Điểm chuẩn sư phạm "lập đỉnh": "Cú hích" từ chính sách ưu tiên

(Ngày Nay) - Năm nay, điểm chuẩn xét theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông của khối ngành sư phạm cao nhất trong tất cả các ngành, vượt nhóm y dược và cả các ngành "hot" như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Công bố điểm chuẩn của các trường cho thấy mùa tuyển sinh năm nay điểm chuẩn trúng tuyển xét theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông khối ngành sư phạm đang dẫn đầu trong tất cả các ngành về điểm chuẩn. Cụ thể, có tới 4 ngành chạm mốc 30 điểm và hàng chục ngành khác ở nhiều trường có điểm chuẩn từ 28, 29 điểm trở lên.

Ngành sư phạm “lập đỉnh”

Theo đó, trong số 6 ngành học có điểm chuẩn 30 điểm của mùa tuyển sinh năm nay có hai ngành thuộc khối trường quân đội, đều áp dụng đối với thí sinh nữ, gồm ngành Y khoa của Học viện Quân y và Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự.

4 ngành còn lại đều thuộc nhóm sư phạm, gồm Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế). Với điểm chuẩn này, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt 30 điểm tuyệt đối mới có cơ hội trúng tuyển.

Hai ngành sư phạm còn lại của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) là Sư phạm Tiếng Nhật và Sư phạm Tiếng Hàn Quốc cũng có điểm chuẩn rất cao, lần lượt là 28,1 và 27,81 điểm.

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử-Địa lý của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng gần chạm ngưỡng 30 với 29,84 điểm, mức điểm cao kỷ lục của trường này. Trường Đại học Giáo dục còn có 5 ngành khác đạt mức điểm chuẩn từ 28 trở lên, gồm: Sư phạm Vật lý (28 điểm), Sư phạm Ngữ văn (28,45 điểm), Sư phạm Lịch sử (28,99 điểm) và Giáo dục Tiểu học (28,6 điểm).

Nhóm ngành sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có điểm chuẩn rất cao. Trong số 28 ngành có đến 9 ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên, 15 ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên (trung bình thí sinh phải đạt từ 9 điểm/môn nếu không có điểm ưu tiên). Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử với 29,06 điểm.

Điểm chuẩn ngành sư phạm của các đại học vùng, trường đại học địa phương, điểm chuẩn cũng lọt tốp dẫn đầu.

Tại Trường Đại học Đà Lạt, điểm chuẩn 9 ngành sư phạm dẫn đầu toàn trường với 8 ngành đạt từ 27 điểm trở lên, duy nhất một ngành có điểm chuẩn 26,5 điểm, trong khi nhiều ngành có điểm chuẩn chỉ 16-17 điểm, thấp hơn 10 điểm. Có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Toán học với 28,5 điểm, cao hơn 12,5 điểm so với ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quốc tế học với 16 điểm.

Với Đại học Thái Nguyên, điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cao nhất trong số 11 trường, khoa thành viên với 5 ngành trên 27 điểm. Dẫn đầu về điểm chuẩn của đại học vùng này Sư phạm Lịch sử với 27,94 điểm, thậm chí thí sinh còn phải đạt thêm tiêu chí phụ là điểm môn Lịch sử phải trên 9,25 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn 27,92 điểm; Sư phạm Địa lý 27,8 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,78 điểm; Giáo dục công dân 27,1 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đều thuộc nhóm sư phạm và ở mức trên 27 điểm: Ngành Sư phạm Lịch sử 27,38 điểm, Sư phạm Ngữ văn 27,35 điểm, Sư phạm Toán học 27,34 điểm.

Tại Đại học Đà Nẵng, ngành có điểm chuẩn cao nhất trong 9 trường, viện trực thuộc là Sư phạm Ngữ văn với 28,84 điểm, tiếp đó là Sư phạm Lịch sử với 28,76 điểm.

