đường bay mới.

Theo các chuyên gia, chính sách chỉ đóng vai trò "đòn bẩy ban đầu". Để tạo ra sự bứt phá thực sự, Gia Lai cần đồng thời giải quyết ba yếu tố: Hạ tầng hàng không và giao thông kết nối; Sản phẩm du lịch đủ hấp dẫn và khác biệt; Sự liên kết vùng chặt chẽ. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, việc mở đường bay sẽ khó đạt hiệu quả lâu dài.

Ông Võ Huy Cường, Phó tổng giám đốc Bamboo Airways cho rằng nếu được tổ chức hợp lý, Phù Cát và Pleiku hoàn toàn có thể vận hành như một "siêu sân bay kép". Phù Cát đóng vai trò đón khách quốc tế, khách du lịch biển. Pleiku tiếp nhận và phân phối dòng khách lên cao nguyên.

Yếu tố then chốt giúp mô hình này khả thi là hạ tầng kết nối. Tuyến giao thông giữa Quy Nhơn và Pleiku đang được cải thiện mạnh mẽ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống khoảng 2 giờ. Điều này giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, biến hai điểm đến thành một hành trình liền mạch.

Ở góc độ thị trường, mô hình "hai sân bay - một điểm đến" có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt: tăng khả năng tiếp cận, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Để khai thác được tiềm năng lợi thế, Gia Lai cần thu hút những nhà đầu tư chiến lược đủ năng lực đóng vai trò "hạt nhân dẫn dắt" thị trường. Những dự án quy mô, đầu tư bài bản sẽ định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực kéo thu hút dòng khách và lan tỏa niềm tin cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Được biết, năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.