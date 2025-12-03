Khám phá nghệ thuật rối nước truyền thống qua công nghệ AR tại triển lãm “THE ARt of WATER”

(Ngày Nay) - Triển lãm “THE ARt of WATER” sẽ diễn ra vào ngày 13-14/12/2025 tại Trung tâm Điều phối các Hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội). Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn mới, giàu cảm hứng về nghệ thuật rối nước, một di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông “Ngọc Thủy Đình” do nhóm sinh viên chuyên ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Với mong muốn giúp di sản trở nên gần gũi hơn với giới trẻ, nhóm đã lựa chọn công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) làm cầu nối để truyền tải giá trị văn hóa theo một cách hiện đại và sinh động.

Nguyễn Minh Trang, Trưởng Ban Tổ chức của Dự án cho biết việc ứng dụng AR mang đến trải nghiệm khác biệt so với hình thức trình chiếu hay mô phỏng thông thường. Người xem có thể “bước vào” không gian sân khấu rối nước thông qua môi trường số hoá để quan sát trực tiếp các hình ảnh, hiện vật và hiểu được các câu chuyện về văn hóa - lịch sử của loại hình nghệ thuật này.

Tại triển lãm “THE ARt of WATER”, những tinh hoa của rối nước Việt Nam được tái hiện bằng hình ảnh trực quan, kết hợp giữa âm thanh của mặt nước, tiếng trống hội và tiếng cười rộn ràng phía sau sân đình. Điểm đặc biệt của triển lãm là khả năng cá nhân hóa trải nghiệm. Mỗi người dùng có thể tự khám phá theo nhịp độ của mình, tự chọn góc nhìn, cách tiếp cận, thậm chí tự tạo ra các khoảnh khắc chia sẻ lên mạng xã hội. “Người tham gia có thể tự tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị độc đáo, những nét tinh hoa văn hoá dân gian được ẩn trong không gian AR”, Trang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày hiện vật về rối nước đến từ Nhà hát Múa rối Thăng Long. Những mô hình được sắp xếp theo từng tuyến tham quan, giúp người xem nắm bắt được kỹ thuật chế tác, đời sống của các nghệ nhân và quá trình bảo tồn di sản qua nhiều thế hệ. Đây là nơi khán giả không chỉ thưởng lãm nghệ thuật mà còn hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và tâm huyết của những người gìn giữ truyền thống.

Ngoài ra, Ban Tổ chức phối hợp cùng Vụn Art triển khai workshop làm rối nước từ vải vụn, tạo không gian để khách tham quan tự tay sáng tạo nên những con rối nước độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hoá Việt. Cùng với đó, gian hàng tranh gỗ 3D của Sắc Việt cũng được giới thiệu tại triển lãm, trở thành điểm nhấn đáng chú ý, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá nghệ thuật rối nước truyền thống.

Ban Tổ chức hy vọng rằng, sau khi trải nghiệm, công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ cảm nhận di sản theo cách mới mẻ và gần gũi hơn. Từ đó, khơi gợi sự tò mò, thích thú với các loại hình di sản văn hoá của dân tộc, để họ thêm yêu, thêm hiểu, góp phần lan tỏa và gìn giữ những giá trị văn hoá nghệ thuật dân gian trong bối cảnh hiện đại.

Triển lãm sẽ tổ chức vào hai ngày 13 và 14/12/2025 tại Trung tâm Điều phối các Hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội); hứa hẹn đem đến cho công chúng một trải nghiệm rối nước bằng góc nhìn độc đáo về nghệ thuật rối nước truyền thống.