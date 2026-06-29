DANAFF IV trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho Bill Mechanic

(Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch, nhà phê bình điện ảnh và các thành viên Ban Giám khảo trong, ngoài nước.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và có ý nghĩa sâu sắc nhất của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho nhà sản xuất phim Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và NSND Như Quỳnh thay mặt Ban tổ chức trao giải, tôn vinh những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới.

Ông Bill Mechanic được ghi nhận là người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood, với tầm nhìn chiến lược đã góp phần định hình diện mạo điện ảnh đương đại. Việc trao giải ngay tại lễ khai mạc không chỉ khẳng định định hướng “tôn vinh di sản điện ảnh” của DANAFF IV mà còn thể hiện tinh thần kết nối toàn cầu, đưa kinh nghiệm và thành tựu điện ảnh quốc tế đến gần hơn với các nhà làm phim và công chúng Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ niềm vinh dự được chào đón các đại biểu đến với lễ khai mạc DANAFF IV-2026. Bà cho biết, Đà Nẵng từ lâu được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn, song thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực. Trong hệ sinh thái ấy, điện ảnh giữ vai trò đặc biệt: vừa là nghệ thuật kết nối văn hóa, vừa là động lực nâng cao sức hấp dẫn, cạnh tranh và vị thế của thành phố.

“Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Đến với lần tổ chức thứ tư, DANAFF tiếp tục mang trong mình khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế – nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu, phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi tin tưởng, thông qua DANAFF IV, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh; đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc Liên hoan phim DANAFF IV, khẳng định điện ảnh châu Á đang ngày càng giữ vị trí quan trọng trên bản đồ điện ảnh thế giới. Những câu chuyện được kể từ châu Á không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt mà còn chạm tới những giá trị phổ quát của con người. Ban tổ chức kỳ vọng DANAFF sẽ tiếp tục là nơi các tiếng nói sáng tạo gặp gỡ, lan tỏa và kết nối với công chúng quốc tế.

So với ba mùa trước, DANAFF IV có bước phát triển đột phá và dần định hình bản sắc riêng. Liên hoan được xây dựng trên bốn trụ cột xuyên suốt, thể hiện định hướng tôn vinh các giá trị điện ảnh, nuôi dưỡng tài năng mới và thúc đẩy sự kết nối của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới, gồm vinh danh những tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của châu Á và Việt Nam, tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ trong khu vực, đồng thời kết nối và mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), thành phố Đà Nẵng và cộng đồng nghệ sĩ, nhà làm phim đã xây dựng DANAFF thành không gian kết nối sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, chỉ trong thời gian ngắn, Liên hoan đã từng bước khẳng định uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bà nhấn mạnh đây là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước: coi văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững. Trong đó, điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp văn hóa giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực mới cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn và DANAFF tiếp tục vươn tầm, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các bộ, ngành liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập.

Thứ hai, tiếp tục nâng tầm Liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, có uy tín và thương hiệu trong khu vực; đồng thời là nơi hội tụ thân thiện nhất của các nhà làm phim và sự kiện điện ảnh quốc tế.

Thứ ba, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam, đủ sức chinh phục công chúng trong nước và quốc tế; đồng thời xây dựng cộng đồng khán giả văn minh, yêu điện ảnh, có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền, đồng hành với sự phát triển bền vững của nền điện ảnh Việt Nam.

Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa – Phó Thủ tướng khẳng định.

Trong khuôn khổ DANAFF IV-2026 diễn ra từ 28/6 đến 4/7, có 13 phim châu Á và 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình Phim Việt Nam hôm nay. Ba hội thảo quốc tế sẽ tập trung vào điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh; cùng các mô hình phát triển công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ.

Toàn bộ vé xem phim được phát miễn phí qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Liên hoan còn tổ chức các suất chiếu ngoài trời tại nhiều địa điểm công cộng, mở gian hàng tại Công viên APEC và chương trình tham quan các điểm đến của Đà Nẵng dành cho đại biểu quốc tế.

Với quy mô mở rộng và hàng loạt hoạt động chuyên môn mới, DANAFF IV không chỉ là ngày hội của những người yêu điện ảnh mà còn khẳng định nỗ lực đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn điện ảnh mới của khu vực, lan tỏa giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.