Cùng gieo thói quen sống khỏe từ bữa ăn học đường

(Ngày Nay) - Với nhiều học sinh tiểu học, bữa ăn bán trú đơn thuần chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ngày học. Nhưng tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Quảng Trị), bữa ăn đã trở thành một phần của hành trình giáo dục, nơi học sinh được tìm hiểu về dinh dưỡng, học cách lựa chọn thực phẩm và hình thành những thói quen sống lành mạnh từ những điều nhỏ nhất.

Xuất phát từ mong muốn xây dựng môi trường học đường khỏe mạnh hơn cho học sinh, nhà trường đã triển khai dự án “Bữa ăn hạnh phúc” và xuất sắc giành Giải Nhất khối Tiểu học tại chương trình Trường học lành mạnh nhất AIA (AIA Healthiest Schools – AHS) mùa 4. Quan trọng hơn cả, dự án đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong nhận thức, thói quen và hành vi của học sinh, phụ huynh cũng như cộng đồng địa phương.

Là sáng kiến của Tập đoàn AIA, chương trình AHS khuyến khích các trường học xây dựng và triển khai các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy sức khỏe học đường. Thông qua bốn trụ cột trọng tâm gồm Dinh dưỡng lành mạnh, Sức khỏe thể chất, Sức khỏe tinh thần và Phát triển bền vững, chương trình tạo điều kiện để những ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường được triển khai và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng giáo dục.

Đối với Trường Tiểu học Chu Văn An, nhu cầu ấy bắt nguồn từ mong muốn giúp học sinh hình thành thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ. Nhà trường nhận thấy rằng việc cải thiện dinh dưỡng không chỉ dừng lại ở chất lượng bữa ăn, mà còn cần giúp học sinh hiểu được giá trị của thực phẩm, biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng mối quan hệ tích cực với việc ăn uống.

Từ đó, dự án “Bữa ăn hạnh phúc” được triển khai với định hướng xây dựng mô hình bữa ăn bán trú theo tiêu chí thuần tự nhiên – an toàn – bền vững, đồng thời biến mỗi bữa ăn thành một “không gian giáo dục” đặc biệt. Tại đây, học sinh không chỉ được thưởng thức những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng mà còn được tìm hiểu về thực phẩm, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở hệ thống 16 hoạt động được triển khai đồng bộ, tác động đến cả học sinh, giáo viên và phụ huynh. Từ các buổi hội thảo, các buổi tập huấn dinh dưỡng, , xây dựng thực đơn khoa học đến việc phát triển vườn rau sạch trong khuôn viên trường, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp học sinh học bằng trải nghiệm thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức trên lý thuyết.

Bên cạnh đó, những sáng kiến như “Ngày không thực phẩm chế biến sẵn”, phân loại rác tại nguồn hay chương trình “Đại sứ Bữa ăn hạnh phúc” đã tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia vào quá trình thay đổi. Chính các em trở thành những người lan tỏa những thói quen tích cực đến gia đình và những người xung quanh.

Theo bà Đặng Thị Trà, Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Chu Văn An, điều ý nghĩa nhất mà dự án mang lại không chỉ là những thay đổi về thể trạng hay thói quen ăn uống của học sinh, mà còn là cách các em nhìn nhận về dinh dưỡng và sức khỏe của chính mình. “Bữa ăn hạnh phúc đã tạo chuyển biến tích cực cho 100% hoc sinh, giáo viên và phụ huynh, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, biến mỗi bữa ăn bán trú thành không gian giáo dục về sức khỏe, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho học sinh.”

Sau gần một năm triển khai, dự án đã ghi nhận những kết quả tích cực và có thể đo lường rõ ràng. Tỷ lệ học sinh thừa cân giảm từ 37% xuống còn 16%; tỷ lệ thiếu cân giảm từ 7% xuống còn 3%; trong khi tỷ lệ học sinh có thể trạng bình thường tăng lên 81%. Đặc biệt, 100% học sinh và phụ huynh tham gia dự án đều có những thay đổi tích cực trong thói quen ăn uống và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, “Bữa ăn hạnh phúc” còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông và chia sẻ kinh nghiệm. Dự án đã tiếp cận 930 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và lan tỏa tới khoảng 1,58 triệu người dân, đồng thời nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý giáo dục cũng như các đoàn công tác quốc tế.

Từ một vấn đề rất gần gũi trong đời sống học đường, Trường Tiểu học Chu Văn An đã cho thấy những thay đổi tích cực hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Khi học sinh được trải nghiệm, được tham gia và được trao cơ hội hình thành những thói quen tốt từ sớm, những bài học về dinh dưỡng và sức khỏe không chỉ dừng lại trong lớp học mà còn tiếp tục được mang về gia đình và cộng đồng.

Thành công của “Bữa ăn hạnh phúc” không chỉ được đo bằng những chỉ số cải thiện về thể trạng, mà còn ở việc giúp học sinh hình thành những thói quen tích cực có thể theo các em trong suốt hành trình trưởng thành. Đây cũng là giá trị mà AHS mong muốn lan tỏa thông qua những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn nhà trường – nơi những thay đổi nhỏ hôm nay có thể tạo nên tác động bền vững cho tương lai.