Đại học xét tuyển bổ sung: Cánh cửa cho thí sinh ngoài nguyện vọng 1

(Ngày Nay) - Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1, hàng chục ngàn thí sinh đang đứng trước lựa chọn quan trọng: Xác nhận nhập học hay tìm cơ hội khác qua xét tuyển bổ sung. Đây được xem là “cánh cửa thứ hai” cho những em chưa may mắn ở nguyện vọng 1 hoặc muốn thay đổi lựa chọn phù hợp hơn.

Cơ hội mở rộng từ xét tuyển bổ sung

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học còn thiếu chỉ tiêu sau đợt 1 sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung từ ngày 1 - 9 đến hết năm 2025. Dù vậy, phần lớn các trường sẽ chỉ xét trong tháng 9 để kịp tiến độ đào tạo.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết, xXét tuyển bổ sung không đồng nghĩa thí sinh đã trượt tất cả nguyện vọng ở đợt 1. Có nhiều em đã đậu nhưng vẫn muốn tìm cơ hội vào ngành hoặc trường phù hợp hơn. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký trực tiếp tại trường theo các phương thức như xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực… thay vì thực hiện trên hệ thống của Bộ như ở đợt 1.

Hiện có khoảng 20 trường đại học ở TP Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung. Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, trường ĐH Nguyễn Tất Thành mở hồ sơ từ ngày 25/8 cho 80 chuyên ngành, trong đó nhóm ngành sức khỏe, vốn “khó thở” ở các trường công lập lại có mức điểm chuẩn dễ tiếp cận hơn. Khối ngành sức khỏe từ 19 điểm trở lên và đáp ứng tiêu chí của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Ngoài ra, trường còn liên kết với nhiều bệnh viện lớn, tạo điều kiện cho sinh viên học tập thực hành.

Một số trường khác cũng tham gia xét tuyển bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu: Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) dự kiến tuyển thêm 300 - 350 chỉ tiêu cho 29 ngành; Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Hutech) xét bổ sung tới 61 ngành với mức điểm từ 18 trở lên, riêng khối sức khỏe từ 19 - 21 điểm; Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh xét bổ sung tất cả các ngành với mức điểm chuẩn bằng đợt 1.

Như vậy, cơ hội để thí sinh “ngoài nguyện vọng 1” tiếp tục giấc mơ đại học là có thật. Không chỉ vậy, nhiều trường còn đưa ra chính sách học bổng hoặc hỗ trợ tài chính cho thí sinh nhập học ở đợt bổ sung. Chẳng hạn, Trường Hutech giảm 5 triệu đồng học phí học kỳ 1 cho thí sinh nhập học trước 30/8; Trường Nguyễn Tất Thành hỗ trợ học bổng 10 triệu đồng cho sinh viên trúng tuyển bổ sung.

Cần tỉnh táo khi đưa ra quyết định

Tuy nhiên, cánh cửa bổ sung không phải lúc nào cũng rộng mở. Các chuyên gia đều lưu ý thí sinh cần tỉnh táo khi đưa ra quyết định.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp trường ĐH Tài chính - Marketing nhấn mạnh: “Những trường đã đủ chỉ tiêu ở đợt 1 sẽ không xét bổ sung. Thí sinh cần theo dõi kỹ thông tin xem ngành mình mong muốn còn tuyển hay không. Chưa chắc điểm chuẩn bổ sung thấp hơn, thậm chí có thể cao hơn vì nhiều thí sinh cùng nộp hồ sơ”.

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Truyền thông trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cũng lưu ý: “Hãy chắc chắn có cơ hội trúng tuyển mới nên từ bỏ nguyện vọng đã đậu, tránh tình trạng "đứng núi này trông núi nọ". Dù trúng tuyển nguyện vọng 5 hay 10 thì sinh viên vẫn học chung chương trình, cơ hội như nhau”.

Trên thực tế, chỉ tiêu bổ sung thường ít, tỉ lệ cạnh tranh cao. Nhiều thí sinh vì quá mạo hiểm từ chối nhập học để chạy theo “nguyện vọng mới” đã đánh mất cả cơ hội đã có. ThS Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh nhận xét: “Xét bổ sung là con đường hẹp, nhiều người cùng đi. Nếu lựa chọn sai, các em có thể mất cả cơ hội học tập”.

Bên cạnh đó, còn có tình huống thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng dẫn đến tỷ lệ “ảo” cao, gây khó khăn cho trường và cả thí sinh trong việc xác định chính xác cơ hội. ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cho biết, năm nay có thí sinh đăng ký tới hơn 200 nguyện vọng, một con số kỷ lục.

Đối với thí sinh đã trúng tuyển nhưng băn khoăn chưa hài lòng, các chuyên gia khuyên cần cân nhắc kỹ giữa việc “học đúng ngành” và “học đúng trường”. Nếu ngành học đã phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp thì nên xác nhận nhập học ngay, thay vì chạy theo một trường khác chưa chắc đã trúng. Ngược lại, nếu thực sự muốn theo đuổi một ngành yêu thích, có thể tham gia xét bổ sung, nhưng cần chuẩn bị tâm lý cho sự cạnh tranh gay gắt.

Ngoài ra, thí sinh cũng phải chú ý thủ tục. ThS Võ Ngọc Nhơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh lưu ý: “Thí sinh đã quyết định nhập học thì cần xác nhận trực tuyến trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài chính và tâm thế sẵn sàng cho môi trường học tập mới".

Xét tuyển bổ sung là cơ hội thứ hai cho những thí sinh ngoài nguyện vọng 1, mở ra thêm cánh cửa vào giảng đường đại học. Tuy nhiên, “cánh cửa” này vừa hẹp vừa tiềm ẩn rủi ro, bởi chỉ tiêu ít, điểm chuẩn có thể biến động và thời gian gấp gáp. Thí sinh cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ thông tin từ các trường, đặt lợi ích lâu dài lên trên những so sánh ngắn hạn.