Tại Đại học Huế, điểm chuẩn ngành sư phạm cũng là một “mảng màu” khác biệt khi đa số các ngành của các trường thành viên đều có điểm chuẩn dưới 20, thậm chí chỉ 15 điểm, thì tất cả các ngành của Đại học Sư phạm đều từ 20 điểm trở lên (duy nhất ngành Hệ thống thông tin có điểm chuẩn 17,5 điểm). Trường Đại học Sư phạm có 7 ngành đạt điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn với 28,9 điểm. Trường Đại học Ngoại ngữ của Đại học Huế có hai ngành sư phạm cán “mốc” 30 điểm trong khi có 5 ngành học khác điểm chuẩn “khiêm tốn,” thấp hơn một nửa với 15 điểm.

Sức hút ngày càng tăng

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, nguyên nhân điểm ngành sư phạm tăng do “cú hích” từ các chính sách ưu tiên dành cho đào tạo sư phạm của Đảng và Nhà nước. Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm không chỉ được miễn học phí mà còn được cấp bù sinh hoạt phí với mức 3,63 triệu/tháng.

Mới đây, Luật Nhà giáo được thông qua với nhiều chế độ, chính sách ưu đãi cho nhà giáo như lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp kèm các chính sách phụ cấp. Luật Nhà giáo cũng nâng cao vị thế của nhà giáo cùng các chính sách bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo.

Các chính sách này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh dành cho ngành sư phạm. Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) được giao 2.300 chỉ tiêu nhưng có đến hơn 22.000 nguyện vọng đăng ký, tỷ lệ “chọi” gần 1/10. Điều này giúp cho các trường sư phạm có thể chọn được các học sinh giỏi, xuất sắc để đào tạo thế hệ giáo viên tương lai.

“Chất lượng của một sinh viên điểm đầu vào 19-20 điểm khác hoàn toàn so với một sinh viên 26-27 điểm. Vì vậy, chất lượng sinh viên sư phạm hiện nay tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi cho rằng các chính sách ưu tiên trong đào tạo sư phạm và các chế độ đãi ngộ xứng đáng cho nhà giáo là một hướng đi đúng, mang tính chiến lược và tầm nhìn xa của Đảng và Nhà nước để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai,” Phó giáo sư Nguyễn Thành Nhân chia sẻ.

Cũng theo Phó giáo sư Nguyễn Thành Nhân, một nguyên nhân khác tác động đến điểm chuẩn ngành sư phạm là chỉ tiêu. Trong khi các ngành khác, nhà trường xác định chỉ tiêu theo năng lực đào tạo thì chỉ tiêu ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao theo nhu cầu đào tạo giáo viên của các địa phương. Vì vậy, số nguyện vọng xét tuyển lớn nhưng chỉ tiêu hạn chế. Chẳng hạn, ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm nay chỉ được giao 60 chỉ tiêu, đẩy điểm chuẩn lên cao.

Đây cũng là chia sẻ của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo ông Thanh, việc thực hiện hỗ trợ cấp sinh hoạt phí và tiền học phí cho sinh viên sư phạm, lương giáo viên tăng đã tạo sự quan tâm rất lớn từ phía học sinh, phụ huynh. Với các chính sách này, thí sinh, phụ huynh không chỉ yên tâm về tài chính trong quá trình học đại học mà còn lạc quan về công việc và thu nhập sau này.

Nhưng cũng do được cấp ngân sách nên chỉ tiêu ngành sư phạm bị khống chế theo đặt hàng của các tỉnh, thành phố và chỉ bằng khoảng 70% chỉ tiêu so với những năm trước khi có Nghị định 116. Số thí sinh đăng ký lớn nhưng chỉ tiêu thấp dẫn đến tỷ số cạnh tranh rất cao. Đơn cử như Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều ngành tỷ số cạnh tranh là 1 chọi 100, thậm chí 1 chọi 200.

Bên cạnh đó, với chỉ tiêu hạn chế, các chính sách cộng điểm ưu tiên như ưu tiên đối tượng, điểm thưởng cho các em có giải thi học sinh giỏi, điểm IELTS cao… cũng góp phần đẩy điểm chuẩn lên cao dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sử dụng nguyên tắc giảm trừ để khống chế điểm cộng không được đẩy điểm chuẩn vượt quá 30 điểm.