Đất nước thiên hùng ca – Siêu show quy mô “thổi hồn” 4.000 năm lịch sử

(Ngày Nay) - Ngày 3/7, suất diễn sớm của chương trình nghệ thuật quy mô lớn “Đất nước thiên hùng ca” đã diễn ra tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên). Với mô hình sân khấu nhập vai, chương trình tái hiện hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, đưa khán giả bước vào không gian lịch sử bằng trải nghiệm đa giác quan.

Trong thời lượng 75 phút, "Đất nước thiên hùng ca" được cấu trúc thành sáu chương diễn, lần lượt tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Khán giả bắt đầu hành trình với Long Tiên kỳ duyên, tái hiện huyền sử Lạc Long Quân, Âu Cơ, cuộc chiến trị thủy, sự ra đời của bọc trăm trứng và cuộc chia con lên rừng, xuống biển. Tiếp nối là Hùng Vương dựng nước, đưa người xem trở về buổi đầu hình thành nền văn minh lúa nước với hình ảnh tiếng trống đồng, lao động sản xuất, nghề dệt, đánh bắt thủy sản và các lễ hội của cư dân Văn Lang.

Ở chương Giang sơn vững bền, tinh thần giữ nước được khắc họa qua những dấu mốc như thành Cổ Loa, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền và cao trào là chiến thắng Bạch Đằng, nơi Hưng Đạo Vương cùng quân dân nhà Trần sử dụng trận địa cọc ngầm kết hợp hỏa công đánh bại quân Nguyên. Tiếp đó, Vương triều hưng thịnh tái hiện thời kỳ phát triển của nhà Trần với hình ảnh kinh thành Thăng Long, chùa Phổ Minh và sự kiện vua Trần Nhân Tông rời ngai vàng lên Yên Tử tu hành, trở thành Phật Hoàng.

Hai chương cuối đưa mạch diễn tiến gần hơn với lịch sử cận, hiện đại. Sao Vàng dẫn lối kể câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình giành độc lập của dân tộc. Khép lại, Quê hương hạnh phúc tái hiện không gian văn hóa ba miền, kết nối quá khứ và hiện tại qua hình ảnh người cựu chiến binh cùng lá cờ Tổ quốc, gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước.

Bên cạnh nội dung lịch sử, chương trình tạo dấu ấn bằng nhiều đại cảnh sân khấu như dòng thác thóc đổ xuống giữa khán phòng trong chương văn minh lúa nước, chiến thuyền lao ra giữa khói lửa ở trận Bạch Đằng hay hình ảnh lá cờ Tổ quốc phủ kín không gian ở phần kết. Khán đài được thiết kế bao quanh hai cánh sân khấu nhằm tăng tính tương tác, mang đến trải nghiệm sân khấu nhập vai cho người xem.

Hơn 100 nghệ sĩ tham gia biểu diễn với sự kết hợp giữa múa, xiếc và các hiệu ứng sân khấu hiện đại. Theo đơn vị sản xuất, ê kíp đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để chắt lọc những biểu tượng tiêu biểu của lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Trao đổi với Ngày Nay, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Khối Kinh doanh Vinpearl, cho biết chương trình được xây dựng như một vở diễn sử thi quy mô lớn. Theo ông, nhiều đạo diễn, chuyên gia nghệ thuật và khách mời tham dự suất diễn sớm đánh giá cao quy mô đầu tư cũng như việc ứng dụng các công nghệ trình diễn hiện đại. Đạo diễn Hoàng Công Cường, sau quá trình khảo sát nhiều chương trình tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, cũng chia sẻ quan điểm tương tự.

Đại diện Vinpearl cho biết thông điệp xuyên suốt của chương trình là tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc thông qua nghệ thuật trình diễn. Đơn vị kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm giúp du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế, tiếp cận văn hóa Việt Nam bằng hình thức hiện đại nhưng vẫn giữ được chiều sâu truyền thống.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, khác với nhiều chương trình biểu diễn theo mùa, "Đất nước thiên hùng ca" được định hướng trở thành show diễn cố định tại Vinpearl Theatre. Chương trình dự kiến biểu diễn ba suất mỗi tuần, đồng thời có thể bổ sung các suất diễn theo nhu cầu của đoàn khách và đối tác, góp phần hoàn thiện chuỗi trải nghiệm du lịch tại Ocean City.

Đại diện Vinpearl cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa được đông đảo du khách trong và ngoài nước đón nhận, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và du lịch Việt Nam thông qua hệ thống doanh nghiệp lữ hành, các đối tác truyền thông và nền tảng số.

Sau suất diễn, ông Lê Quốc Vinh cho biết ông bị cuốn hút bởi nhịp điệu của chương trình, đặc biệt là đại cảnh trận Bạch Đằng và hình ảnh những hạt lúa rơi trên sân khấu. Trong khi đó, nhà báo Diễm Quỳnh đánh giá đây là một công trình mà nhiều người làm sân khấu mong muốn thực hiện và cho biết sẽ giới thiệu chương trình tới bạn bè quốc tế khi có dịp đến Việt Nam.

Theo nhà báo Diễm Quỳnh, để lịch sử và văn hóa đến gần hơn với giới trẻ, những hình ảnh có sức lan tỏa trên mạng xã hội sẽ phát huy hiệu quả hơn các hình thức giới thiệu truyền thống. Các đại cảnh như trận Bạch Đằng, hiệu ứng nước, lửa hay những phân đoạn tái hiện sự hy sinh của các anh hùng dân tộc có thể tạo sức hút, khơi dậy sự tò mò và thôi thúc khán giả trẻ đến thưởng thức trực tiếp.

Với quy mô đầu tư lớn cùng sự kết hợp giữa công nghệ trình diễn và chất liệu lịch sử, văn hóa, chương trình hướng tới trở thành một sản phẩm biểu diễn mang dấu ấn riêng, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

"Đất nước thiên hùng ca" sẽ chính thức công diễn từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên), nhà hát tiêu chuẩn quốc tế có sức chứa gần 1.500 khán giả. Từ ngày 10 đến 19/7/2026, chương trình giảm 30% giá vé ở tất cả các hạng. Đến hết ngày 30/9/2026, học sinh, sinh viên, hội viên Hội Cựu chiến binh và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được hưởng mức ưu đãi giảm 50%.