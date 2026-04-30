Chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý

(Ngày Nay) - Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.

Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao chủ thể quản lý Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 4017/TTr-BNNMT ngày 23/4/2026 và Báo cáo số 4123/BC-BNNMT ngày 26/4/2026 và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/3/2026 và Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 23/4/2026.

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Về phân công nhiệm vụ, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhận và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì theo quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất quản lý toàn bộ diện tích, ranh giới vườn, bảo đảm duy trì hệ sinh thái, sinh cảnh, tính bền vững của hệ sinh thái và môi trường sống của các loài động thực vật rừng quý hiếm trên địa bàn.

Nghị quyết số 115/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, ngày 29/4/2026.

Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng quan trọng của khu vực phía bắc, có giá trị cao về đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường và văn hóa-lịch sử, giữ vai trò quan trọng trong không gian sinh thái phía tây Thủ đô.

Vườn có diện tích hơn 9.700ha, phần lớn thuộc địa bàn Hà Nội, còn lại thuộc tỉnh Phú Thọ. Hệ sinh thái phong phú với hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu được ghi trong Sách đỏ.

Trước khi Nghị quyết được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chính thức đồng thuận với phương án chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, khẳng định việc này thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các nghị định liên quan.