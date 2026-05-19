Kim chi có thể giúp cơ thể đào thải vi nhựa?

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới từ Hàn Quốc cho thấy một loại lợi khuẩn có trong kim chi có thể giúp cơ thể loại bỏ các hạt vi nhựa siêu nhỏ trước khi chúng tích tụ trong nội tạng.

Các nhà khoa học phát hiện rằng một chủng vi khuẩn probiotic trong kim chi có khả năng “bám dính” vào các hạt nanoplastic trong đường ruột, sau đó hỗ trợ cơ thể đào thải chúng ra ngoài qua chất thải.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Kim chi Thế giới (World Institute of Kimchi – WiKim), cơ quan nghiên cứu do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin.

Nanoplastic là những hạt nhựa cực nhỏ, có kích thước dưới 1 micromet, chỉ bằng một phần nghìn milimet. Chúng hình thành khi các vật liệu nhựa lớn bị phân rã theo thời gian và có thể xâm nhập vào cơ thể qua thực phẩm hoặc nước uống. Do kích thước quá nhỏ, các nhà khoa học lo ngại rằng nanoplastic có thể vượt qua hàng rào ruột và tích tụ trong nhiều cơ quan như thận hoặc não. Hiện nay, giới nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm các phương pháp sinh học để hạn chế sự tích tụ này trong cơ thể người.

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Se Hee Lee và Tae Woong Whon dẫn đầu đã tập trung vào một chủng vi khuẩn có tên Leuconostoc mesenteroides CBA3656, được tách chiết từ kim chi. Các nhà khoa học thử nghiệm khả năng liên kết của chủng vi khuẩn này với nanoplastic polystyrene, một loại vi nhựa phổ biến.

Trong điều kiện phòng thí nghiệm thông thường, chủng vi khuẩn từ kim chi đạt hiệu quả hấp phụ tới 87%, gần tương đương với một chủng đối chứng khác có hiệu quả 85%. Điều đáng chú ý là khi mô phỏng môi trường đường ruột của con người, hiệu quả của chủng đối chứng giảm mạnh xuống chỉ còn 3%, trong khi chủng vi khuẩn từ kim chi vẫn duy trì mức liên kết cao tới 57%.

Theo nhóm nghiên cứu, điều này cho thấy lợi khuẩn từ kim chi vẫn có thể tiếp tục “bắt” các hạt nanoplastic ngay cả trong môi trường tiêu hóa thực tế.

Các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm trên chuột không có hệ vi sinh đường ruột tự nhiên. Kết quả cho thấy những con chuột được bổ sung chủng vi khuẩn CBA3656 có lượng nanoplastic được đào thải qua phân cao gấp hơn hai lần so với nhóm không được bổ sung probiotic. Điều này cho thấy vi khuẩn có thể giúp cơ thể loại bỏ vi nhựa bằng cách liên kết với chúng trong ruột rồi thúc đẩy quá trình bài tiết ra ngoài.

Nghiên cứu góp phần củng cố nhận định rằng các vi sinh vật trong thực phẩm lên men không chỉ hỗ trợ tiêu hóa hay sản xuất thực phẩm, mà còn có thể tương tác với các chất ô nhiễm môi trường bên trong cơ thể.

Tiến sĩ Sehee Lee, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Ô nhiễm nhựa ngày càng được xem không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các vi sinh vật từ thực phẩm lên men truyền thống có thể mở ra một hướng tiếp cận sinh học mới để giải quyết thách thức này”.

Ông cũng cho biết nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục khai thác giá trị khoa học của các vi sinh vật trong kim chi nhằm phục vụ các giải pháp bảo vệ sức khỏe và môi trường trong tương lai.