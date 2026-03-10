AMDI Group củng cố nền tảng tài chính cho các dự án chiến lược

(Ngày Nay) -AMDI Group vừa chính thức ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hồng Hà và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Thanh Xuân, mở rộng hệ sinh thái tài chính phục vụ các dự án phát triển đô thị và nghỉ dưỡng của doanh nghiệp.

Tại lễ ký kết với BIDV – Chi nhánh Hồng Hà, ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT AMDI Group cho biết doanh nghiệp luôn kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển các dự án được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ và hướng tới giá trị bền vững.

Theo ông Đức, sự hợp tác với BIDV sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho khách hàng, qua đó giúp quá trình an cư và đầu tư trở nên thuận lợi và an toàn hơn.

Đại diện BIDV – Chi nhánh Hồng Hà, ông Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Chi nhánh đánh giá cao định hướng phát triển của AMDI Group và cho biết ngân hàng sẽ triển khai các chương trình tín dụng cùng chính sách hỗ trợ linh hoạt nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.

Ông Bình cho biết BIDV Chi nhánh Hồng Hà sẽ tiếp tục phối hợp cùng AMDI Group trong các dự án phát triển đô thị, nhà ở xã hội và khu đô thị mới, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tại lễ ký kết với MB – Chi nhánh Thanh Xuân, ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Tổng Giám đốc AMDI Group cho biết sự đồng hành của MB là kết quả của quá trình chuẩn hóa pháp lý, minh bạch tài chính và chiến lược phát triển bài bản của doanh nghiệp.

Theo ông Tú, sự hợp tác này sẽ góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thêm các giải pháp tài chính dành cho khách hàng.

Đại diện MB Bank – Chi nhánh Thanh Xuân, bà Vũ Thị Ngọc Hà – Giám đốc Chi nhánh cho biết MB cam kết bố trí nguồn vốn và các giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình triển khai dự án, đồng thời xây dựng các chương trình tín dụng linh hoạt để khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và hiệu quả.

Làng Thụy Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden trở thành dự án trọng điểm

Trong danh mục dự án hiện nay của AMDI Group, Làng Thụy Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden tại Thanh Thủy (Phú Thọ) được xác định là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Dự án có quy mô hơn 15 ha, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình thị trấn ven hồ phong cách Thụy Sỹ, kết hợp không gian sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Với lợi thế nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Thanh Thủy cùng định hướng phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe, Swiss Eden được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của xu hướng bất động sản “wellness” và nghỉ dưỡng ven đô.

Sự tham gia đồng hành của các ngân hàng lớn ngay từ giai đoạn phát triển được xem là yếu tố quan trọng giúp dự án tăng cường nền tảng tài chính, đảm bảo tiến độ triển khai và củng cố niềm tin của thị trường.

Hoàn thiện hệ sinh thái tài chính cho chiến lược phát triển dài hạn

Theo đại diện AMDI Group, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng và đối tác tài chính nhằm đa dạng hóa nguồn lực vốn, đồng thời mang đến thêm nhiều giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng.

Song song với việc tăng cường nguồn lực tài chính, AMDI Group cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác chiến lược nhằm hoàn thiện sản phẩm một cách đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành.

Việc ngày càng nhiều tổ chức tài chính uy tín đồng hành cùng các dự án của AMDI Group được xem là minh chứng cho sự tin tưởng của thị trường đối với năng lực và uy tín của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển chọn lọc hơn, những doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược dài hạn và mô hình phát triển bền vững được dự báo sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng và nhà đầu tư.