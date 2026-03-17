Săn nhà thông minh: chưa chơi đã có 100 triệu đồng

(Ngày Nay) -Chương trình truyền hình thực tế “Săn nhà thông minh” chính thức ra mắt ngày 16/3/2026 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên có một chương trình truyền hình khai thác trực tiếp hành trình mua, thuê nhà thực tế của các gia đình với sự đồng hành của các chuyên gia.

Hành trình an cư được giải mã qua lăng kính truyền hình

Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong vòng 3 năm qua, tốc độ tăng giá nhà gấp 3 lần tốc độ tăng lương, khiến khoảng cách giữa thu nhập và khả năng sở hữu nhà ngày càng nới rộng. Cùng với đó, từ cuối tháng 10/2025 đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà cũng tăng mạnh (theo VARS IRE), khiến áp lực tài chính của người mua ngày càng lớn.

Bên cạnh bài toán tính toán dòng tiền trong dài hạn, người mua còn phải cân nhắc nhiều yếu tố như pháp lý dự án, vị trí, môi trường sống hay kế hoạch ổn định lâu dài của gia đình.

“Săn nhà thông minh” khai thác trực tiếp những câu chuyện và quyết định trong hành trình tìm kiếm nơi an cư của các gia đình, mang đến góc nhìn đa chiều về quá trình mua hoặc thuê nhà khi thị trường bất động sản ngày càng nhiều biến động.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “Săn nhà thông minh” mang đến một hướng tiếp cận mới cho thể loại chương trình truyền hình thực tế khi khai thác những vấn đề rất “nóng” của xã hội bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời – hành trình mua nhà của các cặp gia đình. Chương trình không chỉ tạo ra yếu tố trải nghiệm hấp dẫn mà còn cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích, giúp khán giả có góc nhìn rõ ràng và thực tế hơn khi cân nhắc các quyết định liên quan đến nhà ở.

Kết nối giải pháp bất động sản và tài chính thông minh cho hành trình an cư

Trong khuôn khổ sự kiện, BIDV và Cen Land đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái bất động sản – tài chính ngân hàng, mang đến những giải pháp toàn diện cho hành trình mua nhà thông minh và bền vững cho khách hàng.

Trong đó, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam - BIDV mang đến siêu nền tảng BIDV Home. Với lợi thế phục vụ hơn 26 triệu khách hàng cá nhân và là ngân hàng có dư nợ cho vay mua nhà lớn nhất thị trường, BIDV cam kết số hóa toàn bộ hành trình mua nhà thông qua các giải pháp công nghệ và tài chính hiện đại nhất; Cen Land với hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu cùng nguồn hàng dự án phong phú và pháp lý minh bạch trên nền tảng Cenhomes.vn, giúp khách hàng tiếp cận những lựa chọn phù hợp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Land cho biết: “24 năm đồng hành cùng thị trường BĐS, Cen Land thấu hiểu những trăn trở, lo lắng và cả những kỳ vọng của hàng triệu khách hàng. Với nhiều gia đình: căn nhà đầu tiên là ước mơ, là tài sản lớn nhất cả cuộc đời, là nền tảng xây dựng tổ ấm và tương lai nhưng ước mơ ấy có thể sẽ không thành hiện thực vì cả những yếu tố khách quan và chủ quan: giá nhà quá cao, sự thiếu trải nghiệm, kiến thức về tài chính, pháp lý,… của chính người mua.

Bên cạnh đó, có một nghịch lý là rất nhiều các dự án, các khu đô thị đã hoàn thiện nhưng đang bị bỏ trống, trong khi hàng triệu gia đình, đặc biệt gia đình trẻ lại không thể chạm tới và đang phải vật lộn với những dãy trọ xập xệ, chật chội.

Đồng hành cùng chương trình, Cen Land mong muốn cùng BIDV Home chia sẻ những góc nhìn từ thực tiễn thị trường, từ chính khách hàng, đi tìm đáp án cho câu hỏi làm thế để săn được nhà ưng ý với các giải pháp thông minh nhất.”

Với sự hợp tác này, khách hàng mua nhà thông qua nền tảng BIDV Home và các dự án do Cen Land phân phối sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, cùng các giải pháp tài chính linh hoạt và công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, giúp hành trình sở hữu nhà trở nên thuận lợi và phù hợp hơn với năng lực tài chính của từng gia đình.

