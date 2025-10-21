Công ước Hà Nội: Nâng tầm Việt Nam trong vai trò nhà điều phối trung lập và cầu nối quản trị toàn cầu

(Ngày Nay) - Việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng đã nâng tầm Việt Nam trong vai trò một nhà điều phối trung lập và là “quốc gia cầu nối” trong hoạt động quản trị toàn cầu, thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh chính trị của Việt Nam trên danh nghĩa một “cường quốc tầm trung”. Đó là nhận định của Thạc sĩ Thong Mengdavid, nhà phân tích địa chính trị và các vấn đề quốc tế tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Chính sách công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh.

Ông Thong Mengdavid cho biết Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy các giải pháp toàn cầu để thiết lập các cơ chế pháp lý hay các thể chế quốc tế, nhất là việc tập hợp các quốc gia cùng tham gia giải quyết vấn đề tội phạm mạng - một vấn đề mang tính toàn cầu, trên tinh thần đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo ông, đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng chiến lược, khung pháp lý và địa chính trị đối với Việt Nam, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như cộng đồng quốc tế. Hơn thế nữa, Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang bị ảnh hưởng, cũng như các quốc gia đang đấu tranh với loại hình tội phạm công nghệ cao này.

Theo chuyên gia người Campuchia, nội dung chính của Công ước Hà Nội tập trung vào vấn đề thực thi pháp luật. Trong số này, một trong những nội dung hết sức quan trọng là tập trung vào việc kiến tạo một thế giới hòa đồng trong hoạt động hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và chứng cứ liên quan tội phạm lừa đảo trực tuyến, cũng như hoạt động thực thi pháp luật đối với các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó, Công ước Hà Nội cũng giữ vai trò là trụ cột pháp lý cho hoạt động hợp tác kỹ thuật số xuyên biên giới trong khuôn khổ LHQ, giúp hoàn thiện khung pháp lý về chống khủng bố, rửa tiền và buôn bán người.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia phân tích địa chính trị và các vấn đề quốc tế, ông Thong Mengdavid cho rằng đối với Việt Nam, việc đăng cai lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng thể hiện nỗ lực lớn, cũng như năng lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy sử dụng các cơ chế quốc tế, nhất là việc đề cao vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực kỹ thuật số, nâng cao năng lực, cải thiện lĩnh vực pháp luật và kỹ thuật số của Việt Nam, cũng như thúc đẩy mối quan hệ ngày càng sâu rộng hơn giữa an ninh và kinh tế.

Cùng với đó, nhà nghiên cứu tại IISPP cho biết việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã nâng tầm Việt Nam trong vai trò một nhà điều phối trung lập và là “quốc gia cầu nối” trong hoạt động quản trị toàn cầu, thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh chính trị của Việt Nam trên danh nghĩa một “cường quốc tầm trung”. Ông Thong Mengdavid nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy tên tuổi và uy tín của Việt Nam trên danh nghĩa một quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác toàn cầu trên cơ sở chủ nghĩa đa phương”.

Ngoài ra, chuyên gia người Campuchia cho rằng Công ước Hà Nội cũng mang tới sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam trong việc tăng cường thắt chặt luật an ninh mạng, cải thiện khả năng giám sát và kiểm soát dữ liệu số, hiện đại hóa các thể chế an ninh mạng của Việt Nam, đồng thời duy trì tính chính danh của Việt Nam trong hoạt động trấn áp loại hình tội phạm trực tuyến này. Trong khi đó, đối với khu vực ASEAN, Công ước Hà Nội có thể đẩy nhanh tiến trình tích hợp pháp lý của khu vực liên quan khái niệm hay định nghĩa về tội phạm mạng, nhất là công tác quản lý, chia sẻ bằng chứng giữa các quốc gia trong khu vực, cũng như hợp tác trong lĩnh vực pháp lý.

Trên tinh thần đó, chuyên gia Thong Mengdavid kỳ vọng các quốc gia ở Đông Nam Á có thể tận dụng diễn đàn sắp tới tại Hà Nội như một cơ hội để thiết lập các tiêu chuẩn khung và cải thiện hệ thống an ninh mạng chung của khu vực. Ông nhấn mạnh những nỗ lực này không chỉ góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình các chuẩn mực số tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mà còn thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn trong phòng chống tội phạm công nghệ cao, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, cũng như cho phép thương mại điện tử, công nghệ tài chính và thương mại số xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ, an toàn và đáng tin cậy hơn trong khu vực ASEAN.