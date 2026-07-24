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Có một Singapore rất khác đang chờ được khám phá

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Singapore vốn được du khách Việt yêu thích nhờ những công trình mang tính biểu tượng, những khu phố giàu bản sắc và đa dạng trải nghiệm vui chơi – giải trí. Nhưng càng khám phá, người ta càng nhận ra sức hấp dẫn của Đảo quốc không chỉ nằm ở Marina Bay Sands, Gardens by the Bay hay Universal Studios Singapore quen thuộc. 
Woodlands Waterfront Park (Ảnh: Pinterest)
Woodlands Waterfront Park (Ảnh: Pinterest)

Keppel Hill Reservoir & Seah Im Bunker: Dấu tích thời gian giữa “khu rừng bí mật” của Singapore

Ẩn mình phía sau khu HarbourFront sầm uất, Keppel Hill Reservoir là minh chứng rằng Singapore vẫn còn những “góc bí mật” chờ được khám phá. Ít ai biết rằng hồ nước nhỏ này từng biến mất khỏi bản đồ đảo quốc trong nhiều thập kỷ, trước khi được các nhà nghiên cứu một lần nữa phát hiện. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 nhằm mục đích cung cấp nước cho khu vực lân cận, hồ dần bị bỏ hoang sau đó không còn được người dân dung tới. Theo thời gian, thiên nhiên phủ kín khu vực hồ, biến nơi đây thành một "khu rừng bí mật" ngay giữa lòng thành phố.

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Mặt nước xanh ngọc giữa “khu rừng bí mật” tại Keppel Hill Reservoir (Ảnh: The Occasional Traveller)

Ngày nay, hành trình đến Keppel Hill Reservoir là một trải nghiệm khám phá đúng nghĩa. Chỉ sau quãng đi bộ ngắn qua những lối mòn rợp bóng cây, du khách sẽ bắt gặp mặt nước xanh tĩnh lặng, những bậc thang bê tông cũ và dấu tích của “bệ nhảy" từng được người dân sử dụng như một hồ bơi tự nhiên. Khung cảnh yên bình đối lập hoàn toàn với nhịp sống đô thị đã biến nơi đây thành điểm đến của những người yêu thiên nhiên và thích khám phá những góc ít người biết.

Ngay gần đó, du khách có thể khám phá thêm Seah Im Bunker, công trình quân sự được cho là xây dựng trước hoặc trong Thế chiến thứ hai vẫn lặng lẽ ẩn mình sau những tán cây. Với lối vào nhỏ hẹp và không gian tối bên trong, công trình này gợi mở một lát cắt khác về quá khứ của khu vực cảng Keppel, nơi từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử hàng hải và phòng thủ của Singapore. Một bên là thiên nhiên đã phủ kín dấu vết của thời gian, một bên là công trình quân sự gợi nhắc về quá khứ, tạo nên hành trình khám phá vừa đậm chất phiêu lưu vừa mang màu sắc lịch sử.

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Seah Im Bunker được cho là một trong những công trình thời chiến còn sót lại tại khu vực Keppel Harbour (Ảnh: The Occasional Traveller)

Bukit Brown Cemetery: "Bảo tàng ngoài trời" lưu giữ ký ức của Singapore

Ít có điểm đến nào ở Singapore vừa lưu giữ dấu ấn lịch sử, vừa mang vẻ đẹp của thiên nhiên như Bukit Brown Cemetery. Được ví như một "bảo tàng ngoài trời", nơi đây lưu giữ ký ức về những thế hệ tiên phong đã góp phần định hình Singapore từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Đi dọc những con đường uốn lượn giữa các triền đồi, du khách sẽ bắt gặp những ngôi mộ với kiến trúc tinh xảo cùng các bia ký kể câu chuyện về các cộng đồng nhập cư, văn hóa Peranakan và quá trình hình thành xã hội đa văn hóa của Singapore. Chính vì vậy, các “tour” đi bộ khám phá di sản tại Bukit Brown luôn thu hút những người yêu lịch sử và văn hóa.

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Những ngôi mộ kiểu Hokkien với hoa văn chạm khắc tinh xảo là một trong những dấu ấn đặc trưng của Bukit Brown Cemetery (Ảnh: The Natural Traveller)

Điều đặc biệt là giữa không gian giàu giá trị di sản ấy, thiên nhiên vẫn phát triển mạnh mẽ. Những tán cây cổ thụ, hệ thực vật xanh tốt cùng sự xuất hiện của nhiều loài chim, bướm và động vật bản địa đã biến Bukit Brown trở thành một trong những điểm giàu đa dạng sinh học của Singapore. Sự giao thoa giữa lịch sử và thiên nhiên khiến mỗi bước chân không chỉ đưa du khách ngược dòng thời gian mà còn mở ra cơ hội khám phá một trong những không gian xanh giàu bản sắc nhất của Đảo quốc.

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Không chỉ là “bảo tàng ngoài trời”, Bukit Brown còn là một trong những không gian đa dạng sinh học của Singapore (Nguồn: The Travel Intern)

Woodlands Waterfront Park: Góc biển bình yên ở phía Bắc Singapore

Nếu muốn tạm rời xa những khu vực sôi động ở trung tâm, Woodlands Waterfront Park là điểm đến hoàn hảo. Nằm ở phía Bắc của Singapore, công viên ven biển rộng khoảng 11 ha mở ra không gian thoáng đãng với những hàng cây xanh, lối đi bộ, đường đạp xe và khung cảnh hướng thẳng ra eo biển Johor.

Đây là điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương để chạy bộ, đạp xe hay tận hưởng không khí trong lành. Điểm nhấn của công viên là cầu tàu dài gần 400m vươn ra mặt nước, cho phép du khách ngắm toàn cảnh eo biển Johor và thành phố Johor Bahru (Malaysia) ở phía xa. Khi bình minh lên hoặc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh yên ả, khác hẳn với hình ảnh Singapore sôi động mà nhiều du khách vẫn quen thuộc.

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Khi hoàng hôn xuống, Woodlands Waterfront Park trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương để đạp xe, tản bộ và ngắm cảnh (Ảnh: Pinterest)

Tuy không có những công trình mang tính biểu tượng hay các điểm check-in đông đúc, Woodlands Waterfront Park vẫn hấp dẫn bởi sự gần gũi và cảm giác thư thái. Một buổi dạo bộ ven biển, ngắm những con tàu chầm chậm lướt qua hay dừng chân trên cầu tàu để cảm nhận làn gió từ eo biển Johor cũng đủ để mang đến một trải nghiệm đáng nhớ. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại giúp du khách cảm nhận một Singapore gần gũi, bình yên và rất khác so với những gì thường xuất hiện trong các cẩm nang du lịch.

Ẩn sau những biểu tượng đã trở thành dấu ấn của Đảo quốc vẫn còn những "viên ngọc ẩn" lặng lẽ lưu giữ thiên nhiên, lịch sử và đời sống địa phương theo cách rất riêng. Mỗi "viên ngọc ẩn" đều mở ra một lát cắt khác về Singapore. Và có lẽ đó cũng là điều còn đọng lại sau mỗi chuyến đi: cảm giác Đảo quốc này vẫn luôn còn nhiều điều để khám phá.

PV
Singapore

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