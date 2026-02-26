Đếm ngược hạ tầng về đích, cư dân Vinhomes Grand Park đi đâu cũng tiện trăm bề

(Ngày Nay) - Dự kiến, tháng 4/2026, Vành đai 3 thông xe toàn tuyến. Bước sang tháng 6, sân bay Long Thành đưa vào vận hành giai đoạn 1. Cùng với Metro số 1 đã đi vào khai thác ổn định, bản đồ di chuyển của cư dân Vinhomes Grand Park được vẽ lại: mọi khoảng cách rút ngắn tối đa, khẳng định vị thế tâm điểm của đại đô thị tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM: đi đâu cũng tiện, về đâu cũng gần.

Sự cộng hưởng của ba trụ cột hạ tầng chiến lược

Cuối năm 2025, loạt dự án hạ tầng trọng điểm ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý, tác động trực tiếp đến nhịp di chuyển và cấu trúc phát triển của khu Đông.

Với sân bay Long Thành, ngày 15/12/2025, công trình đã đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787. Đây là bước quan trọng khi các hạng mục khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành. Hiện nhà ga hành khách và hệ thống đường dẫn tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Ở hướng liên vùng, ngày 19/12/2025, đoạn cầu cạn 14,7km của Vành đai 3 TP.HCM đã thông xe kỹ thuật. Đây là một phần của tuyến Vành đai 3 dài hơn 47km qua địa bàn TP.HCM, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đi qua khu vực Long Bình, Long Phước, Long Trường (TP. Thủ Đức cũ), kết thúc tại nút giao Tân Vạn. Tiến độ toàn dự án qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh hiện đạt trên 70%; riêng hạng mục cầu cạn qua Long Bình – Long Phước đã hoàn thành hơn 87%, trong đó có hơn 3km đi xuyên qua đại đô thị Vinhomes Grand Park. Khi tuyến vành đai hoàn thiện đồng bộ dự kiến vào tháng 4/2026, khu Đông sẽ có thêm trục chia tải hiệu quả, giúp giảm áp lực cho các tuyến nội đô và rút ngắn thời gian ra - vào thành phố.

Trong nội đô, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau thời gian đi vào khai thác thương mại đã vận hành ổn định, không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn trở thành phương tiện di chuyển công cộng hiện đại được đông đảo người dân lựa chọn.

Sự đồng nhịp của Metro số 1, Vành đai 3 và sân bay Long Thành đang mở ra một mạng lưới giao thông ngày càng hoàn chỉnh cho cư dân Vinhomes Grand Park, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng mức chủ động cho mọi hành trình hằng ngày của cư dân.

Đặc quyền “đi đâu cũng tiện”

Tọa lạc tại tâm điểm cửa ngõ phía Đông TP.HCM và được bao bọc bởi mạng lưới hạ tầng chiến lược, Vinhomes Grand Park khẳng định vị thế đa kết nối qua ba nhóm hành trình chính: ra trục liên vùng, vào trung tâm thành phố và đến sân bay.

Cụ thể, chỉ khoảng 5–10 phút, cư dân có thể tiếp cận nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây qua trục Vành đai 3, từ đó dẫn đến các tỉnh thành lân cận và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những chuyến du lịch cuối tuần, về thăm quê hay đi công tác trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết khi không còn phải đối mặt với nỗi lo tắc nghẽn tại các cửa ngõ thành phố.

Việc di chuyển đến nhà ga Metro số 1 cũng rất thuận tiện, rút ngắn khoảng cách vào trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 15 - 30 phút. Nhờ vậy, cư dân Vinhomes Grand Park có thể lựa chọn an cư giữa không gian xanh rộng thoáng của đại đô thị sinh thái, đồng thời vẫn thuận tiện làm việc, gặp gỡ đối tác và tận hưởng nhịp sống sôi động tại trung tâm kinh tế – tài chính.

Đáng chú ý, Vinhomes Grand Park nằm giữa hai đầu mối hàng không quốc tế quy mô lớn nhất Việt Nam là sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, với thời gian di chuyển ước tính khoảng 30–45 phút. Với nhóm cư dân thường xuyên công tác hoặc có nhu cầu di chuyển quốc tế, khoảng cách này giúp việc sắp xếp lịch trình thuận lợi hơn, hạn chế bị động về thời gian. Ở góc độ phát triển đô thị, vị trí kề cận hai sân bay được xem như một “hạ tầng mở”, giúp rút ngắn khoảng cách tới các trung tâm kinh tế, gia tăng hiệu suất giao thương – dịch vụ, nâng sức hút với cộng đồng chuyên gia quốc tế; đồng thời góp phần củng cố vai trò của khu Đông trong tiến trình hội nhập và tạo nền tảng cho giá trị an cư bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng phát triển không gian đô thị theo hướng đa cực, khu Đông trỗi dậy mạnh mẽ nhờ sự dồn lực của hạ tầng. Vinhomes Grand Park, với vai trò là đại đô thị có quy mô lớn và quy hoạch bài bản bậc nhất khu vực, hưởng lợi trực tiếp từ tiến trình này. Cư dân tại đây thụ hưởng trọn vẹn chất sống nghỉ dưỡng giữa miền xanh 271ha nhưng vẫn bắt nhịp với dòng chảy kinh tế và hội nhập quốc tế. Chính sự đồng bộ của hạ tầng giao thông cùng hệ tiện ích tích hợp nội khu đã kiến tạo nên giá trị sống khác biệt, đồng thời là bệ phóng cho tiềm năng tăng trưởng bền vững của bất động sản tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM.