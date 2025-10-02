Đèn lồng thắp sáng bầu trời, sắc màu văn hóa muôn nơi: Khám phá những điểm đến huyền ảo tại Châu Á dịp Tết Trung Thu này

(Ngày Nay) - Mùa lễ hội đang đến gần, mở đầu bằng Tết Trung Thu rực rỡ, chuẩn bị thắp sáng cả Châu Á vào đầu tháng 10. Đây là thời điểm mặt trăng tròn và sáng nhất, đồng thời cũng sôi động nhất trong năm, khi phố xá rực rỡ dưới ánh đèn lồng, các gia đình quây quần chia sẻ bánh trung thu, thưởng trà và ngắm trăng dưới bầu trời đêm.

Để truyền cảm hứng cho những hành trình giàu bản sắc văn hóa, Booking.com, một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, đã gợi ý các điểm đến nơi lễ hội Trung Thu hòa quyện với di sản và truyền thống lâu đời, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách suốt bốn mùa.

Những điểm đến trong nước: Hành trình khám phá văn hóa quê hương

Hội An, Đà Nẵng

Tết Trung Thu ở Hội An lại vẽ nên một không gian lễ hội lung linh và huyền ảo. Từ năm 1998, phố cổ đã duy trì sự kiện “Đêm rằm phố cổ”, nơi mọi người tắt toàn bộ đèn điện, chỉ để lại ánh sáng của hàng ngàn chiếc lồng đèn treo dọc theo các đền thờ, sân đình hoặc dọc bờ sông Thu Bồn. Khung cảnh cũng vì vậy mà càng toát lên vẻ đẹp cổ kính, huyền diệu. Không khí lễ hội này tái hiện mỗi đêm rằm hàng tháng, Đồng thời, du khách còn có thể thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn để cầu may mắn và bình an.

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhắc đến Lễ hội Trung Thu tại TP. HCM, không thể bỏ qua Chợ Lớn (hay còn được biết đến như khu phố của người Hoa). Vào dịp này mỗi năm, con đường Lương Nhữ Học lại được khoác lên mình một tấm áo lộng lẫy với những dãy lồng đèn giấy truyền thống sáng bừng cả con phố. Các gia đình và du khách nô nức kéo đến đây để mua sắm, chụp ảnh và hòa mình vào không khí lễ hội sôi động. Không gian nơi đây sôi động nhất vào dịp cuối tuần, khi những màn múa lân, tiếng cười nói rộn rã và ánh đèn lung linh cùng nhau thắp sáng con phố nhỏ.

Tuyên Quang

Thời gian gần đây, Tuyên Quang nổi lên như một điểm đến mới hấp dẫn. Nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, nơi đây được ví von như “Vịnh Hạ Long trên núi”, thu hút du khách với mặt hồ xanh ngọc, những ngọn núi đá vôi sừng sững và vẻ đẹp hoang sơ đầy cuốn hút. Tuyên Quang cũng là nơi diễn ra lễ hội Trung Thu lớn nhất Việt Nam mang tên Lễ hội Thành Tuyên. Được tổ chức hàng năm vào ngày 15/8 âm lịch, lễ hội rực rỡ sắc màu với những mô hình lồng đèn khổng lồ, đầy sáng tạo được diễu hành khắp các con phố, hòa cùng với âm nhạc, vũ điệu và các phiên chợ nhộn nhịp, biến cả thành phố ngập tràn sắc màu và năng lượng.

Các điểm đến tại châu Á - Thái Bình Dương: Lễ hội mang tầm quốc tế

Chiang Mai, Thái Lan

Tại Chiang Mai, Tết Trung Thu được tổ chức tại các khu phố người Hoa với đặc trưng là những chiếc lồng đèn rực rỡ treo trước các cửa hàng và hình ảnh các gia đình cùng nhau quây quần bên những chiếc bánh trung thu. Đây là một sự pha trộn độc đáo giữa di sản Trung Hoa và nét thu hút của miền Bắc Thái Lan. Những con phố ngập tràn ánh đèn lồng tạo nên bầu không khí ấm cúng và tràn ngập sắc màu lễ hội, cho du khách cơ hội khám phá truyền thống đa văn hóa của thành phố. Chỉ vài tuần sau đó, vào tháng 11, Chiang Mai lại trở thành điểm đến của du khách từ khắp nơi trên thế giới với hai lễ hội Yi Peng và Loy Krathong. Hàng ngàn chiếc lồng đèn giấy sẽ cùng bay lên bầu trời đêm cùng vô số hoa đăng được du khách thả trôi trên sông Ping, tạo nên một trong những khung cảnh huyền ảo bậc nhất tại Châu Á.

