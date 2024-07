Đảng Dân chủ Mỹ ngày càng chia rẽ

Cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho thấy, lập luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông là ứng cử viên tốt nhất để đánh bại đối thủ Donald Trump có thể đang sụp đổ, khi có bằng chứng cho thấy ông đã không hoàn thành được hai nhiệm vụ cơ bản trong chiến dịch tranh cử: củng cố sự ủng hộ từ đảng Dân chủ và tạo ra sự tương phản có lợi trước đối thủ.

Có thể nói, thống nhất đảng là nhiệm vụ số 1 đối với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, nhưng ông Biden đang mất dần sự ủng hộ của đảng Dân chủ trong cuộc thăm dò mới nhất, được tiến hành sau cuộc tranh luận của ông với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kết quả cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Biden trong đảng Dân chủ hiện là 86%, thấp hơn tỷ lệ 93% trong cuộc thăm dò tương tự vào tháng 2 năm nay và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 93% số thành viên trong đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ ủng hộ ông Trump.

Đó là một trong những lý do khiến khoảng cách dẫn trước của ông Trump tăng lên 6 điểm phần trăm so với đương kim Tổng thống Biden trong cuộc khảo sát mới của Wall Street Journal, với tỷ lệ 48% so với 42%, tăng so với mức dẫn trước 2 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trước đó vào tháng 2 năm nay.

Đồng thời, cuộc thăm dò mới của tờ Wall Street cho thấy cho đến nay Tổng thống Biden vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà hầu hết các nhà phân tích cho là rất quan trọng: Thuyết phục cử tri rằng cuộc bầu cử này không phải là cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của ông mà là sự lựa chọn xem ông Trump có phải là mối nguy hiểm đối với nền dân chủ và nền kinh tế Mỹ hay không.

Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều nghị sĩ trong đảng Dân chủ hối thúc ông Biden rời khỏi cuộc đua. Nghị sĩ bang Texas Lloyd Doggett, thành viên Dân chủ đầu tiên tại Quốc hội Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua năm 2024 vào đầu tuần này, nói với kênh CNN hôm 5/7 rằng "nhu cầu (ông Biden) rút khỏi cuộc đua cấp bách hơn vào thời điểm này so với khi tôi lần đầu kêu gọi điều đó".

Các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Mike Quigley của bang Illinois và Seth Moulton của bang Massachusetts cũng kêu gọi ông Biden rút lui vào đầu ngày 5/7. Trong khi đó, Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey hối thúc Tổng thống Biden "cẩn thận" đánh giá liệu ông có còn là hy vọng tốt nhất của đảng Dân chủ để đánh bại ông Trump hay không.

Theo tờ Washington Post, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner của bang Virginia đang nỗ lực tập hợp một nhóm các thượng nghị sĩ Dân chủ khác để yêu cầu ông Biden rút khỏi cuộc đua bầu cử.

Tuy nhiên, một số thành viên Dân chủ khác đã bảo vệ Tổng thống Biden trước những chỉ trích sau màn tranh luận kém cỏi trước ông Trump hồi tuần trước. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman của bang Pennsylvania tin rằng Tổng thống Biden là "người phù hợp" trong cuộc đua này, nhấn mạnh rằng đảng Dân chủ cần phải “mạnh mẽ hơn” và ủng hộ ông Biden.

Một số thống đốc của đảng Dân chủ đã khẳng định cam kết chung là sẽ làm mọi thứ để đảm bảo ông Biden và Phó Tổng thống Harris có thể đánh bại đối thủ Donald Trump vào tháng 11 năm nay.

Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn dài 22 phút với kênh ABC News ngày 5/7, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông sẽ chỉ từ chức nếu được "Chúa" chỉ thị. Trước đó, Tổng thống Biden đã nói với các phóng viên rằng ông đã từng đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trước đây và đã "làm được nhiều việc hơn bất kỳ tổng thống nào", vì vậy, ông " hoàn toàn loại trừ" việc rút khỏi cuộc đua tranh cử năm 2024.