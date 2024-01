Cùng Việt Nam hành động vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn

(Ngày Nay) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, tối ngày 26/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, chiêu đãi đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, Tổ chức quốc tế, Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2023 vừa đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Năm 2024, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Tuy nhiên, Bộ trưởng tin tưởng, cùng nỗ lực của Việt Nam và với sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan ngoại giao, các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2024 sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa.

Đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, nhà đầu tư nước ngoài chúc mừng Việt Nam đã chiến thắng các "cơn gió ngược" đạt được thành tựu quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, thách thức để tự tin bước vào một năm mới 2024. Điều đó chứng minh sự lựa chọn và cách đi đúng đắn của Việt Nam trên con đường phát triển. Đặc biệt, đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ trân trọng sự quan tâm, hợp tác, lắng nghe của Chính phủ, tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư vào Việt Nam.

Các đại biểu cũng hoan nghênh đường lối, chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam, nhất là mục tiêu phát triển xanh, bền vững, quan tâm các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội, môi trường, thực hiện giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050...; sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các vị Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, các Tổ chức quốc tế, các Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài những tình cảm chân thành, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng cho rằng, thế giới năm 2024 về tổng thể là hoà bình nhưng cục bộ có chiến tranh; tổng thể hoà hoãn nhưng cục bộ có căng thẳng; tổng thể thì ổn định nhưng cục bộ lại có xung đột; tổng thể thì nhiều người ấm no nhưng cục bộ thì không ít người đói nghèo, bị chiến tranh, hy sinh, mất mát do thiên tai, dịch bệnh.

“Các vấn đề diễn ra trên thế giới như chiến tranh, thiếu hụt năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, già hoá dân số… đều là vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân. Do đó, cần tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, hành động tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân. Chúng ta cùng nhau hành động để trên thế giới này không có đói nghèo, không có chiến tranh, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, trong thế kỷ 20, Việt Nam là đất nước chịu nhiều mất mát, hy sinh bậc nhất do phải kháng chiến cứu quốc và bị bao vây cấm vận. Vì vậy, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hoà bình và không muốn bất cứ nơi nào xảy ra chiến tranh, người dân chịu cảnh đói nghèo.

Trong đường lối phát triển đất nước, Việt Nam dựa vào 3 trụ cột là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình này, Việt Nam không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự phát triển.

Thực hiện đường lối này, những năm qua, mặc dù chịu khó khăn do đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tình hình thế giới, song Việt Nam vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong vòng kiểm soát; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công cuộc phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại là một điểm sáng của năm 2023.

Có được kết quả này là nhờ do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư, nhà tài trợ quốc tế.

Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong suốt quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt là trong năm 2023. Thủ tướng mong muốn bạn bè quốc tế cùng Việt Nam đoàn kết, hành động để mỗi người đều giàu có hơn, nhân dân hạnh phúc hơn, không có nơi nào còn chiến tranh, không để ai bị bỏ lại phía sau; mang lại sự thịnh vượng, phồn vinh cho mỗi quốc gia, dân tộc và vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn; với tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, “chiến thắng của các bạn là chiến thắng của Việt Nam”./.