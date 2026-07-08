Cổ phiếu PNJ đứng trước áp lực giảm mạnh và niềm tin bị thử thách

(Ngày Nay) - Sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm 2026, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm gần 20% chỉ trong ba phiên giao dịch đầu tháng 7. Bên cạnh đó là bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại những rủi ro liên quan đến quản trị doanh nghiệp và uy tín thương hiệu…

Từ giá “đỉnh” đến nhịp giảm 20% trong vài phiên giao dịch

Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu PNJ trải qua hai giai đoạn trái ngược. Sau khi mở cửa năm ở mức giá điều chỉnh 64.016 đồng/cổ phiếu, mã này liên tục tăng giá nhờ kết quả kinh doanh quý I tích cực và nhu cầu tiêu dùng trang sức duy trì khả quan. Đến ngày 30/1/2026, PNJ thiết lập mức đỉnh lịch sử 84.628 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, diễn biến thị trường đảo chiều khi xuất hiện thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab). Tính đến hết phiên 7/7/2026, cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong 52 tuần. So với đầu năm, thị giá đã giảm 13.216 đồng/cổ phiếu, tương đương 20,64%.

Đáng chú ý, phần lớn mức giảm diễn ra chỉ trong ba phiên giao dịch từ ngày 3/7 đến 7/7. Theo thống kê, trong khoảng thời gian này, cổ phiếu PNJ giảm 19,49%, từ mức giá tham chiếu điều chỉnh 63.100 đồng xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu. Tại phiên 3/7 cũng ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 1,18 triệu cổ phiếu, cao hơn mức bình quân khoảng 914.900 cổ phiếu/phiên của ba ngày giao dịch này.

Áp lực bán gia tăng sau khi cơ quan chức năng công bố thông tin điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, Nguyên Giám đốc PNJ-Lab liên quan đến vụ việc cấp chứng thư giám định cho hàng chục nghìn viên kim cương.

Trước diễn biến trên, PNJ đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư vào ngày 6/7 nhằm cung cấp thêm thông tin và khẳng định các sản phẩm kim cương bán tại hệ thống PNJ đều được kiểm soát theo quy trình nội bộ. Dù vậy, tâm lý thận trọng vẫn khiến cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp.

Rủi ro chuyển từ kết quả kinh doanh sang quản trị doanh nghiệp

Trong báo cáo cập nhật ngày 6/7/2026, SSI Research cho rằng những thông tin PNJ công bố đã phần nào giúp giảm bớt lo ngại về tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vụ việc tại PNJ-Lab vẫn đặt ra nhiều rủi ro cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt là đối với yếu tố quản trị doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng.

Theo SSI Research, nhóm sản phẩm kim cương hiện đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ. Nếu tâm lý e ngại của khách hàng kéo dài, nhu cầu tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng trong những quý tới, qua đó tác động đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Một vấn đề khác được SSI Research nhấn mạnh là hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ. Theo đơn vị phân tích, giấy chứng nhận do PNJ-Lab cấp chủ yếu xác nhận các đặc tính kỹ thuật của viên đá tại thời điểm giám định, chứ không có chức năng xác minh nguồn gốc pháp lý của sản phẩm…

Sau vụ việc, thị trường có thể sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cơ chế giám sát giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên cũng như quy trình kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá lại các yếu tố rủi ro, SSI Research đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 của PNJ xuống còn khoảng 3.333 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18% so với năm trước, thấp hơn dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng (tăng 26%). Đơn vị này cũng lưu ý, nếu xuất hiện làn sóng khách hàng bán lại kim cương hoặc nhu cầu tiêu dùng suy giảm đáng kể, tác động sẽ phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh quý III/2026.

Trong bối cảnh còn nhiều thông tin cần được làm rõ, SSI Research đã đưa khuyến nghị và giá mục tiêu đối với cổ phiếu PNJ vào diện "Under Review" (đang xem xét lại), đồng nghĩa với việc chưa đưa ra khuyến nghị đầu tư mới cho đến khi có thêm cơ sở đánh giá tác động của vụ việc.

Diễn biến của cổ phiếu PNJ trong thời gian tới được cho là sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ tiến triển của quá trình điều tra cũng như các biện pháp doanh nghiệp triển khai nhằm củng cố hệ thống quản trị và khôi phục niềm tin của khách hàng. Trong ngắn hạn, yếu tố tâm lý nhiều khả năng vẫn sẽ chi phối diễn biến thị giá, trong khi về dài hạn, khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc vào việc PNJ xử lý hiệu quả khủng hoảng, duy trì tăng trưởng hoạt động kinh doanh và củng cố niềm tin của thị trường.

Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Đặc biệt, trong số các đối tượng bị bắt giữ có đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM) là Giám đốc PNJ-LAP thuộc PNJ. Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng kiếm lời.