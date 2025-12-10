Cùng nghệ nhân tò he Đặng Văn Tiên đắm chìm trong không gian văn hóa tuổi thơ

(Ngày Nay) - Chiều ngày 6/12, trong khuôn khổ sự kiện Tò Mò Tò He, sự xuất hiện của nghệ nhân Đặng Văn Tiên đã thu hút đông đảo bạn trẻ tới tham dự Workshop. Sự góp mặt của nghệ nhân Đặng Văn Tiên không chỉ thu hút đông đảo bạn trẻ mà còn thổi vào workshop một làn gió hoài niệm – nơi những sắc màu tò he, mùi bột nếp và tiếng trò chuyện rộn ràng gợi nhớ về tuổi thơ bình dị.

Ngay từ những phút đầu, các bạn trẻ đã háo hức quây quần xung quanh người nghệ nhân để chờ đón những chia sẻ và màn trình diễn nặn tò he mà họ chỉ từng thấy trong ký ức hoặc qua sách vở.

Với hơn 30 năm gắn bó cùng nghề, nghệ nhân Đặng Văn Tiên không chỉ mang đến những tác phẩm độc đáo mà còn truyền tải câu chuyện về hành trình giữ gìn một nét văn hóa truyền thống đang dần bị lãng quên. Trong buổi chia sẻ, ông kể lại những kỷ niệm gắn với nghề và khó khăn của người làm tò he trong thời hiện đại – khi thị hiếu thay đổi, chất liệu mới tràn vào và sự kiên trì trở thành yếu tố quyết định để giữ nghề.

Điểm nhấn của workshop là khoảnh khắc nghệ nhân Tiên trực tiếp hướng dẫn người trẻ nặn những con tò he đầu tiên. Từ những động tác tưởng chừng giản đơn như vê bột, xoắn màu đến tạo dáng nhân vật, mỗi bước làm đều được ông thực hiện tỉ mỉ. Nhiều bạn trẻ thích thú khi tự tay hoàn thành sản phẩm của mình và bày tỏ sự bất ngờ trước sự tinh tế của nghệ thuật dân gian này.

Nghệ nhân Đặng Văn Tiên chia sẻ: “Làng nghề của chúng tôi đã (pv - Làng nghề Tò he Xuân La, Hà Nội) có từ 300 năm về trước. Hôm nay, thật hạnh phúc khi các bạn trẻ đã tái hiện lại một không gian văn hóa giữa lòng Thủ đô như vậy.”

Sự kiện không chỉ là nơi giao lưu giữa nghệ nhân và người trẻ mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng sinh viên. Những câu chuyện, kỹ thuật và cảm hứng mà nghệ nhân Đặng Văn Tiên mang đến đã giúp người tham dự hiểu rõ hơn về tò he – một biểu tượng của ký ức Việt, của sự khéo léo, sáng tạo và lòng trân trọng di sản.

Bạn Nguyễn Đoàn Anh Thư (sinh viên) bày tỏ: “Mình biết đến workshop qua trang fanpage và thấy rất thú vị khi được trực tiếp nghệ nhân hướng dẫn nặn thành những chiếc tò he nhỏ xinh như này”.

Workshop kết thúc trong những nụ cười, những tác phẩm nhỏ xinh và sự lưu luyến của nhiều bạn trẻ. Tò Mò Tò He vì thế không chỉ là hoạt động trải nghiệm, mà còn là hành trình đưa tuổi thơ trở lại, thông qua đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân đã dành cả đời gìn giữ nét đẹp truyền thống.