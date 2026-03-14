Hạ tầng tăng tốc, hàng hiệu Vịnh Xanh sẵn sàng tái lập kỳ tích tăng giá 400% của Vinhomes Riverside

(Ngày Nay) - Sự quyết liệt trong triển khai loạt công trình giao thông nghìn tỷ đang kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản phía Đông Hà Nội. Trong đó, Vịnh Xanh (Ocean City) - quỹ căn hiếm hoi hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng chiến lược và sở hữu chất sống compound thượng lưu - được dự báo sẽ tái lập, thậm chí vượt qua kỳ tích tăng giá 400% của Vinhomes Riverside mới đây.

Bệ phóng từ vành đai kinh tế và những nhịp cầu chiến lược

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, vị trí không chỉ là tọa độ trên bản đồ, mà là khả năng kết nối và dư địa tăng trưởng từ quy hoạch. Vịnh Xanh hiện đang đứng tại tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô, nơi các mảnh ghép giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện.

Bên cạnh các trục huyết mạch đã hiện hữu, như cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… khu vực này đang chứng kiến sự tăng tốc của đường Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Đây được xem là những vành đai kinh tế kết nối Vịnh Xanh trực tiếp với lõi di sản Thủ đô và các cực tăng trưởng phía Bắc. Với lộ trình vận hành trong giai đoạn 2026-2028, đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón đầu làn sóng tăng giá nhờ sức bật hạ tầng.

Đặc biệt, thế tựa sông của Vịnh Xanh càng trở nên đắt giá khi nằm tại điểm hội tụ của nhiều cây cầu vượt sông Hồng dự kiến hoàn thành năm 2027, gồm Ngọc Hồi, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo... Lịch sử thị trường đã chứng minh, hạ tầng cầu đường luôn là “ngòi nổ” mạnh mẽ nhất kích hoạt giá trị bất động sản.

Minh chứng rõ nét nhất là cầu Nhật Tân. Báo cáo của CBRE từng ghi nhận giá đất khu vực lân cận tăng tới 20% chỉ ngay sau thời điểm hợp long. Với Vịnh Xanh, con số được kỳ vọng sẽ đột phá hơn nhờ sự cộng hưởng đồng thời của nhiều đại dự án hạ tầng cùng lúc.

Tầm nhìn dài hạn còn mở ra trục giao thương di sản 10.000 tỷ đồng kết nối với Phố Hiến (Hưng Yên) và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Những “con đường tơ lụa” hiện đại này sẽ biến khu Đông Hà Nội thành một tọa độ giao thương quốc tế, từ đó thiết lập một mặt bằng giá trị hoàn toàn mới cho bất động sản Vịnh Xanh.

“Quiet Luxury” và giá trị từ sự khan hiếm

Nếu hạ tầng là điều kiện cần thì chất sống nội tại chính là điều kiện đủ để một dự án trở thành hàng hiếm trên thị trường. Vịnh Xanh không chỉ kế thừa mà còn được xem là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của mô hình compound từng làm nên tên tuổi của Vinhomes Riverside.

Giới tinh anh toàn cầu luôn săn đón chuẩn sống compound bởi sự riêng tư tuyệt đối. Tại Vịnh Xanh, sự an toàn được định nghĩa bằng công nghệ AI 24/7 và các trạm kiểm soát an ninh đa lớp.

Cùng với “hàng rào kỹ thuật”, Vịnh Xanh còn tách biệt hoàn toàn với nhịp sống xô bồ khi được bao quanh bởi một miền xanh rộng lớn. Đó là hệ thống kênh đào mở ra tầm nhìn mặt nước khoáng đạt cho các dinh thự, cũng là “lá phổi sinh thái” giúp điều hòa vi khí hậu, mang đến bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi chinh phục nhà đầu tư lại nằm ở triết lý “Quiet Luxury” - sự xa xỉ thầm lặng. Ở khía cạnh này, Vịnh Xanh tựa như một “lãnh địa thượng lưu” biệt lập, nơi những căn biệt thự kiến trúc Địa Trung Hải nằm đan xen giữa hệ thống kênh đào uốn lượn.

Vịnh Xanh còn sở hữu lợi thế kép khi vừa tiếp giáp sông Bắc Hưng Hải, vừa kề bên “kỳ quan biển hồ” VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park quy mô hàng chục hecta, mang lại dòng vượng khí và giá trị phong thủy đắt giá cho chủ nhân. Theo báo cáo Waterfront Homes 2023 của Knight Frank, bất động sản cận thủy luôn sở hữu mức giá cao hơn trung bình tới 48%.

Cuộc sống tại Vịnh Xanh là chuỗi 365 ngày nghỉ dưỡng không thua kém gì các resort 5 sao với Clubhouse đặc quyền, bể bơi và hệ sinh thái tiện ích all-in-one tiêu chuẩn quốc tế đã vận hành của Ocean City. Bên cạnh hệ thống trường học Vincom, trung tâm thương mại Vincom, mới đây nhất, Bệnh viện quốc tế Vinhomes Ocean Park 2 đã đi vào vận hành.

Với quy mô 114 giường nội trú và 14 chuyên khoa, bệnh viện cung cấp cho cư dân đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế. Chất sống tiện nghi này chính là nền tảng giúp bất động sản Vịnh Xanh không chỉ giữ giá mà còn tăng trưởng bền vững bất chấp biến động thị trường.

Vinhomes Riverside - mô hình compound đầu tiên tại Hà Nội, từng ghi nhận kỷ lục tăng giá tới 400% chỉ trong 6 năm (từ 75 triệu/m2 năm 2018 lên tới 400 triệu/m2 năm 2024). Vịnh Xanh hiện nay sở hữu mọi tiền đề để tái lập kỳ tích đó, thậm chí có phần ưu thế hơn nhờ tốc độ hoàn thiện hạ tầng vùng.

Bên cạnh đó, điểm mấu chốt còn nằm ở con số 748. Với chỉ 748 sản phẩm, bao gồm biệt thự, liền kề và shophouse, Vịnh Xanh sở hữu sự khan hiếm tuyệt đối trong lòng một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Trong kinh tế học, khi nguồn cung cực hạn gặp nguồn cầu khổng lồ từ giới thượng lưu đang có xu hướng dịch chuyển về phía Đông, đà tăng giá là tất yếu. Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nhạy bén quyết định, trước khi một “kỷ lục 400%” mới chính thức được thiết lập.