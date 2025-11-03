Đánh thức di sản rối nước Việt cùng “Ngọc Thuỷ Đình”

(Ngày Nay) - Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần trở nên xa lạ với thế hệ trẻ, múa rối nước cũng không tránh khỏi nguy cơ bị lãng quên. Vì vậy. dự án Ngọc Thủy Đình ra đời với sứ mệnh vừa gìn giữ, vừa lan toả rối nước thông qua công nghệ thực tế ảo và hệ thống truyền thông đa nền tảng.

Dự án “Ngọc Thuỷ Đình” được khởi xướng bởi nhóm sinh viên chuyên ngành Báo in, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với sự Cố vấn nội dung từ Nhà hát Múa rối Thăng Long. Đây không chỉ là một sản phẩm truyền thông thuần túy, mà còn là sự kết hợp giữa nghiên cứu văn hóa, sáng tạo nội dung và ứng dụng công nghệ thực tế ảo, mang đến cho công chúng, đặc biệt là những bạn trẻ, trải nghiệm trực quan và sống động về nghệ thuật rối nước.

Dự án "Ngọc Thủy Đình” lấy cảm hứng từ sân khấu rối nước Việt Nam. Với thông điệp “Giữ hồn rối Việt, khơi tân sắc nước”, dự án lựa chọn cách kể chuyện mới mẻ, dung hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, góp phần lan tỏa sức sống của di sản ngàn năm đến gần hơn với công chúng.Để lan tỏa giá trị nghệ thuật rối nước sâu rộng, “Ngọc Thủy Đình” xây dựng kế hoạch truyền thông kết hợp giữa báo chí, nền tảng số và trải nghiệm tương tác với các hoạt động chính được triển khai là chuỗi video truyền thông đa nền tảng và triển lãm tương tác ứng dụng công nghệ thực tế ảo (AR).

Ở chuỗi video, công chúng sẽ được chứng kiến những câu chuyện phía sau sân khấu thủy đình, đồng thời tạo bất ngờ với sự xuất hiện của nhân vật đến từ kênh YouTube Vui Vẻ cùng các nghệ sĩ múa rối nước. Thông qua cách kể chuyện mới mẻ, dự án sẽ mang đến góc nhìn trẻ trung, giúp khán giả hiểu rõ hơn về nghệ thuật múa rối nước.

Song hành cùng với đó, triển lãm tương tác công nghệ thực tế ảo (AR) cũng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vô cùng độc đáo và mới mẻ. Chỉ với một thao tác quét mã QR, các con rối sẽ “bước ra” sống động ngay trên màn hình điện thoại. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu hiện vật, tư liệu và câu chuyện đằng sau từng tích trò, mang đến trải nghiệm trực quan và giúp khán giả kết nối sâu hơn với di sản.

“Không chỉ là dự án truyền thông đơn thuần, “Ngọc Thủy Đình” còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn sự sáng tạo, tâm huyết của các nghệ nhân rối nước, những người đã thổi hồn Việt vào từng con rối, từng câu chuyện dân gian. Chúng tôi hy vọng thông qua dự án, khán giả sẽ cảm nhận được vẻ đẹp, sự khéo léo và tài hoa của người Việt xưa”, chị Nguyễn Minh Trang, Trưởng Ban Tổ chức dự án bày tỏ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, dự án “Ngọc Thủy Đình” hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho nghệ thuật múa rối nước, trở thành cầu nối giữa các thế hệ và lan tỏa niềm tự hào dân tộc, góp phần giúp di sản ngàn năm tuổi sống động trong nhịp sống hiện đại