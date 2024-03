Chuyển giao công nghệ cao của Úc ứng dụng vào nông nghiệp bền vững Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 5/3, đã diễn ra ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với Úc trong khuôn khổ chuyến đi thăm Úc và New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong đợt này, với định hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ cao, hướng đến mục tiêu Net-Zero của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại COP 26, công ty MiGreen quyết định hợp tác cùng Biocare chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong việc tái chế các phế phẩm của ngành nông nghiệp thành than sinh học nhằm gia tăng giá trị kinh tế và xử lý các vấn đề khí nhà kính tại các vùng trồng có quy mô lớn.

Biocare là đơn vị đi đầu về tư vấn và phát triển các dự án trong lĩnh vực carbon. Với nhiều nghiên cứu về ứng dụng than sinh học nhằm giải quyết bài toán net-zero, Biocare hướng đến việc tái chế các phế phẩm từ việc sản xuất lương thực, thực phẩm, canh tác trong nông nghiệp thành than sinh học. Biocare với dự án "Cô lập và loại bỏ carbon bằng than sinh học" tại đảo Kangaroo và các dự án tái chế phế phẩm trên toàn cầu đã chứng minh sự cam kết của họ đối với mục tiêu Net-Zero.

Tại Việt Nam, Migreen được biết đến là công ty với sứ mệnh thành lập các dự án nghiên cứu phát triển bền vững, cùng đầu tư công nghệ để triển khai thí điểm việc xử lý phế phẩm của nông nghiệp, sau đó có thể tái sử dụng vào canh tác và gia tăng lợi ích kinh tế, làm tiền đề để giải quyết việc phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà không dùng quá nhiều đến thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hoá học.

Thỏa thuận này không chỉ là một bước quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ mà còn là một ví dụ điển hình cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và chính phủ trong việc đạt được các mục tiêu về môi trường và phát triển bền vững. Migreen và Biocare cam kết thúc đẩy dự án này một cách tích cực, với hy vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực và lâu dài đối với cộng đồng, môi trường và kinh tế nông nghiệp của Việt Nam và các quốc gia khác trên toàn thế giới. Dự án hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp than sinh học lớn nhất Việt Nam với dự tính đầu tư lên đến 100 triệu USD.

Sau lần ký kết này, bà Nguyễn Ngọc Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Migreen chia sẻ: “Với ước mơ kiên định trong hơn 10 năm qua làm sao để phát triển nông nghiệp Việt Nam đi theo hướng bền vững nhưng vẫn gia tăng lợi ích kinh tế cho đất nước. Với tư duy mở và không ngại thực hiện những điều mới, trong suốt nhiều năm qua tôi đã không ngừng thử nghiệm những dự án mới nhằm học hỏi và tổng hợp các trải nghiệm cho việc phát triển bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tạo ra những chuỗi giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất chính. Việc ký kết cùng Biocare mở ra một cơ hội lớn cho nông nghiệp Việt Nam với những dư địa về tiềm năng rất lớn chưa được khai phá đúng cách và triệt để nhất, tôi hy vọng sẽ mang đến cho nông nghiệp nước nhà những “tiếng vang” trên thị trường quốc tế trong thời gian tới”.