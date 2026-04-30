Chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý

(Ngày Nay) - Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.
Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao chủ thể quản lý Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 4017/TTr-BNNMT ngày 23/4/2026 và Báo cáo số 4123/BC-BNNMT ngày 26/4/2026 và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/3/2026 và Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 23/4/2026.

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Về phân công nhiệm vụ, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì theo quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới vườn, bảo đảm duy trì hệ sinh thái, sinh cảnh, tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn.

Nghị quyết số 115/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, ngày 29/4/2026.

Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng quan trọng của khu vực phía bắc, có giá trị cao về đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường và văn hóa-lịch sử, giữ vai trò quan trọng trong không gian sinh thái phía tây Thủ đô.

Vườn có diện tích hơn 9.700ha, phần lớn thuộc địa bàn Hà Nội, còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ. Hệ sinh thái phong phú với hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu được ghi trong Sách đỏ.

Trước khi Nghị quyết được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chính thức đồng thuận với phương án chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, khẳng định việc này thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các nghị định liên quan.

Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cùng diễn viên phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giao lưu khán giả tại các rạp chiếu
Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?
(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị "Phí Phông" vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. "Heo Năm Móng" – một phim kinh dị khác thay thế "Phí Phông" dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”.
Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Ảnh minh họa
Những thói quen buổi sáng âm thầm gây hại cho tim mạch
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Phân cảnh trong phim Bi! Đừng Sợ. Ảnh: VFDA
“Bi, đừng sợ!” trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.