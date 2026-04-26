Romania sơ tán hơn 200 người do UAV của nước ngoài rơi ở khu vực đông dân cư

Ảnh minh họa
Ngày 25/4, nhà chức trách Romania đã sơ tán hơn 200 người khỏi khu vực có thiết bị bay không người lái (UAV) của nước ngoài bị rơi.

Thông báo của lực lượng dịch vụ khẩn cấp cho biết: "Một UAV đã rơi xuống khu vực đông dân cư, có khả năng mang theo chất nổ.”

Hiện không có thương vong nào được báo cáo, nhưng một cột điện và một nhà kho đã bị hư hại. Cơ quan chức năng đã cắt nguồn cung cấp khí đốt như một biện pháp phòng ngừa.

Sau vụ việc trên, Bộ Quốc phòng Anh đã điều động khẩn cấp 2 máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đóng tại Borcea (Romania).

Romania - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã nhiều lần chứng kiến không phận bị xâm phạm và mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Romania Nicusor Dan, đây là lần đầu tiên nước này ghi nhận thiệt hại thực sự về tài sản.

Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong các cuộc tấn công quy mô lớn tại Ukraine trong đêm 24/4. Giới chức Ukraine cho biết cuộc tấn công kéo dài hơn 10 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã "thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn" vào các mục tiêu công nghiệp và quốc phòng của Ukraine.

Khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất
(Ngày Nay) - Sáng 24/4, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Báo Tiền Phong khai mạc triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, mở ra hành trình cảm xúc đặc biệt tái hiện khát vọng độc lập và sức sống mãnh liệt của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ.
