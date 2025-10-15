Bảo đảm lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra thành công

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng rà soát sự phối hợp giữa các bộ ngành, thành phố Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, tiến độ triển khai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu

Sáng 15/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 25 và 26/10 tới.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký cho biết, tính đến ngày 14/10 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình Lễ mở ký, cũng như các sự kiện bên lề gồm 8 sự kiện bên lề cấp cao, tọa đàm cấp cao do lãnh đạo các bộ, ngành liên quan Việt Nam và UNODC điều hành; 38 hội thảo, thảo luận chuyên môn và hơn 20 gian hàng triển lãm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đăng cai mở Lễ ký Công ước Hà Nội sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới.

Đây là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà tổ chức mở ký một công ước của Liên hợp quốc, trong bối cảnh hiện nay vấn đề chống tội phạm mạng đặc biệt đáng quan tâm.

Chủ tịch nước khẳng định việc chủ trì Lễ mở ký là minh chứng cho thấy Việt Nam là một quốc gia chủ nhà rất có trách nhiệm; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Qua nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, cũng như những kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch nước đánh giá cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tích cực của cơ quan chủ trì là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công việc và đến nay về cơ bản đã hoàn thành các khâu chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Để Lễ mở ký đạt được yêu cầu cao nhất, Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng, rà soát sự phối hợp trong nội bộ từng bộ ngành và giữa các bộ ngành, thành phố Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, kế hoạch, tiến độ, chất lượng triển khai.

Cùng với đó đánh giá kỹ lưỡng các nội dung đã chuẩn bị từ các khâu kỹ thuật, nội dung, lễ tân, an ninh; xem xét những vấn đề gì có khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, tháo gỡ, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Do thời gian không còn nhiều, Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị chủ trì tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để Lễ mở ký diễn ra thành công tốt đẹp và qua sự kiện cũng là dịp để bạn bè quốc tế cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

PV
Công ước Hà Nội Chủ tịch nước Lương Cường

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ các tỉnh phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ảnh minh hoạ.
WHO báo động tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: New York Times.
"Cơn sốt" Taylor Swift vẫn chưa hạ nhiệt
(Ngày Nay) - Nữ hoàng nhạc pop lại một lần nữa viết lại lịch sử âm nhạc khi album mới “The Life of a Showgirl” đạt doanh số 4 triệu bản chỉ trong tuần đầu phát hành, trong đó hơn 1,3 triệu bản là đĩa than – một con số hiếm thấy trong kỷ nguyên số.
nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vướng tin đồn hẹn hò
(Ngày Nay) - Sau bữa tối thân mật tại thành phố Montreal (Canada) hồi tháng 7, nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh được cho là ghi lại cảnh cả hai ôm nhau trên du thuyền ngoài khơi bang California (Mỹ) lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình. Ảnh: Báo Tin tức.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ông Gragam Cook, Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải cho đoàn đại biểu của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN phát
Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.