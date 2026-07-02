Thêm 138 tỷ đồng lãi trái phiếu R&H chưa thể về với trái chủ

(Ngày Nay) - CTCP Tập đoàn R&H tiếp tục lỡ hẹn với trái chủ khi chậm thanh toán lãi của hai lô trái phiếu RHGCH2124005 và RHGCH2124006 có tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Riêng tại kỳ thanh toán lãi thứ 18, số tiền đến hạn lên tới hơn 138 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ, khi nhiều khoản lãi phát sinh từ năm 2025 đến nay vẫn chưa được thanh toán…

Theo thông tin công bố bất thường, R&H cho biết chưa thể thanh toán lãi đúng hạn do "tình hình kinh tế khó khăn kéo dài nên chưa thu xếp được nguồn thanh toán theo kế hoạch".

Theo lịch thanh toán, ngày 8/6 và 29/6/2026 là thời điểm doanh nghiệp phải chi trả lãi kỳ thứ 18 cho hai lô trái phiếu RHGCH2124005 và RHGCH2124006 với số tiền lần lượt là 83,2 tỷ đồng và 55,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền lãi đến hạn nhưng chưa được thanh toán trong kỳ này là hơn 138 tỷ đồng.

Việc chậm thanh toán lần này tiếp tục nối dài chuỗi lỡ hẹn của R&H với trái chủ. Từ năm 2025, doanh nghiệp đã nhiều lần công bố chậm thanh toán lãi của cả hai lô trái phiếu, bắt đầu từ kỳ trả lãi thứ 13. Theo báo cáo tình hình thực hiện các cam kết đối với trái chủ, đến ngày 31/12/2025, R&H vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán lãi của kỳ thứ 15 và kỳ thứ 16, tương ứng các kỳ đến hạn trong tháng 9 và tháng 12/2025.

Cụ thể, đối với lô trái phiếu RHGCH2124005, tổng số tiền lãi còn tồn đọng của hai kỳ này là hơn 165 tỷ đồng. Đối với lô RHGCH2124006, số tiền lãi chưa thanh toán là hơn 110 tỷ đồng. Tính cả khoản lãi kỳ thứ 18 vừa tiếp tục quá hạn, tổng số tiền lãi mà R&H chưa thanh toán cho trái chủ của hai lô trái phiếu đã lên tới hơn 413 tỷ đồng.

Theo hồ sơ phát hành, lô trái phiếu RHGCH2124005 được phát hành ngày 6/12/2021 với giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; còn lô RHGCH2124006 phát hành ngày 28/12/2021, giá trị 2.000 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn 36 tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, hai lô trái phiếu này sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, tại cuộc họp trái chủ diễn ra vào tháng 9/2023, các nhà đầu tư đã chấp thuận phương án gia hạn thời gian đáo hạn thêm hai năm, kéo dài đến năm 2026.

Theo phương án phát hành, toàn bộ nguồn vốn huy động từ hai lô trái phiếu được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của doanh nghiệp và hợp tác với các đối tác nhằm phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán đối với trái chủ, R&H sử dụng nhiều tài sản bảo đảm gắn với hệ sinh thái AIC. Cụ thể, tài sản bảo đảm bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư Bất động sản AIC và CTCP Đầu tư Bất động sản Prime Land cùng toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phần này.

Ngoài ra còn có quyền tài sản và quyền sử dụng đất tại các dự án Khu đô thị AIC, Dự án Làng Hoa, Dự án Từ Liêm cùng các tài sản khác thuộc sở hữu của R&H hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của cả hai lô trái phiếu.

Không chỉ gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, R&H còn liên tiếp bị cơ quan quản lý xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường trái phiếu. Ngày 3/6/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định.

Theo đó, căn cứ vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, trước khi sử dụng nguồn vốn trái phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động như đã báo cáo, R&H đã sử dụng 3.954,83 tỷ đồng huy động từ các lô trái phiếu RHGCH2123002 đến RHGCH2123006 để cho một số tổ chức, cá nhân vay và chuyển tiền hợp tác đầu tư với 5 doanh nghiệp, gồm CTCP Vital Investment Group, CTCP Sài Gòn Thủ Thiêm, CTCP Đầu tư NCCT, CTCP King Sâm Việt Nam và CTCP Bất động sản AZ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sử dụng 112,47 tỷ đồng từ nguồn vốn bổ sung vốn lưu động để thanh toán một phần lãi của các lô trái phiếu RHGCH2122001, RHGCH2122003, RHGCH2122004 và RHGCH2122005.

Kết luận thanh tra cũng cho rằng các báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng vốn trái phiếu chưa phản ánh đầy đủ quá trình sử dụng nguồn vốn huy động của doanh nghiệp.

Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy sáu tháng R&H bị xử phạt liên quan đến hoạt động trái phiếu. Trước đó, vào tháng 1/2026, doanh nghiệp từng bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu bắt buộc gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, gồm báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo sử dụng vốn sau phát hành và các báo cáo liên quan đến nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Việc tiếp tục chậm thanh toán lãi trong bối cảnh nhiều nghĩa vụ từ các kỳ trước vẫn chưa được hoàn tất, cùng với các vi phạm liên quan đến công bố thông tin, cho thấy áp lực tài chính của R&H vẫn chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Trong khi đó, các trái chủ vẫn phải tiếp tục chờ đợi doanh nghiệp thu xếp nguồn tiền để thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.