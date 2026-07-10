Đặng Công Danh ghi dấu ấn tại Asia Arts Festival Singapore với Huy chương Vàng

(Ngày Nay) - Lần đầu tham dự một sân chơi nghệ thuật quốc tế, Đặng Công Danh đã để lại dấu ấn khi giành Huy chương Vàng bảng thi nâng cao tại Asia Arts Festival 2026 diễn ra ở Singapore.

Một trong những khoảnh khắc khiến nam sinh viên năm thứ hai của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhớ nhất không phải khi tên mình được xướng lên ở lễ trao giải, mà là lúc Giám đốc cuộc thi bất ngờ hát lại câu mở đầu trong phần trình diễn của em như một cách bày tỏ sự yêu thích đối với tiết mục. Sau lễ trao giải, nhiều khán giả quốc tế cũng chủ động đến bắt tay, chúc mừng và chia sẻ ấn tượng về màn biểu diễn.

Asia Arts Festival quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự cuộc thi, Đặng Công Danh lựa chọn aria It Ain't Necessarily So trích từ vở opera jazz nổi tiếng Porgy and Bess của nhà soạn nhạc George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Công Danh dành nhiều thời gian hoàn thiện tiết mục từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Quá trình chuẩn bị đó giúp thí sinh Việt Nam chinh phục ban giám khảo và giành Huy chương Vàng.

Theo giảng viên Đào Nguyên Vũ, Đặng Công Danh là một trong những sinh viên để lại nhiều ấn tượng bởi tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc với con đường nghệ thuật. Anh cho rằng học trò của mình không có xuất phát điểm quá thuận lợi nhưng lại sở hữu sự bền bỉ hiếm thấy ở một người trẻ.

Giảng viên cũng đánh giá cao khả năng tự học và tính kỷ luật của Công Danh. Ngoài việc rèn luyện chuyên môn, nam sinh còn chủ động học ngoại ngữ, tìm hiểu kiến thức văn hóa, rèn luyện thể lực và nghiên cứu kỹ các tác phẩm trước khi biểu diễn. Theo anh, đây là những yếu tố quan trọng để hình thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trong tương lai.

"Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đặng Công Danh. Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là thành tích, mà là tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên, sự tử tế trong cách làm nghề và một tình yêu âm nhạc rất trong sáng. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, tôi tin Công Danh sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật", giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ.

Đối với Công Danh, việc rèn luyện không chỉ gói gọn trong phòng học thanh nhạc. Nam sinh thường xuyên tập thể thao để duy trì thể lực, bởi theo em, nghệ sĩ biểu diễn cần có sức bền và nguồn năng lượng tích cực khi đứng trên sân khấu.

Bên cạnh đó, niềm yêu thích âm nhạc và văn hóa Trung Hoa khiến Công Danh tự học tiếng Trung để có thể hát đúng ngôn ngữ và hiểu sâu hơn các tác phẩm mình thể hiện. Em cũng tiếp tục trau dồi tiếng Anh nhằm mở rộng cơ hội giao lưu và hội nhập quốc tế.

Ít ai biết phía sau thành tích tại Singapore là quãng thời gian nhiều tháng liên tục di chuyển giữa Hải Phòng và Hà Nội để theo đuổi việc học.

Sinh năm 2006 tại Hải Phòng, Công Danh hiện là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Thanh nhạc hệ Đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuối năm lớp 4, em bắt đầu học thanh nhạc. Đến lớp 12, Công Danh đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào Học viện.

Đó là khoảng thời gian gắn với những chuyến xe buýt Hải Âu liên tục giữa Hải Phòng và Hà Nội. Có ngày tan học lúc 17 giờ, em vội lên xe, ăn tối trên đường để kịp buổi học với thầy. Sau khi kết thúc lớp học lúc 21 giờ, Công Danh lại lên xe trở về Hải Phòng khi đêm đã khuya. Có những hôm em ngủ lại nhà thầy rồi 4 giờ sáng tiếp tục bắt xe về để kịp đến trường.

"Nắng mưa cũng chỉ là thời tiết, không có gì có thể cản bước được em trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc", Công Danh chia sẻ.

Đam mê ấy được nuôi dưỡng từ gia đình. Ông ngoại của Công Danh từng theo học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và biết chơi guitar; cậu từng công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Môi trường ấy giúp em sớm hình thành tình yêu với âm nhạc.

Bố của Công Danh làm nghề đi tàu biển và nhiều năm chỉ có thể về nhà khoảng một lần mỗi năm. Sự thiếu vắng của người cha trong phần lớn thời gian trưởng thành trở thành động lực để em sớm rèn tính tự lập và ý thức cố gắng trong học tập cũng như cuộc sống.

Trước khi giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival, Công Danh từng góp mặt ở nhiều sân chơi nghệ thuật trong nước. Em vào bán kết chương trình Tuyệt đỉnh Song ca nhí trong đội của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, đồng thời được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đặc cách vào vòng Giấu mặt của The Voice Kids. Dù chương trình sau đó phải dừng vì đại dịch COVID-19, những trải nghiệm này vẫn trở thành hành trang trên con đường nghệ thuật của em.

Bên cạnh đó, Công Danh còn giành nhiều giải Nhất, giải Nhì và giải Xuất sắc tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát thiếu nhi và hội diễn nghệ thuật ở Hải Phòng. Nam sinh cho biết Huy chương Vàng tại Singapore không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục học tập, tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có chuyên môn, bản lĩnh và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

"Người có mục tiêu rõ ràng và đủ kiên trì, sớm muộn cũng sẽ đạt được điều mình theo đuổi", Đặng Công Danh bày tỏ.