“Trong bối cảnh bài toán dòng tiền và khả năng tiếp cận tài chính ngày càng trở thành yếu tố then chốt khi quyết định mua nhà, BIDV Home hướng tới mang đến cho khách hàng “trải nghiệm tài chính một chạm”, kết nối liền mạch giữa khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng và hỗ trợ số hóa toàn bộ hành trình từ tìm kiếm căn nhà phù hợp, tính toán khoản vay cho đến theo dõi tiến độ giải ngân.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng áp dụng quy chuẩn “Bất động sản Tích xanh”, chỉ lựa chọn những dự án đã được BIDV thẩm định minh bạch về pháp lý và an toàn tài chính để giới thiệu tới khách hàng. Thông qua việc hợp tác cùng Cen Land và đồng hành với chương trình “Săn nhà thông minh”, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp người mua có cái nhìn rõ ràng hơn về các phương án tài chính, từ đó chủ động tính toán dòng tiền và xây dựng chiến lược sở hữu nhà ở bền vững, thông minh hơn.” Ông Lê Ngọc Lâm: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc BIDV chia sẻ tại sự kiện.

Khi câu chuyện tìm nhà đời thật trở thành “kịch bản” hấp dẫn trên truyền hình

“Săn nhà thông minh” ra mắt khán giả với một format truyền hình thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên tái hiện hành trình tìm kiếm nơi an cư của các gia đình theo cách chân thực, kịch tính và giàu cảm xúc.

Đạo diễn Nguyễn Nam chia sẻ: Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở những tình huống hoàn toàn xuất phát từ đời thực: các gia đình phải cân nhắc ngân sách, so sánh vị trí, đánh giá tiềm năng khu vực, pháp lý dự án và đưa ra quyết định giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi tập phát sóng giống như một “bài toán an cư” thực tế, nơi các quyết định quan trọng của cuộc sống được đặt lên bàn cân với nhiều góc nhìn khác nhau.

Sáu gia đình tham gia chương trình mang đến những câu chuyện an cư rất khác: từ hành trình tìm kiếm căn nhà đầu tiên của những người trẻ, mong muốn nâng cấp không gian sống, đến kế hoạch chuẩn bị nơi ở lâu dài cho tương lai,… Những câu chuyện này phản ánh đúng những bài toán mà nhiều người mua nhà hiện nay đang phải đối mặt.

Sáu gia đình với sáu câu chuyện về hành trình “săn nhà”

Đồng hành cùng các gia đình là hội đồng ban giám khảo và chuyên gia đa lĩnh vực – những gương mặt nổi bật và có sức ảnh hưởng, mang đến những phân tích sắc sảo từ nhiều góc độ của thị trường và đời sống.

Nhà báo Dương Ngọc Trinh – “bóng hồng quyền lực” đứng sau nhiều bản tin kinh tế và thị trường – với vai trò cố vấn tài chính, cô mang đến những phân tích rõ ràng về dòng tiền, khả năng tài chính và áp lực vay vốn, giúp các gia đình xây dựng chiến lược sở hữu nhà ở bền vững.

NSƯT Chí Trung, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, mang đến góc nhìn gần gũi và sinh động về giá trị của một tổ ấm, giúp các quyết định trong chương trình trở nên đời thường và giàu cảm xúc hơn.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương, đồng thời là một kiến trúc sư, mang đến góc nhìn thẩm mỹ và chuyên môn, giúp các gia đình đánh giá những yếu tố quan trọng về không gian sống góp phần tạo nên chất lượng sống lâu dài.

Cùng với đó, “ông trùm nội thất” Dương Quốc Nam với con mắt nghệ thuật sắc sảo và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thiết kế – nội thất có khả năng nhìn ra giá trị tiềm ẩn của từng căn nhà, từ đó gợi mở nhiều giải pháp tối ưu hóa không gian sống.

Kiến trúc sư Duy Sơn mang đến những phân tích chuyên môn về thiết kế nội thất cùng các nguyên tắc và kỷ luật trong phân bổ ngân sách khi mua sắm nội thất.

Đặc biệt, chuyên gia bất động sản Nguyễn Lê Hải Đăng – giám khảo chính đồng hành xuyên suốt chương trình – mang đến những phân tích chuyên sâu về giá trị bất động sản, tiềm năng khu vực và các yếu tố pháp lý, giúp các gia đình nhìn rõ giá trị thật của từng lựa chọn trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong hành trình tìm kiếm nơi an cư.

Sự kết hợp giữa những câu chuyện đời thật, các tình huống quyết định mang tính bước ngoặt và dàn chuyên gia “đình đám” hứa hẹn tạo nên sức hút đặc biệt cho “Săn nhà thông minh”. Không chỉ là một chương trình giải trí, đây còn là nơi khán giả có thể tìm thấy những góc nhìn thực tế và kinh nghiệm hữu ích cho hành trình tìm kiếm tổ ấm của chính mình.