Đài Bắc, Đài Loan

Tết Trung Thu tại Đài Loan nổi tiếng với những buổi tiệc nướng ngoài trời sôi động. Các gia đình và hội bạn sẽ quây quần dưới ánh trăng rằm, vừa nướng thịt, vừa thưởng thức món bưởi và tận hưởng không khí đoàn viên. Các em nhỏ thường đội những chiếc mũ làm từ vỏ bưởi - một phong tục vui nhộn bắt nguồn từ niềm tin rằng nàng tiên Hằng Nga sẽ chú ý và ban tặng những điều may mắn. Tại Đài Bắc, các khu chợ đêm và công viên ven bờ sông rực sáng ánh đèn lồng và hòa cùng làn khói bếp nướng, tạo nên một khung cảnh lễ hội vừa mang nét truyền thống, vừa đậm chất riêng của người Đài Loan.

Seoul, Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Trung Thu được gọi là lễ Chuseok, một trong những dịp quan trọng nhất của đất nước này. Để chào mừng dịp lễ, các gia đình sẽ sum họp để tưởng nhớ tổ tiên và tạ ơn vụ mùa bội thu bằng cách cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh gạo songpyeon, hồng và hạt dẻ. Không khí đoàn viên càng thêm phần rộn ràng với các trò chơi dân gian và điệu múa truyền thống, mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho cả du khách đi cùng gia đình lẫn những người du lịch một mình. Ngoài dịp lễ Chuseok, mùa thu ở Seoul còn ngập tràn các lễ hội lá đỏ rực rỡ. Tháng 11, lễ hội lồng đèn đặc sắc thắp sáng dòng Suối Cheonggyecheon, cùng với Lễ hội múa mặt nạ Andong, cách thủ đô Seoul một quãng đường ngắn cũng thu hút du khách với những màn trình diễn mặt nạ talchum đầy cuốn hút.

Dữ liệu tìm kiếm dựa trên các lượt tìm kiếm điểm đến trong nước trên Booking.com của người dùng tại Việt Nam từ ngày 1/5 đến 15/6/2025, với ngày nhận phòng từ 29/8 đến 3/9/2025. So sánh theo năm được thực hiện dựa trên các lượt tìm kiếm trong cùng kỳ năm 2024. Nghiên cứu Xu hướng Du lịch 2025 được Booking.com đặt hàng và thực hiện độc lập trên mẫu người trưởng thành đã có chuyến đi nghỉ dưỡng qua đêm trong 12 tháng gần đây, dự kiến đi du lịch trong năm 2025 và tham gia vào việc lập kế hoạch chuyến đi. Mẫu khảo sát gồm 32.300 người tham gia tại 32 thị trường, được tiến hành vào tháng 1 hoặc tháng 2/2025. (Số lượng người tham gia theo từng thị trường: 2.000 người Mỹ, 800 người Canada, 1.800 người Mexico, 800 người Colombia, 1.800 người Brazil, 800 người Argentina, 1.800 người Úc, 500 người New Zealand, 800 người Tây Ban Nha, 800 người Ý, 1.800 người Pháp, 1.800 người Anh, 1.800 người Đức, 800 người Hà Lan, 500 người Đan Mạch, 500 người Thụy Điển, 400 người Croatia, 800 người Thụy Sĩ, 800 người Bỉ, 800 người Ireland, 800 người Bồ Đào Nha, 1.800 người Ấn Độ, 800 người Trung Quốc, 500 người Hồng Kông, 800 người Thái Lan, 800 người Singapore, 500 người Đài Loan, 800 người Việt Nam, 800 người Hàn Quốc, 1.800 người Nhật Bản, 500 người UAE).